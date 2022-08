Les étagères craignent d’être dépouillées et les prix des denrées alimentaires d’augmenter alors que les syndicats mènent une grève de huit jours dans le plus grand port de Grande-Bretagne

Les étagères des SUPERMARCHÉS pourraient être mises à nu pendant qu’une grève des travailleurs de huit jours dans le plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni commence aujourd’hui.

Environ 1 900 membres de Unite à Felixstowe se retirent dans un différend sur le salaire – et cela pourrait entraîner une augmentation des prix dans les magasins.

Étagères vides dans la succursale Balham de Sainsbury’s après un achat de panique pendant la pandémie Crédit : Alamy

Les travailleurs du port de Felixstowe dans le Suffolk feront grève à partir de dimanche Crédit : PA

Cela pourrait entraîner une hausse des prix pour les Britanniques Crédit : PA

Il s’agit de la dernière flambée d’actions revendicatives à toucher un nombre croissant de secteurs de l’économie.

Les travailleurs, y compris les grutiers, les opérateurs de machines et les débardeurs, prennent des mesures après avoir voté à plus de 9 voix contre 1 en faveur des grèves.

Le syndicat a déclaré que l’arrêt aura un impact important sur le port, qui traite environ quatre millions de conteneurs par an à partir de 2 000 navires.

Les experts ont averti que les pénuries de grève pourraient faire grimper le prix des biens et alimenter l’inflation – tandis que les Britanniques sont confrontés à la crise du coût de la vie la plus grave en 60 ans.

Mais une source portuaire a déclaré que les grèves seraient un « inconvénient et non une catastrophe », affirmant que la chaîne d’approvisionnement était désormais habituée aux perturbations suite à la pandémie.

“La perturbation est la nouvelle norme. La chaîne d’approvisionnement est passée du” juste à temps au juste au cas où “”, a-t-il ajouté.

Il a également suggéré que certains fournisseurs de produits blancs tels que les réfrigérateurs-congélateurs pourraient en fait souhaiter une pause en raison du ralentissement des ventes dû à la crise du coût de la vie.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré: “Les quais de Felixstowe sont extrêmement rentables. Les derniers chiffres montrent qu’en 2020, ils ont réalisé 61 millions de livres sterling de bénéfices.

“Sa société mère, CK Hutchison Holding Ltd, est si riche que, la même année, elle a distribué 99 millions de livres sterling à ses actionnaires.

“Ainsi, ils peuvent donner aux travailleurs de Felixstowe une augmentation de salaire décente. Il est clair que les deux entreprises ont donné la priorité à des bénéfices et des dividendes de plusieurs millions de livres plutôt qu’à payer à leurs travailleurs un salaire décent.

“Unite se concentre entièrement sur l’amélioration des emplois, des salaires et des conditions de ses membres et apportera aux travailleurs de Felixstowe son soutien total jusqu’à ce que ce conflit soit résolu et qu’une augmentation de salaire décente soit obtenue.”

Le port de Felixstowe a déclaré dans un communiqué: “La société est déçue que Unite n’ait pas accepté notre offre d’annuler la grève et de venir à la table pour des discussions constructives afin de trouver une solution.

“Nous reconnaissons que ce sont des temps difficiles mais, dans une économie en ralentissement, nous pensons que l’offre de l’entreprise, d’une valeur supérieure à 8% en moyenne sur l’année en cours et plus proche de 10% pour les travailleurs les moins bien rémunérés, est juste.

“Unite a laissé tomber nos employés en ne les consultant pas sur l’offre et, par conséquent, ils ont été mis dans une position où ils perdront leur salaire en se mettant en grève.

“Le port regrette l’impact que cette action aura sur les chaînes d’approvisionnement britanniques. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de nos clients et travaillons avec eux pour atténuer les perturbations.

“Le port offre des emplois sûrs et bien rémunérés et il n’y aura pas de gagnants de cette action revendicative inutile.”

Le responsable national de Unite, Robert Morton, a déclaré que les entreprises touchées par la grève à Felixstowe devraient entrer en contact avec la société mère du port et les exhorter à revenir à la table des négociations.

Le responsable syndical a déclaré à BBC Breakfast: “Ne nous blâmez pas pour les mesures qui sont prises, blâmez les ports de Hutchison pour les mesures qu’ils ont prises en mettant 7% sur la table et en disant que nous vous reverrons, mais notre position ne sera pas monnaie.

“J’exhorte ces entreprises à entrer en contact avec l’employeur du port et à essayer de les déplacer. De cette façon, la chaîne d’approvisionnement sera ouverte et tout le monde sera content.”

Felixstowe gère près de la moitié du fret conteneurisé entrant dans le pays et cette action pourrait signifier que les navires doivent être détournés vers des ports ailleurs au Royaume-Uni ou en Europe.

La société a ajouté: “Le syndicat du personnel du port de Felixstowe, représentant environ 500 postes, a voté pour accepter la même offre salariale que Unite a refusé de proposer à ses membres.

“Nous remercions les membres du personnel pour leur soutien et exhortons à nouveau Unite à suspendre la grève prévue pour le 21 août et à proposer la même offre, qui, avec d’autres avantages, vaut entre 8,1% et 9,6% cette année, à leurs membres rémunérés à l’heure. .”