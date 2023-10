Les espoirs sur les taux poussent les actions asiatiques à la hausse tandis que les prix du pétrole baissent légèrement

BANGKOK (AP) — Les actions asiatiques ont grimpé après que Wall Street ait progressé suite à des nouvelles potentiellement encourageantes concernant les taux d’intérêt, qui entraînent les marchés à la baisse depuis l’été.

Les contrats à terme américains ont glissé et les prix du pétrole ont également légèrement reculé après avoir bondi lundi suite à la déclaration de guerre d’Israël au Hamas suite à son attaque surprise de la bande de Gaza.

Le Nikkei 225 de Tokyo a gagné 2,4% à 31 746,53 et le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,7% à 17 644,63. L’indien Sensex a progressé de 0,7%.

En Australie, le S&P/ASX 200 a augmenté de 1% à 7 040,60. Le Kospi de la Corée du Sud a glissé de 0,3% à 2 402,58. A Bangkok, le SET a gagné 0,3%.

Dans le dernier signe de problèmes Le secteur immobilier chinois, Le promoteur endetté Country Garden a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas remplir toutes ses obligations et s’attendait à ce que sa situation financière reste sous pression en raison d’une baisse prolongée des ventes.

Les actions de Country Garden étaient en baisse de 8,3% mardi après-midi à Hong Kong.

Lundi, le S&P 500 a gagné 0,6% à 4 335,66, passant de pertes en gains après deux responsables de la Réserve fédérale Les taux d’intérêt suggérés pourraient rester stables lors de leur prochaine réunion politique, car une hausse des rendements obligataires à long terme pourrait contribuer à freiner l’inflation sans que la Fed ne procède à de nouvelles hausses de marché qui secoueraient le marché.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,6% à 33 604,65 et le Nasdaq composite a grimpé de 0,4% à 13 484,24.

Les prix du pétrole, qui avaient grimpé lundi en raison des inquiétudes concernant les violences au Moyen-Orient, ont reculé.

La zone en conflit n’abrite pas de production pétrolière majeure, mais les craintes que les combats puissent avoir un impact sur le marché du brut ont fait grimper le baril de pétrole américain de 3,59 dollars à 86,38 dollars. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 3,57 dollars à 88,15 dollars le baril.

Mardi matin, le brut de référence américain était en baisse de 65 cents à 85,63 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange.

Le brut Brent, la norme internationale, a perdu 64 cents à 87,51 dollars le baril.

L’une des conséquences potentielles de la violence est un ralentissement des exportations de pétrole iranien, qui ont augmenté cette année, selon l’analyste énergétique de Barclays, Amarpreet Singh. Une offre moindre de brut ferait augmenter son prix, toutes choses égales par ailleurs.

Le conflit pourrait également nuire à la possibilité d’améliorer les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, qui est le deuxième producteur mondial de pétrole.

Les prix du pétrole étaient déjà volatils. Le baril de brut américain est passé de moins de 70 dollars au cours de l’été à plus de 90 dollars la semaine dernière, augmentant ainsi la pression sur l’inflation et sur l’économie dans son ensemble. Il a fortement reculé la semaine dernière avant de rebondir après le début des combats en Israël.

La hausse du prix du brut lundi a aidé les actions pétrolières et gazières à réaliser certains des gains les plus importants de Wall Street. Marathon Oil a augmenté de 6,6% et Halliburton de 6,8%.

Les taux d’intérêt et les attentes quant à leur évolution ont été le moteur des fluctuations de Wall Street plus que tout autre chose depuis le début de l’année dernière.

Les investisseurs n’aiment pas les taux d’intérêt plus élevés parce qu’ils font baisser les prix des actions et autres investissements. Ils rendent également plus coûteux l’emprunt d’argent pour toutes sortes d’entreprises et de ménages, ce qui ralentit l’activité commerciale.

Le rendement à 10 ans est tombé à 4,66 % après avoir atteint 4,80 %, contre 3,50 % au cours de l’été et seulement 0,50 % au début de la pandémie. Les échanges sur le marché du Trésor américain ont été fermés lundi pour un jour férié.

Les rapports de cette semaine sur l’inflation au niveau de la consommation et du commerce de gros sont les prochains points de données importants attendus avant que la Fed ne fasse sa prochaine annonce sur les taux d’intérêt le 1er novembre.

La semaine à venir marquera également le début officieux de la saison des résultats du S&P 500, avec Delta Air Lines, JPMorgan Chase et UnitedHealth Group parmi les grandes entreprises inscrites au calendrier.

Le dollar a augmenté à 148,88 yens japonais contre 148,51 yens lundi soir. L’euro est tombé à 1,0559 $ contre 1,0568 $.

Outre le dollar américain, un autre investissement qui se porte généralement bien en période de stress a également augmenté. L’or a augmenté de 4,70 $ à 1 869,00 $ l’once. Lundi, il a ajouté 19,10 dollars à 1 864,30 dollars l’once.