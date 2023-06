Il convient que le dernier football mexicain télénovela– comme un drame est censé être résolu par un entraîneur qui est parfois appelé « El Actor ».

Né de parents artistes (d’où son surnom), Jaime Lozano n’a pas recherché la même vedette que sa mère et son père. Au lieu de cela, le football a fait appel à une carrière de joueur et d’entraîneur, mais après qu’une récente crise a éclaté à distance de l’équipe nationale masculine du Mexique, l’entraîneur qui se fait souvent simplement appeler « Jimmy » se retrouve maintenant comme un leader inattendu.

Son nouveau rôle phare : relancer l’équipe nationale en tant que manager par intérim de la Gold Cup de la Concacaf.

Après une troisième place frustrante dans la Ligue des Nations de la Concacaf la semaine dernière, qui comprenait une sombre défaite 3-0 contre ses rivaux américains en demi-finale, le Mexique a laissé tomber Diego Cocca en tant qu’entraîneur lundi après seulement quelques mois à la tête. S’efforçant de trouver une solution avant le début de la Gold Cup ce week-end, la Fédération mexicaine de football (FMF) a nommé Lozano par intérim pour le tournoi.

Désespéré de succès après une Coupe du monde 2022 décourageante et un seul titre toutes compétitions confondues depuis 2016, le Mexique va désormais placer tous ses espoirs sur les épaules de son embauche de 44 ans. Le script fonctionnera-t-il pour Le Triou cela s’avérera-t-il être un autre flop majeur au box-office ?

Jimmy Lozano sera désormais en charge du Mexique après le sort désastreux de Diego Cocca. Masashi Hara – FIFA/FIFA via Getty Images

Comment le Mexique est arrivé ici

Avant de discuter de Lozano et de la Gold Cup, évaluons d’abord la préquelle.

Au cours des dernières années, les progrès du football mexicain ont stagné à plusieurs niveaux. L’équipe masculine senior, qui a trébuché lors de la phase de groupes de Qatar 2022, n’a pas réussi à décrocher un titre lors des deux dernières éditions de la Ligue des Nations et de la précédente édition de la Gold Cup. En ce qui concerne la jeunesse masculine, l’équipe U20 n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde U20 2023 et les Jeux olympiques 2024. Quant à l’équipe nationale senior féminine, elle n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde féminine et les Jeux olympiques de l’an prochain.

Une longue liste de changements de personnel à la FMF a suivi depuis l’été dernier et en février, Cocca a été choisi comme nouvel entraîneur de l’équipe senior masculine. Caractérisé par son style de jeu prudent qui privilégiait les résultats par tous les moyens, il y avait des doutes immédiats sur le manager argentin, qui n’utilisait pas les méthodes les plus attrayantes pour jouer au football.

Des performances peu convaincantes et des résultats étroits ont émergé, tout comme de nouveaux patrons pour Cocca avec plus de changements de personnel FMF ce printemps, conduisant à un examen minutieux de son record 2W-3D-0L avant le tour à élimination directe de la Ligue des Nations de ce mois-ci. Bien que son équipe ait battu le Panama 1-0 lors du match pour la troisième place dimanche dernier, la misérable défaite 3-0 contre les États-Unis lors de la demi-finale précédente a suffi à solidifier son sort. Lundi, le nouveau commissaire de la FMF, Juan Carlos Rodriguez, l’a officialisé.

« Cette phase a été entachée par le désordre dans la prise de décision, par le manque de processus, de rigueur et de transparence dans les nominations, et par une tempête parfaite dans les mauvaises habitudes que nous traînons depuis tant d’années », a déclaré Rodriguez.

« La chose naturelle à faire serait d’attendre la fin de la Gold Cup, mais aujourd’hui nous n’avons pas de temps à perdre. Je vous informe donc que j’ai pris la décision de résilier le contrat de Diego Martin Cocca et le membres de son équipe d’entraîneurs. »

Le mandat de Diego Cocca en tant que manager du Mexique a été bref et mouvementé. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

Cocca, entouré de médias après son vol de retour à Mexico, semblait perplexe face à la décision.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu et ils ne m’ont pas laissé continuer », a déclaré l’entraîneur en traversant l’aéroport.

Qui est Lozano et que pouvons-nous attendre de lui

Avec Cocca hors de propos, Lozano est-il maintenant le héros aux manières douces mais juvénile qui Le Tri besoin? Ancien arrière gauche qui a représenté l’équipe nationale mexicaine et une poignée de clubs de Liga MX, Lozano est rapidement passé d’entraîneur et d’assistant de l’académie à finalement l’entraîneur de Querétaro en 2017.

Une chance avec l’équipe nationale des jeunes du Mexique est ensuite arrivée en 2018, date à laquelle son étoile allait vraiment se lever. Lozano et Le TriLes équipes de jeunes de Tokyo termineraient troisièmes aux Jeux panaméricains de 2019, en tant que vainqueurs du titre de qualification olympique masculin de la Concacaf 2020, et plus tard en tant que médaillés de bronze à Tokyo 2020. Malgré un sac mitigé de résultats au niveau des clubs avec Queretaro et plus tard avec Necaxa en 2022, l’entraîneur prometteur est largement considéré comme l’un des managers les plus prometteurs du football mexicain.

Cela, ajouté à son expérience avec de nombreux anciens joueurs de l’équipe nationale junior qui sont maintenant des joueurs seniors, est ce qui a conduit à sa nomination.

« Je vous remercie d’avoir accepté de diriger l’équipe d’ici à la fin de cette [Gold Cup] tournoi, les joueurs vous connaissent et vous aiment bien, Jaime », a déclaré Rodriguez lundi. « Merci, Jimmy, à vous et à votre équipe, d’être venus soutenir le Mexique au milieu de cette crise. »

Parmi les 23 joueurs inclus dans l’alignement de la Gold Cup, qui a laissé tomber Alexis Vega en raison d’une blessure et l’a remplacé par Roberto Alvarado mardi, Lozano a prospéré aux Jeux olympiques de 2020 avec un noyau solide de 10 convocations actuelles : Guillermo Ochoa, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Luis Romo, Carlos Rodriguez, Sebastian Cordova, Henry Martin, Uriel Antuna et Alvarado. En fait, ce nombre serait à 11 sans la blessure de Vega.

En supposant qu’il suivra le plan de match vu à Tokyo 2020, nous verrons une formation 4-1-4-1 ou 4-3-3 qui se concentre sur un style de contre-pression. Au lieu de gagner par n’importe quel moyen comme Cocca, Lozano voudra être plus sur le pied avant et prendre en charge le côté adverse du terrain. Les coups de pied arrêtés seront la clé, tout comme la volonté de laisser ses milieux de terrain centraux errer de leurs positions.

En attaque, il a tendance à laisser la liberté à ses ailiers de rechercher et d’affronter des situations 1 contre 1. S’il y a trop de surcharge défensive, il cherchera probablement à faire passer rapidement le ballon par de longues passes ou ses milieux de terrain itinérants. Défensivement, il demandera probablement à ses ailiers de l’aider à reprendre possession du ballon et de s’asseoir en cas de besoin. Selon l’adversaire, ses latéraux ont aussi tendance à être plus réservés, afin de compenser la créativité laissée aux milieux de terrain et aux ailiers.

Mais c’est tout en théorie d’après ce qu’il a fait dans le passé au niveau de l’équipe nationale des jeunes.

Sur le papier, le Mexique devrait être au moins plus amusant à regarder que la configuration plus conservatrice sous Cocca, mais que cela fonctionne ou non immédiatement est une autre conversation.

Le Mexique peut-il gagner la gloire de la Gold Cup ?

C’est bien sûr la grande question.

Peu importe le fait que Lozano n’a que quatre jours pour se préparer avant le match d’ouverture de dimanche contre le Honduras à Houston, le strict minimum pour le Mexique sera de remporter la Gold Cup. Même si ce ne sera pas facile pour un Le Tri côté qui s’est retiré de son ancien statut de géant de la région, la configuration de l’équipe nationale n’aura aucune excuse si l’on considère que d’autres prétendants au titre tels que le Canada et les États-Unis envoient des équipes « B » lourdes en MLS au tournoi.

Même si la liste n’est pas en forme – et qu’il manque certains joueurs clés blessés comme Jesus « Tecatito » Corona et Hirving « Chucky » Lozano (aucun lien) – homme pour homme, le Mexique devrait être l’équipe supérieure de la Gold Cup.

Devrait est important d’y souligner. Lozano a le savoir-faire et l’équipe pour faire le travail, mais le facteur évident du temps limité pour se préparer est celui qui ne peut être ignoré.

À l’avenir, la phase de groupes devrait être une vérification intestinale intéressante pour voir où en est exactement l’équipe. Après avoir joué au Honduras ce week-end, Le Tri affrontera ensuite Haïti le 30 juin avant de clôturer la phase de groupes contre l’invité du tournoi, le Qatar, le 2 juillet.

Plus que probablement, le Mexique devrait se qualifier pour le tour à élimination directe, où il aura l’occasion de regagner le respect dans la région et un titre, mais après certains des problèmes rencontrés dans la Ligue des Nations, il y a une chance que la semaine dernière n’ait été que le début d’un très long été.

Quoi qu’il arrive, cela créera un cinéma fútbol intrigant.