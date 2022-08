Les espoirs olympiques de breakdance font leurs débuts au festival Jackalope de Montréal

Lorsque Samuel Cyr a commencé le breakdance il y a 15 ans, il n’aurait jamais pensé qu’il s’entraînerait pour représenter le Canada dans ce sport aux Olympiques.

« J’étais très, très mauvais au début », s’est amusé Cyr, maintenant briseur dans la petite équipe nationale canadienne dirigée par l’organisme à but non lucratif Breaking Canada.

Maintenant que le breakdance fait ses débuts aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024, des Montréalais comme Cyr et d’autres espoirs olympiques montrent leur talent au Parc olympique de Montréal, où se déroule ce week-end l’un des plus grands festivals de sports d’action au Canada.

Le festival Jackalope de Montréal est de retour après une interruption de deux ans en raison de la pandémie. Du 19 au 21 août, quelque 500 athlètes de sports extrêmes de 20 pays participeront à une variété de sports, dont le skateboard, le base jump, le bloc, le BMX et, pour la première fois, le breakdance.

Samuel Cyr s’entraîne pour concourir en breakdance aux Jeux olympiques de 2024. (Kwabena Oduro/CBC News)

“Pour moi, plus les gens vont le voir, plus les gens vont commencer à le faire et plus les gens vont s’amuser avec”, a déclaré Cyr.

“C’est cool que le public s’y intéresse.”

C’est un sentiment auquel Alannah Yip peut s’identifier. L’alpiniste de 28 ans est entrée dans l’histoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en tant que première Canadienne à participer aux débuts olympiques de ce sport.

Alannah Yip est entrée dans l’histoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en tant que première Canadienne à concourir en escalade sportive. (Kwabena Oduro/CBC News)

“C’était incroyable, c’était tellement excitant. J’étais tellement honorée de faire partie de la première inclusion de l’escalade dans les jeux”, a-t-elle déclaré.

Elle espère maintenant se qualifier à nouveau pour les Jeux olympiques de 2024 et pouvoir participer à nouveau – cette fois, sans restrictions pandémiques.

Le producteur exécutif de Jackalope, Micah Desforges, a déclaré qu’il y avait beaucoup de battage médiatique cette année autour des nouveaux sports récemment ajoutés aux Jeux olympiques.

Micah Desforges, producteur exécutif de Jackolope, dit que les amateurs de sports extrêmes et les accros à l’adrénaline sont heureux d’être de retour après une pause de deux ans. (Kwabena Oduro/CBC News)

“Nous avons des enfants des États-Unis et du Brésil, du reste du Canada qui viennent concourir et essayer de se faire un nom”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’énergie du festival de cette année est sans précédent par rapport aux années précédentes.

“C’est notre 10e anniversaire ce week-end, et… les gens deviennent fous.”

Bien que le festival attire certains des meilleurs athlètes du pays, Desforges présente l’événement comme un espace amusant et accueillant pour les personnes de tous niveaux.

“Il y a un tas de gens qui viennent de s’inscrire pour vivre l’expérience d’être, vous savez, sur la bonne voie avec certains des meilleurs athlètes du monde”, a-t-il déclaré.

“C’est la beauté de Jackalope, vous savez, oui, il y a un concours. Oui, il y a de l’argent à gagner, beaucoup d’attention médiatique… Mais c’est aussi juste une grande fête.”

Créé à Montréal, le festival s’étendra pour la première fois aux États-Unis l’été prochain à Virginia Beach, avec l’intention de s’étendre sur plusieurs continents dans les années à venir.