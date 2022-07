Les espoirs républicains à moyen terme s’effondrent alors que les prix de l’essence tombent au plus bas depuis mai

Facebook

Les républicains comptaient sur les prix élevés de l’essence pour alimenter leur vague rouge en novembre, mais les prix de l’essence ont maintenant atteint leur point le plus bas depuis mai.

Selon AAA, le prix moyen d’un gallon d’essence est de 4,49 $. Le prix de l’essence a chuté de cinquante-deux cents depuis le record du 14 juin. Les prix de l’essence ont chuté de trois cents depuis hier, et de vingt-quatre cents par rapport à la semaine dernière. Les prix sont toujours plus élevés de 1,32 $ par gallon que l’an dernier.

Les prix du gaz baissent en raison de certaines des mesures prises par l’administration Biden et de la réduction de la demande. Les consommateurs décident qu’ils n’auront pas de prix abusifs et ont réduit leur consommation jusqu’à ce que le prix de l’essence devienne plus abordable pour eux.

Les républicains comptaient sur les prix élevés de l’essence et la forte inflation pour les amener au contrôle du Congrès en novembre, mais si les prix de l’essence baissent, cela contribuera à faire baisser l’inflation, et alors que les cartes de la maison que les républicains espéraient s’effondrent, la vague rouge qui dont ils rêvaient disparaîtront.

La sagesse conventionnelle des précédents électoraux s’est avérée fausse à l’ère du COVID à de nombreuses reprises. Les électeurs peuvent changer rapidement à mesure que les conditions changent.

L’essentiel est que l’environnement à moyen terme continue de s’améliorer chaque jour pour les démocrates.