Les estimations de ventes de la nouvelle PS5 par rapport à la Xbox sont probablement pires que ce à quoi vous vous attendiez

Estimations Wall Street Journal

Le Wall Street Journal vient de publier une nouveau reportage vidéo L’étude s’intitule « Xbox a perdu la guerre des consoles. Elle peaufine désormais le jeu vidéo ». Dans ce cadre, ils ont utilisé des données d’Aldora Intelligence, dont les origines remontent à Joost et SuperData. Et elles montrent une répartition des ventes entre la PS5 et la Xbox Series X/S qui est… probablement celle à laquelle on pourrait s’attendre, voire pire.

Les données, comme on peut le voir ci-dessus, estiment qu’en juin 2024, il y a quelques mois, la PS5 avait enregistré 61,7 millions de ventes et la Xbox Series X/S un total combiné de 28,3 millions, avec bien sûr un pourcentage important, sinon la majorité, étant la Series S beaucoup moins chère.

Cela signifie que la Xbox représente 45,8 % des ventes de la PS5 de cette génération. Malgré l’absence de véritable drame de lancement cette fois-ci comme nous l’avons vu avec la sortie extrêmement controversée de la Xbox One, c’est un ratio pire que celui de cette génération, où la Xbox représentait 49 % des ventes de la PS4. Les choses empirent donc, et si l’on considère que la période initiale de toute génération de console est celle où elle est la plus performante, de plus Sony est sur le point de sortir un nouveau modèle plus puissant avec la (stupidement chère) PS5 Pro. C’est un tableau assez sombre pour l’avenir du matériel Xbox de cette génération, maintenant avec ces estimations plus précises qui y sont attachées.

C’est en quelque sorte le but de la vidéo, bien sûr. Le reste sert à expliquer aux lecteurs non-joueurs du Wall Street Journal ce qu’est le Xbox Game Pass et comment il peut fonctionner en dehors du marché des consoles. Ils parlent des acquisitions de Microsoft, un peu comme un récapitulatif des dernières années.

Cependant, ils reviennent sur le territoire des « choses qui ne vont pas bien » avec l’exploration du plateau des abonnements au Game Pass, qui ont bondi pendant la pandémie, dépassant la croissance cible en 2020, mais manquant par la suite les deux dernières années, y compris une énorme il manque l’objectif de croissance de 73 % pour 2022 alors que le chiffre réel était de 28 %.

Cela nous amène à une discussion sur la façon dont les joueurs veulent toujours « posséder » des jeux, et comment cela constitue un obstacle pour certains, ainsi que le concept de cloud gaming. Bien sûr, cela en fait partie, mais je dirais ici que Microsoft se heurte simplement à un plafond important où ils peuvent attirer de nouveaux abonnés au Game Pass entre les joueurs Xbox existants, les joueurs PC axés sur Steam et les joueurs de niche du Cloud. La conclusion finale est que Xbox considère son « contenu » comme l’avenir de son entreprise, et non le matériel, ce qui… la rapproche quelque peu d’un développeur tiers, comme l’ont récemment observé le reste de l’industrie et ses propres fans.

Il est difficile de voir comment le matériel Xbox se rétablira à ce stade, compte tenu de la propre l’accent mis sur le dépassement de ce délai, malgré la production de boîtes, et à quel point ils s’appuient sur le Game Pass. S’ils peuvent proposer une tonne de futurs succès sur le service, cela pourrait en effet fonctionner à long terme, mais cela reste à voir.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.