Les espoirs grandissent pour un nouvel accord avec Gaza alors que l’invasion de Rafah se profile

« Certains incidents dépassent les limites disciplinaires et pénètrent en territoire criminel », a-t-elle ajouté.

Mais elle a ajouté qu’il y avait également des cas « d’usage abusif et injustifié de la force, notamment envers des détenus ; l’humiliation, qui comprend l’utilisation ou la confiscation de biens privés inutilement ; et la destruction de biens civils contrairement aux ordres.

« Le recours à la force est généralement effectué de manière professionnelle et légale », a-t-elle déclaré.

« Nous avons rencontré des cas de conduite inappropriée qui s’écarte des valeurs et des ordres de Tsahal », a écrit l’avocat général militaire israélien Yifat Tomer-Yerushalmi.

“Les promesses de zones sûres sont vaines”, déclare Médecins sans frontières

Tavleen Tarrant

Doha Madani

Les « promesses de zones de sécurité sont vaines » et les forces israéliennes n’assurent pas la sécurité des civils à Gaza après que deux personnes ont été tuées dans leur abri de Khan Younis la nuit dernière, a déclaré le directeur général de Médecins Sans Frontières.

Selon le groupe, également connu sous le nom de Médecins sans frontières, un obus de char israélien a touché un abri connu et clairement identifié où logeaient ses travailleurs humanitaires et leurs familles à Al-Mawasi. Les 64 personnes à l’intérieur n’ont pas reçu d’ordre d’évacuation et les forces israéliennes ont été « régulièrement informées » de la localisation de l’équipe MSF, a indiqué l’organisation.

« La quantité de force utilisée dans une zone urbaine densément peuplée est stupéfiante, et cibler un bâtiment sachant qu’il est rempli de travailleurs humanitaires et de leurs familles est inadmissible », a déclaré la directrice générale de MSF, Meinie Nicolai, dans un communiqué.

Un homme se tient hier dans un bâtiment endommagé de Médecins sans frontières, à Khan Younis. Mohammed Abed / AFP – Getty Images

L’épouse et la belle-fille d’un membre du personnel ont été tuées dans l’attaque du bâtiment, et les bombardements dans la zone ont retardé de deux heures les ambulances destinées aux blessés, selon MSF.

