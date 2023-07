Les essais pour présélectionner les lutteurs pour les Jeux asiatiques auront probablement lieu vers le 20 juillet après qu’une assurance « non officielle » a été donnée par le Conseil olympique d’Asie (OCA) concernant la prolongation du délai d’envoi des inscriptions nominatives aux organisateurs. de l’extravagance quadriennale.

L’OCA a fixé au 15 juillet la date limite d’envoi des inscriptions nominatives aux organisateurs des Jeux asiatiques, mais suite aux efforts déployés par le comité ad hoc de l’Association olympique indienne pour la lutte, l’OCA envisagerait de prolonger la date limite.

Mais au-delà des assurances, la durée de l’assouplissement n’a pour l’instant pas été partagée avec le panel ad-hoc.

Gian Singh, membre du panel ad hoc, a déclaré à PTI : « Il n’y a jusqu’à présent aucun courrier de l’OCA (concernant l’octroi d’une prolongation), mais officieusement, ils ont déclaré qu’ils étaient prêts à assouplir les dates d’envoi des candidatures par nom. Mais ils n’ont pas confirmé la durée de la relaxation. Jusqu’à ce que nous obtenions une confirmation, nous ne pouvons pas dire s’ils le prolongeront de 10, 12, 15 jours ou plus.

« Cependant, sans retarder davantage le processus, nous annoncerons les dates des essais des Jeux asiatiques d’ici lundi (10 juillet) et ils se tiendront probablement vers le 20 juillet », a-t-il déclaré.

L’AIO avait demandé à l’OCA de prolonger le délai d’envoi des inscriptions aux organisateurs des Jeux jusqu’au 10 août afin qu’il puisse donner aux lutteurs protestataires suffisamment de temps pour être prêts.

Six lutteurs, dont les médaillés olympiques Bajrang Punia, Sakshi Malik et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat, entre autres, avaient demandé au ministère des Sports de leur accorder du temps supplémentaire pour se préparer aux essais des Jeux asiatiques.

Ils avaient affirmé qu’ils n’étaient pas en bonne forme physique pour participer aux essais en raison de leur longue manifestation de 38 jours contre le chef sortant de la Fédération indienne de lutte (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh.

Le panel ad hoc, pour sa part, les avait exemptés des essais des Jeux asiatiques et des Championnats du monde et en avait fait une affaire d’un seul combat, une décision qui a suscité des critiques de toutes parts.

Gian a déclaré que les lutteurs auront suffisamment de temps pour planifier leur préparation et leur arrivée aux essais.

« Nous donnerons au moins 10 jours de temps aux lutteurs pour se préparer aux épreuves. Les grapplers viendront de partout au pays, nous devons donc leur donner au moins 10 jours pour se préparer », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que le panel ad hoc explorait la possibilité d’envoyer les noms des six lutteurs – qui ont pris part à la manifestation – pour les Jeux asiatiques en tant que réserves.

La logique derrière cette décision est que s’ils remportent le combat unique en août contre le vainqueur des essais, ils pourraient être logés dans le contingent indien.

« Nous avons exploré la possibilité d’envoyer deux inscriptions par catégorie de poids pour les Jeux. Mais, apparemment, ce n’est pas possible. Il y a cependant une disposition pour l’envoi des noms des réservistes.

«Les six lutteurs qui avaient demandé plus de temps pour les essais seront alors inclus comme réserves. Donc, nous enverrons une entrée confirmée et les noms des six grapplers qui avaient demandé plus de temps seraient mis sur la liste des réserves. Il y a une disposition pour envoyer les noms de trois lutteurs masculins et de trois lutteuses comme réserves », a-t-il ajouté.

