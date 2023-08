Les esprits doux inspirent longtemps après leur départ – Shaw Local

Une photo de ma défunte grand-mère dans un cadre sur le bureau sur lequel je travaille chez ma mère m’enchante au moment où j’écris aujourd’hui.

Sur cette photo, elle est assise dans son fauteuil inclinable, la lumière naturelle brillant doucement sur sa peau irlandaise profondément ridée et claire. Elle berce la petite fille de mon cousin, avec un amour et une tendresse profonds dans les yeux. La photo a été prise quelques mois avant la mort de grand-mère en 2014, ce qui la rend très spéciale pour de nombreux membres de la famille. La juxtaposition de grand-mère à la fin de sa vie bien remplie, avec Fiona au début de la sienne, est vraiment remarquable.

Ces images qui restent de nos proches décédés peuvent mystérieusement redonner vie à leur vie, ne serait-ce que pour un instant fugace.

L’un des anges de Dieu a dû intervenir et prendre cette photo au bon moment ; c’est si profondément beau et silencieusement éloquent.

Même si elle était imparfaite comme le reste d’entre nous, grand-mère était pour moi l’exemple le plus parfait de ce que signifie avoir un esprit doux.

Elle parlait doucement, se tenait doucement et vivait doucement.

Grand-mère accomplissait tranquillement et humblement son travail en tant que fermière et mère de sept enfants, et elle aimait vraiment travailler dans sa cuisine. Elle pouvait concocter les plus beaux festins de vacances pour notre famille souvent tapageuse, et il y avait toujours de délicieuses friandises cuites au four sur son comptoir pour tous ceux qui s’arrêtaient pour visiter un dimanche après-midi. L’une des choses les plus difficiles qu’elle ait jamais eu à faire dans ses 90 ans a été de reconnaître qu’elle ne pouvait plus gérer sa cuisine comme elle le faisait autrefois et de permettre aux autres d’intervenir et de l’aider.

Bien que sa vie quotidienne soit souvent remplie de corvées, elle avait aussi un intellect incroyablement curieux. Elle était une lectrice vorace et faisait du bénévolat à sa bibliothèque locale. Et, alors qu’elle n’avait accès qu’à ABC, CBS, NBC, PBS et FOX, elle a réussi à trouver habilement les programmes qui aiguiseraient son appétit intellectuel. Elle aimait se mettre au défi en regardant consciencieusement « Jeopardy » et « Wheel of Fortune ».

Lorsque l’édition du dimanche du Chicago Tribune est sortie, son jeu de mots croisés hebdomadaire a été la première chose qu’elle a saisie et finalement commandée. C’était, et c’est toujours, une plaisanterie courante dans notre famille que mes deux tantes, toutes deux diplômées d’université et intelligentes à part entière, devraient consulter grand-mère si elles voulaient compléter le puzzle, comme elle l’avait fait. Et, dans les matchs familiaux de Trivial Pursuit, tout le monde voulait grand-mère dans son équipe.

Et pourtant, elle se comportait avec tant d’humilité et de grâce. Toujours.

Elle n’était pas voyante sur sa foi, mais son chapelet et ses cartes de prière étaient toujours à côté de son fauteuil inclinable sur sa table de bout, attendant d’être ramassés à tout moment de solitude libre.

L’un de mes biens les plus précieux est une ressemblance de Sainte Thérèse de Lisieux que grand-mère a gardée sur sa commode aussi longtemps que je me souvienne. Cette image se trouve maintenant sur ma table de chevet, avec une petite photo en noir et blanc de mes deux arrière-grands-mères maternelles, lorsqu’elles étaient jeunes femmes.

Bien qu’elle soit partie depuis près de neuf ans, l’esprit doux de grand-mère continue de nous inspirer et de nous guider alors que nous traversons les circonstances changeantes de la vie.

Regardez toutes ces personnes qui sont venues et reparties dans votre vie.

Qui a été l’esprit le plus doux que vous ayez connu, et pourquoi ?

Comment son exemple vous a-t-il inspiré à vivre une vie douce aussi ?

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada Novak à [email protected] pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.