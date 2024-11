Les esprits derrière les bandes sonores d’EA Sports FC, NBA 2K et Madden recherchent la musique de partout, mais l’évidence

Steve Schnur n’arrive pas à dormir. Il appelle cela une bénédiction et une malédiction.

À la recherche de la prochaine grande bande originale d’un jeu vidéo de sport, Schnur parcourt les réseaux sociaux au milieu de la nuit, découvrant de nouvelles musiques et les envoyant à ses collègues couchés depuis longtemps.

C’est ainsi qu’il a trouvé Lola Young.

En parcourant Instagram un matin de novembre dernier, Schnur, le président de la musique chez Electronic Arts, est tombé sur la voix rauque et émouvante de Young. « Saint… tu sais quoi, » » pensa-t-il et il envoya immédiatement un texto à Cybele Pettus, la superviseure musicale principale d’EA.

Deux jours plus tard, ils ont assisté à une soirée sur le toit de Los Angeles où trois musiciens émergents se sont produits devant une foule de vétérans de l’industrie. Une jeune Britannique est sortie avec de longs cheveux noirs, une frange agitée et des anneaux dans le nez. Le même auteur-compositeur-interprète Schnur avait envoyé un texto à Pettus à 3 heures du matin.

« Nous sommes littéralement tombés amoureux d’elle », a déclaré Pettus. « Elle était tellement engageante, si intéressante, une telle conteuse avec sa musique. Nous sommes allés directement vers elle, lui avons dit combien nous aimions son set – qui ressemblait à trois chansons – et avons rencontré son manager. À l’époque, elle avait été signée très récemment sur un label… Je ne pense même pas que son disque soit terminé.

Schnur et Pettus la voulaient pour EA Sports FC 25, la dernière édition du jeu de football très populaire. Young ne joue pas à des jeux vidéo et ne suit pas de sports en dehors de la Coupe du monde. Mais elle savait que c’était un grosse affaire. Sa chanson « Flicker of Light » est nichée parmi 117 chansons d’artistes de 27 pays.

« C’est intéressant parce que c’est un jeu plutôt dominé par les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui y jouent. C’est excitant pour moi de participer au jeu parce que je suis une artiste féminine qui fait mon truc », a déclaré Young.

ALLER PLUS PROFONDE Test d’EA Sports FC 25 : le nouveau système tactique offre une refonte bienvenue

Tous les morceaux ne naissent pas de rencontres fortuites sur les toits. Mais le chemin parcouru par Schnur jusqu’à Young est emblématique de l’effort moderne visant à créer une bande-son de jeu vidéo fraîche et de qualité.

Pour organiser une collection aussi vaste de morceaux variés, il faut être à l’écoute de ce qui va se passer. être le suivant chanson phare plutôt que de simplement prendre le pouls de ce qui est déjà en tête des charts ou qui devient viral sur TikTok. Chez EA, Schnur défie son équipe dans une chasse au trésor musicale avec une règle : n’écoutez pas la radio ou tout autre grand réseau où de la musique est diffusée.

« Je ne veux pas que l’influence de ce qui se passe aujourd’hui influence ce qui se passera dans les six prochains mois », a déclaré Schnur. « Vous ne pouvez pas intituler un jeu « Madden 25 » et le faire ressembler à 2023. Il doit être, par une question de conception, un lieu de découverte, un lieu qui cimente ce à quoi ressemblera l’année prochaine. Un endroit où le sport lui-même fera partie de ce son.

Pour y parvenir, Schnur et ses collègues chercheurs parcourent le monde à la recherche de nouveaux morceaux. Ils assistent à des concerts d’artistes émergents, prennent en compte les suggestions des athlètes actuels et les candidatures des plus grands noms de l’industrie.

Tout le monde, de Green Day à Billie Eilish et son frère/producteur Finneas, veulent savoir ce qu’ils doivent faire pour figurer dans les jeux vidéo très populaires. Dans le cas du premier, cela signifiait jouer « American Idiot » sur des guitares acoustiques pour que Schnur fasse pression pour son placement sur Madden 2005. Dans le second, Schnur a pu entendre le nouvel album d’Eilish « Hit Me Hard and Soft » avant qu’il ne soit terminé parce que le Le neuf fois lauréat d’un Grammy voulait faire partie du FC 25. Le « CHIHIRO » d’Eilish apparaît dans le jeu.

Les aperçus d’albums et les billets de concert sont des avantages, mais le travail s’accompagne également d’une certaine pression. Organiser une bande originale de jeu vidéo signifie créer une liste de lecture que des millions de personnes entendront, encore et encore. Les joueurs passionnés se souviendront de la musique pour le meilleur ou pour le pire. Et les meilleurs restent dans les mémoires même des décennies plus tard, lorsqu’une chanson évoque immédiatement les souvenirs d’un jeu, d’un moment et d’un lieu.

Les équipes chargées de reconstituer les bandes sonores sont bien conscientes que leur travail perdurera comme des capsules temporelles virtuelles une fois qu’un jeu actuel sera remplacé par une itération future, mais elles s’efforcent de faire en sorte que l’expérience initiale soit une introduction à de nouveaux sons plutôt qu’une reconnaissance. de vieux favoris.

« Le son de la NFL pour un jeune de 20 ou 25 ans est très différent de celui de ses parents, car le ton associé au football vient de Madden », a déclaré Schnur. « Cela ne vient pas des retransmissions ou des matchs de football en direct. Cela vient de l’expérience virtuelle. Cela implique une énorme responsabilité de bien faire les choses et de savoir que vous définissez le son du sport à l’avenir.

C’est quelque chose que David Kelley, le directeur des partenariats musicaux et des licences chez 2K, prend en compte lors de la sélection des chansons pour la franchise NBA2K.

« Le plus important pour nous, c’est que nous voulons qu’il soit toujours tourné vers l’avenir. Nous voulons que cela ressemble à quelque chose que vous n’avez vraiment jamais entendu auparavant », a-t-il déclaré.

Un artiste 2K sélectionné pour son volet 2025, sorti le 3 septembre, était aussi tourné vers l’avenir que possible.

En juin, 310babii, un rappeur de 18 ans originaire d’Inglewood, en Californie, a reçu le même jour son diplôme d’études secondaires et une plaque de platine pour son single « Soak City (Do It) ». Passionné de 2K, il a sauté sur l’occasion pour s’assurer une place convoitée sur la bande originale. Il a écrit et enregistré « forward, back », un morceau inspiré du basket-ball, exclusivement pour NBA2K25 et espère l’entendre lorsque le jeu montrera des rediffusions de LeBron James plongeant sur d’autres joueurs.

De la même manière que les joueurs du millénaire assimilent Madden 04 à Blink-182 et Yellowcard ou reviennent à la bande originale de Tony Hawk Pro Skater, 310babii associe les épisodes NBA2K de son enfance aux artistes présentés.

« Pour moi, 2K16 est l’un de mes favoris. Quand j’étais en cinquième année, je me souviens que DJ Khaled avait les chansons les plus folles. C’est ce qui a rendu ce jeu spécial pour moi, en dehors du gameplay lui-même », a-t-il déclaré. « Pour un enfant de 10 ans, ma chanson pourrait être ça pour lui. »

Chez EA et 2K, le processus de notation d’un jeu commence le lendemain du lancement de l’édition précédente. Comprendre comment les chansons s’enchaînent pour créer une ambiance est tout aussi impératif que de choisir les pistes individuelles.

« Vous êtes un peu comme un DJ dans un club. Vous pouvez avoir un bon set, puis si vous jouez une chanson qui ne semble pas à sa place, vous perdrez tout le public et vous devrez rétablir cette confiance », a déclaré Kelley. « C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux. »

Créer un son authentique signifie modeler la bande-son pour qu’elle s’adapte au sport. Cela ne signifie pas nécessairement se concentrer sur un genre particulier, bien que les morceaux hip-hop, rap, R&B et pop soient des choix fréquents, mais cela signifie se concentrer sur ce que les athlètes et les fans écoutent. Kelley a déclaré que le meneur des Milwaukee Bucks, Damian Lillard, et l’attaquant des Phoenix Suns, Kevin Durant, envoyaient même des chansons ou des artistes pour examen.

Pour MLB: The Show, trouver la bonne ambiance peut signifier s’inspirer des chansons des joueurs. Ramone Russell, PlayStation directeur des communications développement produits et de la stratégie de marque, ont déclaré avoir essayé de se pencher davantage sur les différentes cultures et ethnies représentées dans le sport.

« Nous avons commencé à avoir plus de musique latine, plus de reggaeton, un peu de bachata. Nous devons le faire si nous sommes fidèles au matériel source », a-t-il déclaré. « Nous créons un jeu de la Ligue majeure de baseball basé sur quelque chose qui est réel. Si dans la vraie vie, 40 % des musiciens sont latins et que la musique qu’ils écoutent en moyenne est latine, notre bande originale devrait probablement contenir de la musique latine.

L’équipe qui a créé la bande originale de MLB: The Show reçoit environ 50 albums par jour de la part de labels et d’éditeurs dans l’espoir d’inclure le morceau d’un artiste dans le jeu, a déclaré Alex Hackford, directeur des affaires musicales de PlayStation Studios, dans un e-mail. Avec ses partenaires de Sony Music, Hackford envoie des idées à l’équipe de Russell, qui décide ensuite de ce qui convient à la bande originale du jeu.

L’équipe crée également un ensemble de musique spécifique pour le mode « Storylines » du jeu, qui permet aux joueurs de rejouer des récits de l’histoire du baseball. Les chansons du mode « Storylines » centré sur les Negro Leagues ont été choisies uniquement par Russell, avec l’intention d’exprimer les aspects les plus sombres de l’histoire du baseball à travers la musique.

« Ce n’est pas nécessairement une histoire heureuse à raconter, mais ce sur quoi nous essayons de nous concentrer ici, c’est ce que ces hommes et ces femmes ont accompli malgré le racisme et le Jim Crow. » » dit Russell. « Nous ne craignons pas la laideur de cette histoire, mais nous célébrons ce que ces hommes et ces femmes ont accompli malgré ces choses. »

Cela est particulièrement évident avec l’introduction de Toni Stone, la première femme à jouer régulièrement dans une ligue majeure masculine, dans MLB : The Show 24.

« Quand nous avons décidé de faire Toni Stone, la première chanson qui nous est venue à l’esprit était ‘It’s Man’s Man’s Man’s World’ de James Brown. Je me dis : « Cela doit être sa chanson d’intro parce qu’elle est parfaite. La nuance est là. Cela amènera simplement les gens dans le bon état d’esprit pour le genre d’histoire que nous racontons. Parce que c’est toujours un monde d’hommes, et c’était encore un monde d’hommes à l’époque », a déclaré Russell. «Mais comme l’a dit James Brown, rien ne serait rien sans une femme. Il y a là cette dualité qui aide vraiment à tout relier.

À travers chaque nouveau jeu vidéo sorti année après année, ces bandes sonores traversent les sports et le temps pour devenir des références culturelles. Les chansons lient l’expérience de jeu à des moments qui vont au-delà de marquer des touchés virtuels ou de lancer des circuits animés.

« Personne ne se souvient de cette pièce de gameplay unique créée en 2009 », a déclaré Schnur, « Mais tout le monde se souvient de la musique. »

(Illustration : Meech Robinson / L’Athlétisme ; (Photos : Kevin Mazur, Sean Gallup / Getty Images)