Les esprits s’échauffent sur le débat israélo-palestinien lors du débat au Sénat de Californie

La représentante Barbara Lee (Démocrate de Californie) a pressé ses collègues candidats au Sénat sur la politique au Moyen-Orient lors d’un débat lundi, poussant le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie) à soutenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas – ce qu’il a fait. a refusé de le faire.

Lee a qualifié l’opération militaire israélienne à Gaza de « contre-productive pour la sécurité israélienne » et a déclaré que le conflit pourrait « échapper à tout contrôle ».

«J’ai voté contre l’Irak [War] autorisation », Lee dit. “Je l’ai dit à l’époque, et je le dis maintenant, cela pourrait devenir incontrôlable”, a déclaré Lee. « Vous voyez ce qui se passe. Cela s’intensifie dans la région. Nous devons nous assurer que notre sécurité nationale est également protégée. En fait, alors que cette guerre s’intensifie et que les nations arabes se retirent, qu’avons-nous ? Nous n’avons pas de chemin vers la sécurité israélienne, ni vers un État palestinien. »

Le sujet a déclenché un débat féroce entre les quatre meilleurs candidats à la primaire du Sénat, parmi lesquels figurent également la représentante Katie Porter (Démocrate de Californie) et le candidat républicain Steve Garvey.

Lee et Porter ont tous deux soutenu un cessez-le-feu pendant la guerre, tandis que Schiff et Garvey ont refusé.

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé en octobre après que des militants du Hamas ont tué plus de 1 200 Israéliens lors d’une attaque surprise contre des colonies frontalières. L’opération militaire israélienne à Gaza a depuis tué plus de 25 000 Palestiniens.

« Je ne vois pas comment on peut demander à n’importe quel pays de cesser le feu alors que son peuple est détenu par une organisation terroriste », a déclaré Schiff.

« Il n’est pas, à mon avis, incompatible avec la nature humaine de pleurer la perte à la fois de Palestiniens innocents et d’Israéliens innocents », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons pas laisser le Hamas gouverner Gaza. Ils détiennent toujours plus de 100 otages, dont des Américains.»

Les trois démocrates ont également souligné leur soutien à une solution à deux États dans la région, Lee accusant directement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’avoir déclaré qu’il ne soutiendrait pas un gouvernement civil palestinien à Gaza.

L’administration Biden n’a cessé de pousser Netanyahu vers une solution à deux États, jusqu’à présent en vain.

Garvey a évité les détails dans ses réponses sur le conflit, affirmant que la situation politique en Israël rend une solution à deux États intenable « jusqu’à la prochaine génération », et a déclaré que les attentes d’une solution diplomatique étaient « naïves ».

Le débat de lundi à Los Angeles marquait la première fois que les quatre candidats au Sénat s’affrontaient avant les primaires du 5 mars. Les deux premiers électeurs aux primaires du 5 mars se qualifieront pour les élections générales, quel que soit leur parti.

Schiff est en tête dans les premiers sondages, neuf points devant Garvey dans un sondage Politico/Morning Consult le mois dernier. Butler et Porter traînaient Garvey de deux et cinq points, respectivement.

La course devrait déterminer le remplaçant à temps plein de feu la sénatrice Diane Feinstein (Démocrate de Californie), décédée en octobre. La sénatrice Laphonza Butler (Démocrate de Californie) a été nommée à ce siège, mais a annoncé qu’elle ne se présenterait pas aux élections.

La primaire sera probablement la plus chère jamais réalisée à sa conclusion. Porter et Schiff sont les deux principaux collecteurs de fonds du Sénat pour le cycle 2024, selon Données de la Commission électorale fédérale, rapportant respectivement 22 millions de dollars et 21 millions de dollars en octobre. Lee a collecté 3,4 millions de dollars au cours de cette période, tandis que Garvey n’a pas encore annoncé sa collecte de fonds.