Les estimations d’expédition de l’iPhone 14 Pro s’améliorent, certains modèles sont disponibles pour une livraison par courrier le jour même

Apple.com montre que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max commence à s’améliorer, du moins au Royaume-Uni, avec des vérifications des stocks par The Apple Post montrant que la majorité des appareils sont disponibles pour la livraison par courrier le jour même et Apple Store Récupérer.

En utilisant le magasin phare d’Apple, Regent Street, comme base pour les vérifications des stocks, toutes les couleurs et configurations de stockage de l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces sont disponibles pour une livraison par coursier le jour même ou une collecte en magasin, avec la plupart des iPhone 14 Pro de 6,7 pouces. Les modèles Max sont également disponibles à l’achat le jour même, à l’exception de certains appareils à configuration de stockage supérieure.

Apple a vendu l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max fin novembreempêchant les acheteurs d’acheter les appareils d’Apple en magasin ou en ligne avant les vacances, Ming-Chi Kuo, le principal analyste respecté de l’industrie, va réduire de 20 % ses prévisions d’expéditions d’iPhone pour le trimestre des fêtes, à 70-75 millions d’unitéscontre 80 à 85 millions d’unités auparavant.

Avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max désormais disponibles pour la livraison par courrier le jour même et le ramassage dans l’Apple Store, il semble qu’Apple soit (enfin) en train de rattraper la demande et les perturbations de fabrication antérieures en Chine, causées par un COVID -19 épidémie dans la principale usine de fabrication de l’iPhone.

Fin octobre, Apple a déclaré qu’en raison de l’épidémie, la production du L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seraient plus bas que prévu à l’approche de la saison des achats des Fêtes, et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

En plus du service de livraison par coursier le jour même, qui utilise le stock des magasins Apple Store, les livraisons régulières depuis les entrepôts d’Apple s’améliorent également, avec des estimations d’expédition comprises entre 3 et 5 jours ouvrables.