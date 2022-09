Les estimations d’expédition de l’Apple Watch Ultra s’étendent jusqu’à 7 semaines pour certaines options

Apple a dévoilé mercredi la toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste, doté d’un nouveau design audacieux avec un boîtier en titane de 49 mm et un affichage frontal en verre saphir plat. Le portable dispose d’un nouveau bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à un large éventail de fonctionnalités, y compris les entraînements, les points de cheminement de la boussole, le retour en arrière, et plus encore, avec jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, ou jusqu’à 60 heures d’autonomie. en utilisant le nouveau paramètre de faible consommation d’Apple.

Après le début des précommandes du nouvel appareilqui sera disponible pour les livraisons et le retrait en magasin à partir du 23 septembre, les estimations d’expédition pour certaines configurations s’étendent désormais jusqu’à 7 semaines.

Fabriquée à partir de titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra est conçue pour être portée lors d’activités extrêmes. Le boîtier se soulève pour entourer tous les bords du verre saphir plat avant, protégeant l’écran Retina.

Contrairement aux autres modèles Apple Watch d’Apple, l’Apple Watch Ultra est disponible dans une seule taille de boîtier, avec trois bandes Apple Watch résistantes spécialement conçues.

Conçu spécifiquement pour les athlètes d’endurance et les coureurs, le nouveau bracelet Trail Loop d’Apple est le bracelet Apple Watch le plus fin à ce jour. Le textile tissé permet un ajustement optimal et a été conçu pour un ajustement rapide et facile, selon Apple.

En pensant aux explorateurs, Apple a introduit le bracelet Alpine Loop qui comprend deux couches intégrées fabriquées à partir d’un processus de tissage continu qui élimine le besoin de couture. Les boucles supérieures, entrecoupées de fil à haute résistance, offrent un ajustement et une fixation sûre pour la fermeture à crochet en G en titane

L’Ocean Band est spécialement conçu pour les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative avec une boucle en titane et une boucle à ressort correspondante.