Les espoirs olympiques d’Alistair Brownlee sont presque terminés après sa disqualification de la Série mondiale de triathlon à Leeds | Nouvelles Nouvelles

Les espoirs d’Alistair Brownlee de participer aux Jeux olympiques de Tokyo ont été anéantis

Les espoirs d’Alistair Brownlee de devenir triple champion olympique semblent s’être évanouis après sa disqualification de l’épreuve de la Série mondiale de triathlon à Leeds.

Le joueur de 33 ans, qui a remporté l’or à Londres 2012 et à Rio 2016, semble maintenant certain de manquer les Jeux de Tokyo après sa disqualification, qui est venue pour avoir « esquivé » Chase McQueen lors de l’étape de natation.

Mais Alex Yee a montré qu’il avait une chance d’imiter Brownlee et de se battre pour des médailles olympiques avec sa première victoire.

Le joueur de 23 ans l’a remporté grâce à une belle étape de course à pied, lui permettant de franchir la ligne d’arrivée 25 secondes devant l’Américain Morgan Pearson, tandis que Marten van Riel a terminé troisième.

« C’est le meilleur sentiment que j’aie jamais eu de ma vie », a déclaré Yee sur le site officiel de British Triathlon.

Alex Yee célèbre sa victoire à l’épreuve de la Série mondiale de triathlon à Leeds

« Cela fait si longtemps que je n’ai pas vu autant de personnes que j’ai vues pendant que je courais à cause de Covid et le faire devant toutes ces personnes et simplement livrer est vraiment spécial et à une occasion aussi importante, je suppose comme c’était aujourd’hui et une course à domicile aussi.

« C’était incroyable, il y avait tellement de bruit. Je ne peux pas le décrire, quand j’ai juste l’impression que vous avez 4 000 personnes derrière vous qui vous donnent un coup de pouce supplémentaire. Je suis sur la lune pour obtenir un résultat comme ça. «

Maya Kingma a remporté l’épreuve féminine, obtenant son premier titre en Série mondiale.

La Néerlandaise a terminé 11 secondes devant la Britannique Jess Learmonth, avec sa compatriote Sophie Coldwell neuf secondes derrière.