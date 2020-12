«Les gens ont fait un don pour le monument. Ils le voulaient et ils suivent toujours son destin, même s’il est déjà vieux et fragile », a déclaré Heiki Valner, une bénévole pour le sauvetage des animaux qui a eu l’idée de la statue de Zorik et a organisé la collecte de fonds.

Des dons ont été recueillis et un artiste local a été chargé de créer la ressemblance de Zorik, avec ses oreilles dressées et ses cheveux hirsutes autour de son museau, ainsi qu’un chat blotti contre lui.

La statue, qui se dresse désormais devant un centre commercial, se veut un hommage à Zorik et à ses animaux de compagnie ainsi qu’à tous les animaux errants. Zorik a eu un compagnon canin qui est mort dans un accident de voiture. Il s’est ensuite impliqué avec des chats errants et a souvent été vu avec eux, même en dormant.

« Zorik était un chien qui pouvait disparaître, c’était un chien que tout le monde à Kalamaja connaissait, il touchait tout le monde – jeunes et vieux, Estoniens et Russes », a déclaré Valner. « Il était un point d’intégration sociale. »

«Il ne veut pas être proche des gens, donc il n’aime pas être caressé», dit-elle. Zorik s’assit à proximité et frissonna alors qu’une légère couche de neige recouvrait le sol et les pins dans la cour.

«C’était un match entre le bien et le mal», a déclaré Valner. «Il y avait ceux qui ont exigé qu’il soit capturé et éliminé et d’autres qui l’ont protégé et nourri. Cette fois, la gentillesse a gagné. «