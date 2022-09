Les esprits curieux veulent en savoir plus sur les opérations, les vaccinations, l’alimentation et les médicaments – Shaw Local

Je suis en bonne santé. Relativement parlant. Relatif à, disons, quelqu’un couché à l’horizontale dans un cimetière.

Au cours des deux dernières années, ma compagnie d’assurance a voulu me surveiller – même si j’ai un médecin généraliste, un cardiologue, un ophtalmologiste (ou est-ce un optométriste ?), un dentiste, un coloscopiste (vous voyez ce que je veux dire) , un podiatre, un chirurgien orthopédique, un dermatologue et une femme sur qui je compte pour tout diagnostiquer, du COVID-19 aux piqûres de moustiques.

Apparemment, ce n’est pas assez d’apport médical. J’ai reçu des appels pour demander un médecin en quelque sorte – un assistant médical ? Infirmière? Préparateur en pharmacie? – être autorisé à me poser des questions relatives à ma santé. Je les ai remis à plus tard – jusqu’à maintenant.

Quand j’ai reçu un autre appel la semaine dernière, j’ai répondu à leurs 1 482 questions, et le jour où ils ont promis à Facetime, j’ai rassemblé mon dossier médical et une liste de 59 médicaments sur ordonnance (seulement une légère exagération). Sur le coup de midi, une femme légèrement en surpoids a commencé par me demander comment allait ma santé.

« Génial », ai-je répondu, suggérant que cet appel n’était pas nécessaire, mais elle n’a pas saisi l’allusion. Au lieu de cela, elle m’a demandé de lister mes médicaments.

Après avoir cité les trois ou quatre premiers, j’ai dit : « Dutastéride ».

“Tu sais pourquoi tu prends ça ?”

« Mon Dutaster ? » J’ai pensé à dire mais je n’étais pas sûr anatomiquement où c’était.

“Pour votre prostate.”

“Oh, d’accord.” Je me souviens que mon médecin m’avait dit que cela m’aidait à contrôler ma prostate.

Une fois la vérification de mes médicaments terminée, elle a commencé les vaccinations : zona, grippe, COVID-19, tétanos, gourmandise (j’ai inventé la dernière).

« Votre dernier vaccin contre le tétanos remonte à 2009 ? » elle a confirmé. “Vous devriez en avoir un tous les 10 ans.”

Je n’aime pas me faire tirer dessus; quand j’étais tout-petit, les injections arrivaient dans la région des fesses, les aiguilles plus longues, plus épaisses et plus ternes qu’une paille Big Gulp.

« Opérations ?

J’ai commencé à les énumérer : deux chirurgies du nez de Mohs, deux arthroplasties de la hanche, deux ablation de la cataracte et un ménisque déchiré dans un poirier.

“Vous avez besoin d’une analyse de la densité osseuse”, a-t-elle déclaré.

Cela ressemblait à des aiguilles. “Qu’est-ce que c’est?”

“Ils prennent une image de votre os.”

Je lui ai dit que si ça n’impliquait pas d’aiguilles, j’en parlerais à mon médecin généraliste.

« Êtes-vous tombé au cours des six derniers mois ? »

“Juste pour ma femme”, j’aurais aimé penser à dire.

“Tu n’as pas de mal à manger ?”

“C’est un euphémisme grossier.”

Elle a craqué. “Combien pèses-tu?”

Je pensais que c’était une question terriblement personnelle, mais je lui ai dit.

“Quelle taille?”

Je lui ai dit, mais je n’aimais pas où cela menait.

“Votre IMC,” dit-elle comme si elle savait à l’avance ce que j’allais dire, “indique que vous êtes obèse. Vous devez faire plus d’exercice. Marchez 15 minutes dans un sens avec votre femme. Marchez 15 minutes en arrière. Vous parlerez tout le temps et le temps passera vite.

Qui a craqué moi en haut.

“Vous devez fuir la viande rouge”, a-t-elle déclaré. « Fuyez le sel. Fuyez les aliments pré-traités. Fuyez le porc.

“Porc?”

« Gras. Fuyez le bacon. Fuyez les aliments frits. Courez vers les poissons. Courez vers le poulet.

Elle m’a conseillé comme un entraîneur de cross-country pendant un moment encore, puis, avant de dire au revoir, m’a averti à nouveau, “faites plus d’exercice”.

“Et ne tombe pas,” lui ai-je rappelé de me le rappeler.

“Et ne tombe pas,” gloussa-t-elle.

Ce que je retiens de l’appel : riez davantage, même lorsque vous parlez d’aiguilles, de chirurgies et d’un IMC qui nécessite de se promener avec votre chéri. Surtout ce dernier.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus de 100 revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.