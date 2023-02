Les établissements vinicoles de la Colombie-Britannique introduisent des options de plus petite taille

Les amateurs de vin ont de plus en plus d’options sur les tablettes pour savourer leur boisson préférée, car les producteurs de la Colombie-Britannique offrent des contenants de plus petite taille.

Au cours des dernières années, plusieurs établissements vinicoles de la Colombie-Britannique ont commencé à offrir leur produit dans des canettes et des bouteilles plus petites à portion individuelle.

En plus de rendre le vin plus attrayant pour ceux qui cherchent à en jeter dans un sac à dos ou à siroter sur le terrain de golf, les petits contenants laissent aux établissements vinicoles des options pour un changement potentiel de mentalité alors que les Canadiens discutent des avantages pour la santé de réduire la consommation d’alcool.

Le consultant en vin basé à Vancouver, Kurtis Kolt, a déclaré qu’il avait vu le segment de l’industrie du vin proposant des bouteilles et des canettes plus petites «exploser» au cours des dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les gens se rencontraient à l’extérieur dans les parcs et les plages et cherchaient quelque chose plus portable à emporter avec eux.

« Vous ne prenez pas un coup sur la qualité, vous savez ? En fait, si quelqu’un ne va boire qu’un verre ou deux, vous cassez une canette et c’est complètement frais, c’est garanti », a-t-il déclaré.

C’est aussi un avantage pour les personnes qui veulent boire moins, dit-il.

“C’est beaucoup moins un engagement d’ouvrir une canette ou une petite bouteille ou un récipient plus petit que d’ouvrir une bouteille”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, vous devez décider à quelle vitesse vous allez le parcourir ou finir par en jeter si vous ne le terminez pas.”

Le mois dernier, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a publié un rapport financé par Santé Canada indiquant qu’aucune quantité d’alcool n’est sans danger et que ceux qui consomment jusqu’à deux verres standard par semaine courent un faible risque pour la santé.

C’est un changement significatif par rapport aux conseils de 2011 du centre selon lesquels 15 verres par semaine pour les hommes et 10 verres par semaine pour les femmes étaient à faible risque.

Santé Canada a déclaré qu’il examinait le rapport.

Charlie Baessler, l’associé directeur de Corcelettes Estate Winery dans le sud de l’Intérieur, a déclaré que le vin mousseux Sante en Cannette en canette de sa cave a été lancé en 2020 en tant qu’option à teneur réduite en alcool, en sucre et en calories.

“Nous sommes allés au-delà des attentes pour attirer un segment de marché un peu plus jeune, de type millénaire, avec un concept de design amusant de la canette et du pétillant à faible teneur en alcool – toutes ces choses qui ont récemment fait la une des journaux. ,” il a dit.

Sante en Cannette est un vin à neuf pour cent et la réduction de l’alcool était un moyen de réduire ses calories, a-t-il déclaré. La canette la rend également attrayante pour des événements comme un pique-nique ou un golf, est recyclable et facilite la tâche des restaurants qui souhaitent proposer du vin mousseux au verre sans ouvrir une bouteille entière.

Dans le même temps, la faible teneur en alcool en fait une option pour les personnes qui pourraient vouloir un verre de vin sans ressentir le même effet qui provient d’une teneur en alcool plus élevée, a-t-il déclaré.

«Donc, la santé est clairement une incitation, mais je pense que le plus important, c’était de pouvoir profiter d’un produit fabriqué localement en Colombie-Britannique dans un domaine viticole, oserais-je dire, avec un mimosa à 11 heures et ne pas gâcher votre journée, ” il a dit.

Baessler a déclaré que la cave a doublé sa production depuis que le produit a été lancé pour la première fois à environ 30 000 canettes par an, ce qu’ils prévoient d’égaler cette année.

Il a déclaré qu’il existe naturellement un marché pour le produit, mais il ne s’attend pas à ce qu’il concurrence le vin à plus forte teneur en alcool.

« Alors ce n’est pas notre Saint Graal. C’est quelque chose que nous faisons pour le plaisir et nous ne rivaliserons jamais, ou ne nous détournerons jamais, de ce qui est notre gamme principale de vins plus mûrs et plus alcoolisés », a-t-il déclaré.

Jeff Guignard, directeur exécutif de l’Alliance of Beverage Licensees de la Colombie-Britannique, qui représente les bars, les pubs et les magasins d’alcools privés, a déclaré que l’industrie a vu un changement chez les consommateurs qui veulent des options plus pratiques.

“Ce n’est pas un changement massif dans le comportement des consommateurs, mais c’est certainement un changement notable, c’est pourquoi vous voyez de grandes entreprises y réagir”, a-t-il déclaré.

Guignard a déclaré que le dernier rapport du CCSA crée une prise de conscience et un désir accrus de s’informer sur les choix de consommation responsables, ce qui est une bonne chose, mais il ajoute qu’il est important que les gens examinent le risque relatif de ce qu’ils font.

“Si vous mangez de la restauration rapide trois repas par jour, je ne pense pas que boire ou non une bière sera le déterminant le plus important de votre santé”, a-t-il déclaré.

“Mais du point de vue des consommateurs, à mesure que les préférences des consommateurs changent, les fabricants de boissons réagissent bien sûr avec différents emballages ou différents produits, de la même manière que vous l’avez vu au cours des cinq dernières années, un grand nombre de boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool étant introduite sur le marché. »

Bien qu’il ne prévoie pas dans quelle mesure la part de marché pourrait augmenter, Guignard a déclaré que les boissons non alcoolisées et les boissons à faible teneur en alcool continueront d’être une part importante du marché.

« Je ne sais pas s’il a atteint son apogée ou s’il va croître. Je m’attends juste à ce qu’il fasse partie du marché pour l’instant.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 février 2023.

04:00 HE 05-02-23