Les esprits de Downing St présents et passés se soumettent aux meilleurs inquisiteurs de TalkTV

Rishi Sunak et Boris Johnson ont tous deux accordé des interviews à TalkTV. Le Guardian a pu voir les prises. Piers Morgan: C’est bon de vous voir premier ministre. Ce doit être un honneur pour vous de venir dans mon émission. Rishi Sunak: C’est un plaisir d’être dans une émission dont les cotes d’écoute sont inférieures aux miennes. Morgan: Commençons par le plus gros problème. Meghan Markle. Elle est un bon morceau de travail. Sunak: Je ne suis pas sûr d’avoir quelque chose à dire… Morgan: Et le Prince Harry alors ? Quel mauviette éveillé cet homme. Il ne devrait pas être invité au couronnement, n’est-ce pas ? Il est une honte… Sunak: Euh… Morgan: Je vais prendre ça pour un oui. À vous, Premier ministre. Aujourd’hui marque votre 100e jour de mandat. Comment pensez-vous que ça va? Sunak: Merci. Bien mieux que prévu. À un moment donné, je n’étais pas sûr que j’allais tenir 100 jours. Mes priorités sont les priorités du pays. Morgan: Alors vos priorités sont de faire élire un gouvernement travailliste. Sunak: Précisément. Et nous sommes totalement sur la bonne voie. Morgan: Passons d’abord à quelques dernières nouvelles. Shell vient d’annoncer des bénéfices records. Avez-vous des doutes sur la mise en place d’un impôt sur les gains exceptionnels plus efficace? Sunak: Nous sommes le parti de la faible fiscalité… Morgan: Tu aurais pu me tromper. Les impôts sont à des niveaux record… Sunak: En tant que conservateur, mon instinct est de ne pas augmenter les impôts. C’est une erreur de punir les entreprises parce qu’elles se trouvent au bon endroit au bon moment. C’est pourquoi Infosys opère toujours en Russie. Si une entreprise ne peut pas devenir riche grâce à une guerre illégale, alors quand le pourra-t-elle ? Morgan: Pensez-vous que tout le monde devrait payer ses impôts ? Sunak: Bien sûr que non. Je suis conservateur. Les riches devraient payer le moins possible. Et il devrait y avoir des pauses pour les oligarques qui font des dons au parti. Morgan: Je blâme Meghan… Sunak: Pourquoi? Morgan: Tout. La Banque d’Angleterre vient de relever ses taux d’intérêt à 4 %. Craignez-vous que de nombreuses personnes fassent défaut sur leurs hypothèques ? Sunak: Qu’est-ce qu’une hypothèque ? Morgan: C’est quand les gens empruntent à la banque pour acheter une maison. Sunak: Pourquoi voudraient-ils faire ça ? Pourquoi n’achètent-ils pas simplement une maison avec leur propre argent ? Cela n’a aucun sens. Les gens devraient vivre selon leurs moyens. Morgan: Craignez-vous que tous les sondages d’opinion suggèrent que vous êtes déconnecté ? Sunak: Non pourquoi? Morgan: Vous avez promis de réduire de moitié l’inflation… Sunak: Oui. C’est mon objectif numéro un. Morgan: Mais il est prévu de tomber de toute façon. Peu importe ce que vous faites. Sunak: Je sais. C’est exactement pourquoi j’ai promis de le faire. Il est important que les gens puissent être sûrs que le gouvernement fera ce qu’il dit. Morgan: Passons aux grèves. Nous savons tous que vous allez devoir conclure une entente avec les syndicats. Quand allez-vous commencer à négocier ? Sunak: Pardon? Morgan: Négocier. Comme en parler… Sunak: Oh. Je n’avais pas pensé à ça. Les infirmières ne sont-elles pas toutes des gauchistes militantes dans la poche de barons syndicaux ? C’est ce que dit Grant Shapps. Parfois, la bonne chose à faire est de ne rien faire et de laisser les choses empirer. Et en tant que leader fort, je n’hésiterai pas à ne rien faire. Morgan: Revenons à votre premier jour à Downing Street, premier ministre. Vous avez dit que vous gouverneriez avec professionnalisme, responsabilité et intégrité. Comment pensez-vous que ça se passe? Sunak: Plutôt bien. Je veux dire, je dois être une amélioration par rapport à Boris Johnson et Liz Truss, n’est-ce pas ? Au moins sous moi, il y a un sentiment d’échec géré. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Morgan: Gavin Williamson…

Sunak: Qui?

Morgan: Nadhim Zahawi…

Sunak: Écoutez, j’ai déjà parlé de ça avant. J’ai fait un énorme effort pour ne rien savoir de rien avant de nommer mon cabinet. Il semblait juste de donner à beaucoup de mauvais payeurs une pause égale. Moi inclus. Personne n’aurait pu être plus surpris que moi que Honest Nadhim se soit avéré être un menteur et un éviteur fiscal. Mais ce n’était que 5 millions de livres sterling, pénalité comprise. C’est juste une erreur d’arrondi sur ma déclaration de revenus.

Morgan: Dominique Raab…

Sunak: Un mec adorable. Chérie totale. Un vrai farceur. Pas plus tard qu’hier, il est venu à Downing Street pour dire que si j’osais dire un mot contre lui, il trancherait la gorge de mon chien et fourrerait le corps sous l’oreiller de ma fille ! Comment nous avons ri.

Morgan: Suella Braverman…

Sunak: Quand j’ai dit qu’il y aurait une tolérance zéro pour enfreindre le code ministériel, ce que je voulais dire, c’est qu’il n’y en aurait pas.

Morgan: Je dois vous presser. Mégane. Elle m’aime totalement, n’est-ce pas ?

Sunak: Mon Dieu. Euh…

Morgan: Merci, Monsieur le Premier ministre.

Sunak: J’espère que personne ne regardait…

Morgan: Vous n’avez aucun souci à ce sujet.

(Un claquement sourd sort du frigo)

Boris Johnson: Est-il sûr de sortir maintenant ? Pierce est-il parti ?

Nadine Dorries: C’est bon, mon Bozzy Bear chéri. Le méchant homme est parti. Permettez-moi de vous poser quelques questions vraiment délicates. Est-il vrai que le parti conservateur vous a traité de manière épouvantable et que vous feriez un bien meilleur premier ministre que ce crétin de Sunak ?

L’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries interviewe l’ancien Premier ministre Boris Johnson lors du premier épisode de son nouveau talk-show, “Friday Night with Nadine”, sur TalkTV. Photographie : James Veysey/TalkTV/Rex/Shutterstock

Johnson: Euh… euh… Oui et cripes. Je suppose que tu as raison.

Dorries: Vous êtes si beau. Je parie que toutes les dames vous disent ça… Maintenant, qu’en est-il de ces suggestions selon lesquelles vous avez essayé de dissimuler votre implication dans les soirées de verrouillage de Downing Street ?

Johnson: Bien sûr que non. C’est pour les oiseaux.

Dorries: Tu as tellement raison. Ce serait tellement hors de ton caractère de mentir. Maintenant, chuchotez-moi quelques mots doux sur le bonus du Brexit…

Johnson: Grâce au Brexit, la pandémie n’a pas été aussi grave au Royaume-Uni car nous avions fermé nos frontières et le virus ne pouvait pas entrer …

Dorries: OUI!

Johnson: Grâce au Brexit, nous avons pu fournir des armes à l’Ukraine comme d’autres pays de l’UE…

Dorrries: OUI! OUI!

Johnson: Doit partir. J’ai quelques moulins à faire pour faire des discours nuls aux États-Unis. Pouvez-vous juste vérifier que l’idiot de Bamford couvre mes dépenses comme d’habitude ?

Dorries: Bon voyage, ma chérie Bozza. Je t’aime tellement.