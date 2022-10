Les esprits s’enflamment alors que la star russe de l’UFC pousse son rival lors d’un face-à-face (VIDEO)

Petr Yan affrontera Sean O’Malley à l’UFC 280 samedi

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Petr Yan, est devenu physique à Abu Dhabi jeudi en bousculant son rival de l’UFC 280 Sean O’Malley lors d’un regard fixe.

Les combattants devraient s’affronter samedi soir, le vainqueur ayant de bonnes chances de défier le vainqueur d’un match de championnat entre l’actuel dirigeant de la division, Aljamain Sterling, et TJ Dillashaw.

Une conférence de presse animée a provoqué une guerre des mots avec O’Malley promettant de “fracasser” Yan et disant que le Russe avait menti sur sa taille.

Yan a répondu à cela en disant “ce n’est pas une question de hauteur.”

“Regarde-le, c’est comme une femme au bord de la route” ajouta-t-il, faisant rire O’Malley.

“C’était bien, c’était bien” O’Malley a admis.

“Regardez-le, il est comme une pute sur le bord de la route” – Yan sur O’Malley 💀💀💀💀💀#UFC280 #UFC #MMA pic.twitter.com/jUTCOZsV1T – Les médias MMA (@The_MMA_Media) 20 octobre 2022

Les combattants ont ensuite monté des escaliers séparés vers la scène, Yan et O’Malley s’abstenant de se serrer la main et de se retrouver immédiatement face à face.

Le plus grand O’Malley a baissé les yeux et a tenté d’intimider Yan alors que le commentateur Jon Anik se tenait à proximité pour diffuser toute confrontation physique potentielle.

Les tensions ont débordé lorsque Yan a poussé O’Malley, mais Anik et la sécurité ont séparé les rivaux de l’octogone qui pourraient organiser l’un des combats les plus intrigants sur une carte qui comprend également Charles Oliveira et Islam Makhachev verrouillant les cornes pour la couronne légère vacante.

LIRE LA SUITE: Le Russe Yan qualifie son adversaire de l’UFC de “Conor McGregor en herbe”

Perdant deux de ses trois derniers combats et avec une fiche de 16-3, Yan pourrait être en danger de se retirer de la photo du titre immédiat avec une autre défaite.

Sur une séquence de trois victoires consécutives depuis qu’il a goûté à sa première défaite en carrière contre Marlon Vera, et avec sa dernière sortie contre Pedro Munhoz appelée un non-concours en raison d’un coup d’œil accidentel, O’Malley a un certain élan malgré le test de loin le plus difficile. de sa carrière à ce jour contre le numéro un Yan.

Le président de l’UFC, Dana White, a proposé à O’Malley de devenir une “grande superstar mondiale”, mais Yan aura hâte de faire éclater la bulle d’un talent en plein essor qu’il a rejeté comme un “aspirant Conor McGregor”.