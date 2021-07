Les estimations de l’IRS sur les impôts impayés sont «sans fondement», déclare le représentant Kevin Brady

Le représentant Kevin Brady a déclaré que l’IRS ne devrait pas recevoir plus de fonds d’application parce que les estimations des impôts impayés sont « sans fondement ».

Le président Joe Biden a proposé d’investir 80 milliards de dollars dans les nouvelles technologies et davantage d’auditeurs pour augmenter les recettes fiscales de 700 milliards de dollars sur 10 ans. Le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, a déclaré devant le Congrès en avril que le « écart fiscal » – ou le montant des impôts impayés chaque année – pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars en raison de la crypto-monnaie, de la délocalisation et de la sous-déclaration des revenus. Les données de l’IRS de 2011 à 2013 ont estimé l’écart fiscal à 441 milliards de dollars par an.

Dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC, Brady, le plus haut membre du GOP du House Ways and Means Committee, a déclaré que les républicains « veulent combler l’écart fiscal ». Mais il a déclaré que la proposition du président et une législation similaire introduites au Congrès visant à renforcer l’application de l’IRS sont imparfaites.

« Cette proposition est basée sur une question infondée, à savoir ‘quel est l’écart fiscal ?' », a-t-il déclaré. « L’IRS admettra que leurs données ont 7 ans. Ils devinent des crypto-monnaies et des transactions étrangères. Ce qu’ils disent, c’est nous donner une tonne d’argent, embauchons un groupe d’auditeurs et nous pensons que cela créera des revenus. Mais nous avons déjà vu que l’un des problèmes est que cela ne va pas créer ces revenus. »

Au lieu de cela, Brady a proposé une « analyse approfondie » de l’écart fiscal et de ses causes. « Alors ensemble, orientons les solutions au problème. »

Les démocrates au Congrès soutiennent que le financement de l’IRS et la perception de plus d’impôts déjà dus sont essentiels pour générer des revenus et faire appliquer le code des impôts. En raison d’un manque de financement, le nombre d’agents fiscaux de l’IRS a diminué de près d’un tiers au cours de la dernière décennie et les taux d’audit pour les contribuables qui gagnent plus d’un million de dollars par an ont diminué de moitié entre 2010 et 2018, selon l’IRS.

Howard Gleckman, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les données publiées par l’IRS sur l’écart fiscal peuvent être obsolètes est que le Congrès a réduit le financement de l’IRS. « Une chose que l’IRS pourrait faire avec plus de financement est de publier les données les plus récentes sur l’écart fiscal que souhaite M. Brady », a-t-il déclaré.

Gleckman a déclaré que même si l’écart fiscal est la moitié des estimations de l’IRS, ce qui est peu probable compte tenu des taux d’audit plus bas, « cela signifie-t-il que le Congrès ne devrait pas donner à l’IRS les ressources dont il a besoin pour s’assurer que les gens paient les impôts qu’ils doivent ?

Certains républicains ont soutenu dans le passé que l’IRS devrait percevoir les impôts existants avant que les démocrates ne discutent de l’augmentation des taux d’imposition. Sous l’administration Trump, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que « réparer l’écart fiscal » était l’une de ses principales priorités et il a fait pression pour obtenir plus de financement pour améliorer les audits sur les riches.

En réponse au plan Biden, de nombreux dirigeants républicains et partisans de la baisse des impôts affirment que l’IRS est inefficace, trop intrusif et trop politique – comme le prouvent, disent-ils, les données fiscales sur les contribuables riches obtenues par ProPublica. ProPublica a commencé à publier une série d’articles en juin montrant comment des milliardaires comme Jeff Bezos, George Soros et d’autres paient des taux d’imposition plus bas – et dans certains cas aucun impôt certaines années – en raison des failles du système fiscal. ProPublica dit qu’il ne connaît pas la source anonyme des données fiscales de l’IRS.

Brady a déclaré que même avec plus de financement, l’IRS n’a pas prouvé qu’il avait la capacité de combler l’écart fiscal.

« La vérité est que l’IRS n’a pas un bon bilan en matière d’audit intelligent et de récupération intelligente », a déclaré Brady.

Une disposition dans les premières versions du projet de loi sur les infrastructures bipartite comprenait un financement pour augmenter les collections de l’IRS d’environ 100 milliards de dollars sur 10 ans pour aider à payer les projets d’infrastructure. La disposition a été retirée du projet de loi en raison de l’opposition des négociateurs républicains. Il sera désormais probablement intégré au projet de loi de réconciliation plus large proposé par les démocrates.