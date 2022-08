Les essais de sélection des femmes pour le championnat du monde de lutte sont interrompus car les officiels ont oublié d’inviter des voyants d’Ayodhya

Un événement décisif important de la Wrestling Federation of India (WFI) pour déterminer le lutteur qui représenterait l’Inde au Championnat du monde dans la catégorie des 59 kg a été brusquement arrêté en seulement 54 secondes après le début du combat le lundi 29 août.

Pourquoi le combat s’est-il arrêté ? Blessure? Problème technique ?

Non! Mais, parce que WFI a oublié d’inviter un groupe de voyants d’Ayodhya, qui étaient les principaux invités lors des essais de sélection des femmes qui se sont tenus au SAI Center à Lucknow. Les voyants étaient invités sur le tapis pour « bénir » les deux concurrents avant le début du combat décisif.

WFI a en fait arrêté le match malgré le départ de haute intensité entre l’ancienne médaillée des championnats du monde Pooja Dhanda et son jeune challenger Mansi qui étaient tous concentrés sur le match.

Le président de la WFI, Brijbhushan Sharan Singh, un député du BJP, a ordonné à l’arbitre de faire une pause afin que les voyants puissent venir sur le tapis, “bénir” et se faire prendre en photo avec eux.

Singh a été vu assis sur le canapé avec un microphone à la main et contrôlant la procédure selon lui. Il a non seulement ordonné l’arrêt du combat, mais a également donné des instructions aux voyants qui venaient de Hanuman Garhi Matth à Ayodhya.

« Ne prenez pas beaucoup de temps », leur a dit Singh. « Le combat a déjà commencé et les lutteurs sont échauffés. Toh aashirwad dijiye aur jaldi aa jaiye (S’il vous plaît, donnez vos bénédictions et revenez bientôt).

Quand, après presque une demi-douzaine de voyants, leurs photos ont été cliquées, les lutteurs sont retournés sur le tapis et le combat a commencé. Mansi a montré quelques mouvements habiles et a ensuite battu son adversaire chevronné 2-0 dans un match acharné.

Selon le résultat, Mansi fera partie de l’équipe indienne pour le championnat du monde du mois prochain à Belgrade qui sera dirigé par le champion des Jeux du Commonwealth et ancien médaillé mondial Vinesh Phogat, qui a battu le champion du monde U-20 Antim Panghal.

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio, Sakshi Malik, qui a terminé en tête des Jeux du Commonwealth 2022, était absent des essais en raison d’horaires serrés entre les tournois.

Bien que les combats se soient bien déroulés, Singh a attiré toute l’attention pendant l’événement. Le député aux six mandats n’a pas manqué de mettre sa parole chaque fois que c’était possible. Avant que les voyants puissent bénir les lutteurs, Singh a été vu en train d’enseigner les règles aux arbitres. Dans un autre match, il a arrêté le jeu parce qu’il sentait que l’officiel avait pris une mauvaise décision. Et agissant en homme de pouvoir, il a forcé une critique vidéo.

Cela ne s’est pas arrêté seulement aux voyants, car une fois tous les combats terminés et l’équipe féminine finalisée, le joueur de 65 ans a fait asseoir tous les lutteurs sur le tapis en trois rangées devant lui. Puis il a pointé des défauts techniques chez certains d’entre eux tout en donnant des conseils aux entraîneurs.

De tels arrêts et controverses sont assez courants maintenant à partir de ces essais de sélection, mais cette fois, Singh a pris une longueur d’avance et a dit à tous les lutteurs,

« Nous nous attendons à ce que vous félicitiez tous le gouvernement, l’ISC et la fédération pour tout ce qu’ils font pour vous. Nous vous soutenons de toutes les manières, donc ce n’est pas beaucoup demander. Et s’il y a des obstacles, faites-le moi savoir et je veillerai à ce qu’il soit pris en charge.

