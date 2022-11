Les estimations d’expédition de l’iPhone 14 Pro s’étendent au-delà des vacances

Les acheteurs qui cherchent à acheter un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour les vacances risquent d’être déçus car les vérifications des stocks d’Apple.com aux États-Unis montrent que les estimations d’expédition se sont maintenant étendues au-delà de Noël, tous les modèles n’étant désormais disponibles qu’à partir de décembre. 27.

Tel que rapporté par MacRumeurs qui a effectué les vérifications, l’Apple Store en ligne aux États-Unis n’a pas de modèles d’iPhone 14 Pro ou d’iPhone 14 Pro Max disponibles en stock à expédier avant Noël, les fournitures chez les détaillants tiers étant également faibles après Apple a annoncé le mois dernier que son principal fabricant fonctionnait à une capacité considérablement réduite en raison d’une épidémie de COVID-19.

Fin octobre, Apple a déclaré qu’en raison de l’épidémie en Chine, la production du L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront plus bas que prévu à l’approche de la saison des achats des Fêtes, et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

Malgré le manque de disponibilité de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus classiques ne semblent pas affectés, la plupart des modèles pouvant être livrés sans délai.