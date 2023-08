Les étagères se vident alors que les routes et les fermetures d’aéroports laissent certaines communautés des TNO sans produits d’épicerie

Du lait et des craquelins de longue conservation font partie de tout ce qui reste dans certaines épiceries des TNO situées à l’extérieur de la capitale.

Les incendies de forêt ont interrompu les chaînes d’approvisionnement des Territoires du Nord-Ouest en fermant les autoroutes et en limitant les vols au départ de l’aéroport de Yellowknife.

Pour Łútselk’e, dans les Territoires du Nord-Ouest – une communauté accessible par avion située sur le bras est du Grand lac des Esclaves – cela signifie que l’unique épicerie de la communauté se retrouve avec des étagères vides en attendant les livraisons.

Joe Yatkowski, directeur de la coopérative Łútselk’e, a l’habitude de recevoir des livraisons de marchandises sept jours sur sept.

« Maintenant, je n’en ai plus », a-t-il déclaré. « Et tout le monde sait qu’il n’y en a pas. Alors vous savez ce qui se passe ? Les gens sont des gens et ils ont racheté le magasin en deux jours environ. »

Le magasin Łútselk’e Co-op en mai. La communauté dépend du transport aérien pour les livraisons de nourriture et le gérant du magasin affirme que les fermetures liées aux incendies de forêt aggravent considérablement les problèmes de sécurité alimentaire existants. (Natalie Pressman/CBC)

La compagnie aérienne Air Tindi, basée à Yellowknife, transporte des marchandises vers les communautés de Łútselk’e, Whatı̀, Wekweètı̀ et Gamètı̀ dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de son service régulier. La compagnie aérienne est toujours en activité et affirme qu’elle continue d’acheminer des produits d’épicerie vers les communautés.

Cependant, il part maintenant d’Edmonton, ce qui fait augmenter considérablement les coûts.

Yatkowski a déclaré qu’une expédition de nourriture de 3 100 kilogrammes – soit environ 7 000 livres – coûterait normalement environ 5 000 $ avant la subvention de Nutrition Nord. Désormais, ce même envoi est facturé environ 50 000 $.

Yatkowski souligne un contenant de quatre litres de lait qui coûterait normalement environ 7 $ après la subvention de Nutrition Nord. Si une multiplication par dix du fret se reflétait dans le prix, ce même conteneur de lait pourrait coûter jusqu’à 70 dollars.

« Quelle mère peut acheter ça pour ses bébés ? » il a dit.

Il dit que Frontier Lodge, propriété de la Première nation Łútselk’e Dene, a proposé de payer la moitié du coût du vol depuis Edmonton, et que les membres de Łútselk’e Dene ont contribué une partie de l’argent de leur accord sur les impacts et les avantages pour maintenir les prix au niveau pour les acheteurs.

Il dit que la communauté a reçu une livraison de lait et de produits avant l’ordre d’évacuation de Yellowknife le 16 août, et qu’une autre livraison d’aliments de longue conservation est arrivée le 20 août. Il dit que les habitudes d’achat des membres de la communauté détermineront combien de temps cela durera.

Sans savoir combien de temps les fermetures vont durer, Yatkowski dit qu’il est difficile de savoir s’ils doivent dépenser l’argent ou essayer d’attendre la reprise des opérations normales.

« C’est un cycle perpétuel où nous essayons de tenir jusqu’à la dernière seconde jusqu’à ce que nous soyons complètement éliminés. »

Les fermetures de routes suscitent également des inquiétudes

À Fort Resolution, dans les Territoires du Nord-Ouest, Rosy Bjornson, résidente, affirme que leurs réserves d’épicerie diminuent également.

Elle affirme que les magasins du hameau de South Slave n’ont pas reçu de réapprovisionnement en épicerie depuis l’évacuation de Hay River le 13 août.

« Nos étagères se vident », a-t-elle déclaré.

Une photo d’un réfrigérateur dans le magasin du Nord de Fort Résolution, dans les Territoires du Nord-Ouest, mardi. (soumis par Rosy Bjornson)

Les incendies de forêt qui ont déclenché des ordres d’évacuation pour Hay River, la Première Nation Kátł’odeeche, Enterprise, Jean Marie River et Kakisa ont également forcé la fermeture d’autoroutes. Sans accès à Hay River – connue comme la « plaque tournante du Nord » pour sa connexion aux autoroutes et aux routes qui transportent les fournitures du Sud vers d’autres communautés du Nord – Bjornson affirme que les résidents sont privés de livraisons de nourriture ou de livraison de courrier.

Bjornson dit qu’elle et le père de ses enfants se sont rendus à High Level, en Alberta, pour faire l’épicerie, un trajet de plus de 450 kilomètres dans chaque sens. Ils avaient entendu dire que malgré la fermeture de l’autoroute, les voitures étaient autorisées à passer.

« C’était étiqueté fermé, nous ne savions pas à quoi nous attendre, nous avons juste saisi cette chance », a-t-elle déclaré.

Bjornson dit que lors de leur voyage le 18 août, des équipes de lutte contre les incendies de forêt travaillaient sur des points chauds, brûlaient des poteaux électriques sur les côtés de la route, mais aucun barrage routier ne les empêchait de circuler sur l’autoroute.

Elle dit qu’ils ont dépensé environ 600 $ en produits d’épicerie pour leur famille et ont acheté de la nourriture supplémentaire pour d’autres.

Chris Reynolds, président d’Air Tindi, pense que le gouvernement devrait intervenir en accordant une subvention pour soutenir les résidents des communautés éloignées.

« Je comprends pourquoi ils sont mécontents, je veux dire, c’est une question de sécurité alimentaire et de coût », a-t-il déclaré.

Il affirme que sa compagnie aérienne continue de desservir chaque jour les communautés des Territoires du Nord-Ouest pour livrer des marchandises.

« Il n’y a aucune raison pour que la nourriture n’aille pas à ces communautés »

Lors d’une conférence de presse lundi soir, Jennifer Young, porte-parole de l’organisation de gestion des urgences du territoire, a déclaré que le gouvernement territorial veille à ce que la nourriture continue d’arriver dans les communautés.

« Nous travaillons sur des options pour garantir l’approvisionnement alimentaire des communautés concernées. »

Jeffrey Edison, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de l’Infrastructure (INF), a ajouté que même si l’aéroport de Yellowknife était fermé aux vols commerciaux, il serait ouvert aux vols liés aux besoins humanitaires et cela inclurait les livraisons de nourriture.

« Il n’y a aucune raison pour que la nourriture ne parvienne pas à ces communautés si nous parlons d’utiliser Yellowknife comme aéroport », a déclaré Edison.

Un porte-parole du gouvernement n’était pas immédiatement disponible pour expliquer cette divergence.

Yatkowski, le directeur de la coopérative Łútselk’e, a déclaré qu’il était en contact avec le personnel de l’INF, mais sur la base de ces commentaires lors de la conférence de presse de lundi, il ne pense pas que ses préoccupations parviennent aux bonnes personnes.

« Il y a eu une rupture majeure de communication qui nous a laissés au sec », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il entendait les habitants se plaindre du manque d’intervention du gouvernement.

« Nous ne demandons pas grand-chose, nous demandons de la nourriture à un prix raisonnable ».