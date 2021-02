Les estomacs se retournent après l’affrontement de la police de Portland avec la foule cueillant une montagne de nourriture … jetée pendant une panne de courant (PHOTOS)

Portland, Oregon, a fait la une des journaux après que la police a été appelée pour empêcher les gens de fouiller dans une benne à ordures remplie de nourriture qui aurait été gâtée en raison d’une panne de courant. Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé l’incident difficile à digérer.

Une panne de courant causée par une tempête hivernale qui a fait des ravages dans plusieurs États américains a incité un supermarché à jeter les denrées périssables jugées dangereuses en raison du manque de réfrigération appropriée. Après que deux poubelles aient été remplies de viande, de produits laitiers et d’autres articles, un petit groupe de personnes a commencé à se former sur le parking du magasin, apparemment en colère parce que tant de nourriture était jetée. Des photographies montrent des personnes en train de fouiller dans les poubelles à la recherche d’un repas gratuit.

peut-être que mon moment préféré a été quand quelqu’un a repéré un tiramisu et l’a soulevé exaltant "Qu’ils mangent du gâteau!"

8 /

Un employé de l’épicerie a appelé le 911 après avoir craint que la situation ne dégénère en violence, a déclaré le bureau de police de Portland (PPB) dans un communiqué. Les agents sont arrivés sur les lieux et, après avoir consulté les employés du magasin, ont tenté d’expliquer au groupe que la nourriture n’était pas propre à la consommation et ne pouvait pas être donnée. Le PPB a affirmé que personne dans la foule n’était « Désireux d’avoir un dialogue ouvert » et à la place, ils ont nargué les officiers et les employés.

Quand je suis arrivé à Hollywood @Fred_Meyer à Portland ce soir, j’ai été accueilli par 12 @PolicePortland des officiers qui gardaient apparemment deux poubelles pleines de nourriture que les organisations d’entraide essayaient de distribuer et des gens affamés essayaient de manger

1/

Cette photo d'une benne à ordures à Portland pleine de viande gratuite jetée avant une panne de courant est devenue virale … La police a eu vent et menace d'arrêter les gens qui se présentent pour en avoir. Achète-toi une vie. #DefundThePolice

La foule est passée à environ 50 personnes avant que les officiers ne les avertissent de quitter la zone ou de risquer d’être arrêtés pour intrusion sur une propriété privée. Les plongeurs de benne à ordures se sont dispersés mais sont ensuite revenus sur le site après le départ des agents, a indiqué le PPB. La police a refusé de répondre à un deuxième appel du magasin, décidant que la situation ne posait pas de problème. « Menace imminente de mort ou menace de blessure grave. »

L’impasse a été reprise par les médias nationaux, entraînant une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont fait valoir que l’épicerie essayait simplement de se protéger contre d’éventuels litiges, notant que l’entreprise pourrait subir de graves conséquences en donnant des aliments qui ont ensuite été jugés impropres à la consommation.

Je comprends pourquoi le magasin a fait cela. La nourriture ne pouvait pas être considérée comme sûre après avoir été hors du réfrigérateur pendant une période prolongée. Mieux vaut être en sécurité que de laisser les gens manger des aliments qui peuvent être mauvais. Ce magasin était déjà resté sans électricité pendant une longue période. – Mitch ™ Ⓜ️ (@ kade6767) 18 février 2021

D’autres ont estimé que l’altercation montrait un manque évident d’empathie et qu’il n’y avait aucune justification pour appeler les flics. Il était scandaleux de laisser autant de nourriture se perdre, disaient beaucoup.

«Laissez-les simplement manger!» exhorté une observateur.

Pas une bonne utilisation de la police. La nourriture jetée doit être gratuite pour la prise en cas d’urgence. Prenez à vos risques et périls; ou vaut-il mieux mourir de faim? Peut-être qu’une meilleure utilisation de la police ici serait de collecter la nourriture aux points de dépôt requis et de la distribuer avant qu’elle ne se gâte. – tricia piété (@PietyTricia) 18 février 2021

Le journaliste Andy Ngo, qui écrit sur les activités des militants d’Antifa à Portland et dans d’autres villes américaines, a suggéré que la police a été appelée parce que la foule a failli « Émeute. »

Une épicerie de Portland a jeté des aliments périssables qui n’étaient plus sûrs à manger en raison de jours de panne de courant. #Antifa les militants se sont rassemblés pour essayer de prendre les articles dangereux afin de pouvoir les distribuer. Cela a forcé le magasin à appeler la police. Ils ont failli se révolter. https://t.co/7zocRHliMC pic.twitter.com/9CxzcS6nLi – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 17 février 2021

Portland a connu des affrontements réguliers entre des militants d’extrême gauche et la police ces derniers mois. Vendredi, les manifestants ont bombardé la police avec des boules de neige alors qu’ils marchaient dans la ville, endommageant plusieurs commerces en cours de route.

