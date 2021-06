Les étagères des supermarchés pourraient être vides dans des SEMAINES après la perte de 100 000 conducteurs de poids lourds en raison des perturbations causées par Covid et Brexit

Les SUPERMARCHÉS seront à court de nourriture d’ici quelques semaines en raison d’une pénurie de chauffeurs de camions, préviennent les chefs de l’industrie.

Les experts disent qu’environ 100 000 chauffeurs de camion sont nécessaires pour éviter une crise d’approvisionnement alimentaire imminente.

Les patrons de supermarchés avertis des pénuries alimentaires imminentes Crédit : AFP

Les conducteurs d’Europe de l’Est quittent la Grande-Bretagne pour échapper au pire du Brexit et de Covid-19 Crédit : AFP

Les épiciers ont été en proie à des pénuries alimentaires lors du premier verrouillage en mars 2020 Crédit : Getty

L’avertissement intervient alors que des centaines ou des milliers de travailleurs d’Europe de l’Est rentrent chez eux en raison des impacts du Brexit et de Covid-19.

Les épiciers devraient manquer de nourriture réfrigérée d’ici quelques semaines et pourraient être confrontés à des pénuries pendant tout l’été, car les chaînes d’approvisionnement s’effondrent faute de personnel pour les faire fonctionner.

Les circonstances sont devenues si désastreuses que les dirigeants de l’industrie ont écrit au Premier ministre Boris Johnson pour l’exhorter à autoriser le retour des conducteurs du bloc de l’Est dans le pays en les ajoutant à la liste des « occupations en pénurie ».

Sans intervention du gouvernement, préviennent-ils, les chaînes d’approvisionnement britanniques pourraient s’effondrer « à un niveau sans précédent et inimaginable ».

Les ministres ont également entendu les patrons de Tesco dire que les postes vacants croissants créaient 48 tonnes de déchets alimentaires chaque semaine.

« Les supermarchés signalent déjà qu’ils ne reçoivent pas leurs stocks alimentaires attendus et, par conséquent, il y a un gaspillage considérable », a déclaré Richard Burnett, directeur général de la Road Haulage Association.

« Il y a une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds que nous estimons entre 85 000 et 100 000 », a déclaré Burnett au Guardian.

« Nous sommes à quelques semaines des vides sur les étagères. »

« Nous ne savons pas si c’est parce que les Européens qui occupaient traditionnellement ces rôles sont partis à cause du Brexit ou à cause de Covid et ne sont pas encore en mesure de revenir à cause de la pandémie, mais c’est un problème très réel. » il ajouta.

Il n’y a pas de répit en vue car les vacances d’été à venir, un nouvel assouplissement des restrictions de Covid couplées à des pics de demande de nourriture et de boissons par temps chaud et les grands événements sportifs menacent d’aggraver le problème.

Un spectacle familier : les pénuries de produits frais et réfrigérés pourraient durer tout l’été Crédit : Bav Media

Les directeurs de Tesco ont déclaré que les postes de chauffeurs vacants créaient 48 tonnes de déchets chaque semaine Crédit : Alamy

Les gens s’approvisionnent au Tesco cash and carry à Cambridge en janvier Crédit : Bav Media

Les acheteurs font la queue pour acheter leurs produits hebdomadaires pendant le verrouillage Crédit : LNP

Parmi ceux qui sont les plus durement touchés, les détaillants se préparent pour Noël 2021, qui débute généralement en août.

« Nous sommes fermement convaincus que l’intervention du Premier ministre/du Cabinet est le seul moyen d’éviter que des chaînes d’approvisionnement critiques ne tombent en panne à un niveau sans précédent et inimaginable », indique la lettre.

La lettre, signée par des organismes de l’industrie comme la Food and Drink Federation, la British Beer and Pub Association et la British Meat Producers Association, cite la fermeture de l’échappatoire fiscale IR35 comme un problème majeur.

Cela oblige les agences à payer suffisamment pour couvrir l’assurance nationale et les cotisations fiscales des conducteurs indépendants.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il avait rencontré des personnalités de l’industrie pour discuter de la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

« La plupart des solutions sont susceptibles d’être commerciales et internes à l’industrie, des progrès étant déjà réalisés dans des domaines clés tels que les tests et l’embauche, et un accent important sur l’amélioration des salaires, des conditions de travail et de la diversité.

« Notre nouveau système d’immigration basé sur des points indique clairement que les employeurs devraient se concentrer sur l’investissement dans notre main-d’œuvre nationale, en particulier celles qui ont besoin de trouver un nouvel emploi, plutôt que de dépendre de la main-d’œuvre étrangère. »