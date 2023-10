Les espoirs en matière de taux poussent les actions asiatiques à la hausse tandis que les prix du pétrole baissent légèrement

Les prix du pétrole étaient déjà volatils. Le baril de brut américain est passé de moins de 70 dollars au cours de l’été à plus de 90 dollars la semaine dernière, augmentant ainsi la pression sur l’inflation et sur l’économie dans son ensemble. Il a fortement reculé la semaine dernière avant de rebondir après le début des combats en Israël.

La hausse du prix du brut lundi a aidé les actions pétrolières et gazières à réaliser certains des gains les plus importants de Wall Street. Marathon Oil a augmenté de 6,6% et Halliburton de 6,8%.

Les taux d’intérêt et les attentes quant à leur évolution ont été le moteur des fluctuations de Wall Street plus que tout autre chose depuis le début de l’année dernière.

Les investisseurs n’aiment pas les taux d’intérêt plus élevés parce qu’ils font baisser les prix des actions et autres investissements. Ils rendent également plus coûteux l’emprunt d’argent pour toutes sortes d’entreprises et de ménages, ce qui ralentit l’activité commerciale.