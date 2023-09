Les espoirs s’estompent pour les survivants alors que le bilan du séisme au Maroc dépasse les 2 800 | Nouvelles

Les sauveteurs courent contre la montre pour retrouver des survivants dans les zones reculées les plus durement touchées par le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le Maroc depuis plus de six décennies, le bilan s’élevant à plus de 2 800 personnes.

Des équipes de recherche d’Espagne, du Royaume-Uni et du Qatar se sont jointes aux efforts de secours marocains après le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi soir les montagnes du Haut Atlas, dont l’épicentre se trouve à 72 km au sud-ouest de Marrakech.

La télévision d’État a rapporté que le bilan s’élevait à 2 862 morts et 2 562 blessés. Les sauveteurs ont déclaré que les maisons traditionnelles en briques crues, omniprésentes dans la région, réduisaient les chances de retrouver des survivants, car elles s’étaient effondrées.

Parmi les morts figurait Suleiman Aytnasr, sept ans, que sa mère l’avait porté dans sa chambre après qu’il se soit endormi dans le salon de leur maison située dans un hameau à l’extérieur de Talat N’Yaaqoub, dans l’une des zones les plus touchées. Il était sur le point de commencer une nouvelle année scolaire.

« Alors qu’elle revenait, le tremblement de terre s’est produit et le plafond a été détruit et est tombé sur lui », a déclaré le père de Suleiman, Brahim Aytnasr, dont les yeux étaient rouges à force de pleurer. Il a passé la journée de lundi à essayer de récupérer des objets dans les décombres de sa maison.

Des images du village isolé d’Imi N’Tala, filmées par le secouriste espagnol Antonio Nogales du groupe humanitaire Bomberos Unidos Sin Fronteras (Pompiers unis sans frontières), montraient des hommes et des chiens grimpant sur des pentes abruptes couvertes de décombres.

« Le niveau de destruction est… absolu », a déclaré Nogales, luttant pour trouver le mot juste pour décrire ce qu’il voyait. « Pas une seule maison n’est restée debout. »

Malgré l’ampleur des dégâts, il a déclaré que les sauveteurs qui cherchaient avec des chiens espéraient toujours trouver des survivants.

« Je suis sûr que dans les prochains jours, il y aura des sauvetages. Nous pensons qu’il peut y avoir encore des gens dans les structures effondrées, qu’il y a peut-être eu des poches d’air et, comme je l’ai dit, nous ne perdons jamais espoir », a-t-il déclaré.

Un besoin urgent d’aide

Après une première réponse qualifiée de trop lente par certains survivants, les efforts de recherche et de sauvetage ont semblé s’accélérer lundi, avec l’apparition de camps de tentes dans certains endroits où les gens se préparaient pour une quatrième nuit en plein air.

Une vidéo filmée par le média marocain 2M montrait un hélicoptère militaire survolant une zone proche de l’épicentre, larguant des sacs de fournitures essentielles aux familles isolées.

Une grande partie de la zone sinistrée étant située dans des zones difficiles d’accès, les autorités n’ont publié aucune estimation du nombre de personnes portées disparues.

Les dommages causés au patrimoine culturel du Maroc apparaissent progressivement. Des bâtiments de la vieille ville de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ont été endommagés. Le séisme a également causé des dégâts importants à la mosquée Tinmel, datant du XIIe siècle et datant d’une importance historique.

Les habitants de Tinmel, un village isolé plus proche de l’épicentre où 15 personnes ont été tuées, ont déclaré qu’ils partageaient de la nourriture, de l’eau et des médicaments, mais qu’ils avaient désespérément besoin de tentes et de couvertures pour s’abriter des nuits froides dans les montagnes.

La mère d’un enfant de 15 jours a déclaré qu’elle avait besoin de lait maternisé et de médicaments pour son bébé.

Les premiers rapports indiquent qu’environ 100 000 enfants ont été touchés par le tremblement de terre.

Si l’Agence des Nations Unies pour l’enfance ne connaît pas encore le nombre exact d’enfants tués et blessés, les dernières estimations de 2022 indiquent que les enfants représentent près d’un tiers de la population marocaine.

Efforts du gouvernement

Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu ce pays d’Afrique du Nord depuis 1960, année où une secousse aurait tué au moins 12 000 personnes, et le plus puissant depuis au moins 1900, selon l’Institut géologique des États-Unis.

Dans une déclaration télévisée dimanche, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baytas, a défendu la réponse du gouvernement, affirmant que tous les efforts étaient déployés sur le terrain.

L’armée a déclaré qu’elle renforçait les équipes de recherche et de sauvetage, fournissant de l’eau potable et distribuant de la nourriture, des tentes et des couvertures.

Le roi Mohammed VI ne s’est pas adressé à la nation depuis la catastrophe. Le Premier ministre Aziz Akhannouch a déclaré aux médias locaux que le gouvernement indemniserait les victimes, mais a donné peu de détails.

Le Maroc a accepté les offres d’aide de l’Espagne et du Royaume-Uni, qui ont tous deux envoyé des spécialistes de recherche et de sauvetage équipés de chiens renifleurs, des Émirats arabes unis et du Qatar, qui ont annoncé dimanche qu’une équipe de recherche et de sauvetage était en route.

Parallèlement, un afflux de soutien en ligne et dans le monde réel a mis de côté les tensions historiques entre l’Algérie et le Maroc alors que le gouvernement et la société civile proposent de se joindre aux efforts de solidarité mondiale.

La Commission européenne a annoncé qu’elle fournirait 1 million d’euros (1,07 million de dollars) au Maroc pour soutenir les efforts de secours dans les zones touchées.

La télévision d’État a déclaré que le gouvernement avait évalué les besoins et considéré l’importance de coordonner les efforts de secours avant d’accepter l’aide, et qu’il pourrait ultérieurement accepter les offres de secours d’autres pays.