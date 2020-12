Les espoirs d’un accord commercial post-Brexit s’estompaient ce soir alors que le Royaume-Uni accusait l’UE de rejeter de nouvelles demandes sur la table des négociations à la dernière minute.

Alors que le temps presse pour conclure un accord avant que la Grande-Bretagne ne rompe ses liens avec le bloc le 31 décembre, les pourparlers de crise à Londres vont jusqu’au bout.

Ils semblent s’être accrochés ce soir après qu’un sit-down alimenté en sandwich entre les deux équipes, dirigé par Lord Frost et Michel Barnier, s’est soldé par une impasse.

Une source du gouvernement britannique a pointé du doigt Bruxelles et a déclaré: «À la 11e heure, l’UE apporte de nouveaux éléments à la négociation.

« Une percée est encore possible dans les prochains jours, mais cette perspective s’éloigne. »

Les règles relatives aux aides d’État et l’accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs européens ont été les principaux points de friction qui ont empêché un accord.

Si aucun accord n’est négocié avant la fin de la période de transition, le Royaume-Uni commencera à commercer avec l’UE aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui signifie l’érection de barrières tarifaires.

Quels sont les principaux points de friction dans les négociations commerciales post-Brexit? Il existe trois domaines principaux dans lesquels le Royaume-Uni et l’UE n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord. Ce sont les droits de pêche post-Brexit, les soi-disant «règles du jeu équitables» en matière de règles et la future gouvernance de l’accord. Droits de pêche: Le Royaume-Uni deviendra un État côtier indépendant à partir du 1er janvier, date à laquelle la période de transition se terminera. Cela signifie qu’il aura le contrôle de ses eaux, les pêcheurs britanniques devant avoir la priorité. L’UE souhaite maintenir l’accès aux eaux britanniques pour ses chalutiers, mais les deux parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les détails. En termes simples, l’UE veut garder plus de poissons du Royaume-Uni que le Royaume-Uni n’est disposé à autoriser. La pêche est considérée par le Royaume-Uni comme le plus grand obstacle à un accord. Les «règles du jeu équitables»: L’UE veut que le Royaume-Uni accepte de s’en tenir étroitement aux règles établies à Bruxelles à l’avenir sur des choses comme les aides d’État et les droits des travailleurs afin d’empêcher les entreprises britanniques d’avoir un avantage injuste sur leurs concurrents sur le continent. La Grande-Bretagne ne veut pas être trop étroitement liée aux règles de l’UE car elle considère la liberté d’agir unilatéralement sur de telles questions comme l’un des principaux avantages du Brexit. Gouvernance de la transaction: Les deux parties ont du mal à s’entendre sur la manière dont les termes de l’accord commercial seraient appliqués si une partie ne respectait pas ses engagements. Une grande partie du désaccord porte sur le rôle de la Cour européenne de justice.

Les relations pourraient encore s’aggraver la semaine prochaine lorsque Boris Johnson plaidera en faveur d’une législation permettant aux ministres de déchirer l’accord de divorce qu’il a signé avec Bruxelles l’année dernière.

Les députés voteront lundi sur le projet de loi britannique sur le marché intérieur, donnant aux ministres le pouvoir de violer le droit international en ignorant les dispositions de l’accord de retrait concernant l’Irlande du Nord.

L’UE a déjà pris les premières mesures d’une action en justice sur la législation.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous avons clairement indiqué que ces clauses représentaient un filet de sécurité juridique pour protéger l’intégrité du marché intérieur du Royaume-Uni et pour protéger les énormes gains du processus de paix ».

Le gouvernement présentera également le projet de loi sur la fiscalité (période post-transition), qui comprendrait des mesures visant à annuler certaines parties de l’accord de divorce conclu par le Premier ministre et l’UE en 2019.

Le projet de loi sur les impôts comprendra «les mesures nécessaires pour préparer la fin de la période de transition».

M. Barnier a déclaré hier que les négociations atteignaient un « moment décisif », avec la possibilité qu’un accord soit finalisé ce soir ou demain.

L’impasse d’aujourd’hui survient après que M. Barnier a déclaré hier que les pourparlers atteignaient un « moment décisif ».

Hier, une tour de boîtes à pizza a été livrée au Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle où les discussions ont lieu.

Cet après-midi, les négociateurs ont changé leur commande en sandwiches alors qu’ils continuent d’essayer de sortir de l’impasse sur les questions difficiles.

Pour tenter de sortir de l’impasse, M. Barnier a déclaré que Boris Johnson avait abaissé ses demandes en demandant de ne récupérer que 60% des poissons que les bateaux de l’UE capturent actuellement dans les eaux britanniques, contre 80%.

Dans le même temps, l’UE a indiqué qu’elle cèderait à la demande du Premier ministre de négocier des quotas de pêche chaque année, de la même manière que Bruxelles le fait avec la Norvège.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré ce matin qu’il pensait qu’il y avait « de bonnes chances que nous puissions conclure un accord dans les prochains jours », prévenant qu’il n’y aurait « pas de temps supplémentaire ».

Downing Street, à l’heure du déjeuner, a déclaré que des pourparlers « intensifs » étaient en cours et que les deux parties « continuaient à travailler dur pour résoudre les différends qui subsistent ».

Une grande pile de pizzas à emporter a été livrée aux négociateurs tard la nuit dernière, alors que l’espoir grandissant d’un accord commercial post-Brexit soit conclu entre le Royaume-Uni et l’UE

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a déclaré hier que les pourparlers atteignaient un « moment décisif »

Des responsables britanniques ont déclaré à Politico ce matin « nous sommes toujours en route » et il n’est « toujours pas clair si nous allons y arriver », mais il y a un optimisme croissant qu’un accord pourrait maintenant être proche.

Lors de vidéoconférences avec des diplomates européens et des députés européens hier, M. Barnier a déclaré qu’il n’y avait toujours aucune garantie qu’un accord commercial sera conclu.

« Je ne sais pas sincèrement si nous pouvons parvenir à un accord », leur a dit le haut fonctionnaire de la Commission européenne.

« Nous approchons rapidement d’un moment décisif dans les négociations sur le Brexit. Les prochaines heures et les prochains jours seront décisifs.

Downing Street a déclaré hier soir que M. Johnson restait « optimiste » quant à la possibilité pour la Grande-Bretagne de conclure un accord commercial post-Brexit avec Bruxelles.

Son attachée de presse, Allegra Stratton, a ajouté: « Les pourparlers sont en cours et il a la plus grande confiance en [UK chief negotiator] David Frost et l’équipe.

«Il est optimiste mais il a également toujours dit qu’il était confiant et convaincu que nous serions bien sans un accord.

«Si un accord peut être conclu, c’est tant mieux, mais il est également convaincu que nous pouvons évoluer vers ce qu’il appelle les conditions australiennes.

L’incapacité à s’entendre et à mettre en œuvre un accord commercial avant la fin de la période de transition post-Brexit « morcelée » obligerait l’UE et le Royaume-Uni à commercer aux conditions de base de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier, ce qui signifierait des droits de douane imposés sur les marchandises.

Les diplomates de l’UE ont concédé hier soir que même si les deux parties parviennent à un accord, le processus de ratification pourrait ne pas être simple, avec la possibilité que des États membres individuels puissent encore tenter de le bloquer.

« Nous devons trouver un compromis dans lequel le Royaume-Uni peut dire qu’il a gagné, et l’UE peut dire qu’il n’a pas perdu », a déclaré une source proche des négociations.

Boris Johnson aurait abaissé ses exigences sur les droits de pêche post-Brexit dans le but de sortir de l’impasse

Les rangées sur l’accès aux eaux britanniques ont été l’une des pierres d’achoppement les plus importantes restantes dans les négociations au cours des dernières semaines.

À l’heure actuelle, la politique commune de la pêche dicte combien et où les pêcheurs britanniques peuvent pêcher, et les pêcheurs se sont souvent plaints de ne pas obtenir une part équitable de ce qui est capturé dans les eaux britanniques.

Selon des sources de l’UE, M. Barnier a déclaré que Downing Street demandait désormais de récupérer 60% du poisson actuellement capturé par les bateaux européens, contre 80% auparavant. L’UE a jusqu’à présent proposé le rapatriement d’environ 15 à 18 pour cent des captures.

La pêche ne représente que 0,12% du PIB du Royaume-Uni mais est considérée comme extrêmement symbolique dans les négociations sur le Brexit.

Les pêcheurs britanniques affirment que leur industrie a été sacrifiée pour assurer la place du pays dans la Communauté économique européenne en 1973.