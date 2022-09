Les estimations d’expédition de l’iPhone 14 Pro s’étendent jusqu’à fin octobre

Apple a sorti l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max il y a un peu plus d’une semaine, avec les appareils désormais disponibles pour la livraison et le retrait en magasin dans le monde entier. Cependant, les délais de livraison des nouveaux modèles continuent de glisser, les estimations d’expédition pour les commandes passées aujourd’hui s’étendant jusqu’à fin octobre pour certaines configurations.

Par exemple, au Royaume-Uni, Apple montre que les nouvelles commandes pour l’iPhone 14 Pro Max dans toutes les couleurs et configurations de stockage seront livrées au plus tard le 31 octobre, l’iPhone 14 Pro connaissant des délais similaires, avec des estimations d’expédition atteignant 24 octobre pour la plupart des modèles.

Les vérifications de l’iPhone 14 révèlent de bien meilleures estimations, avec une poignée de modèles disponibles pour livraison dans un délai de moins d’une semaine à compter de la date de commande.

iPhone 14 : Tout ce que vous devez savoir

iPhone 14 Pro : tout ce que vous devez savoir

