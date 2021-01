Pierre-Emerick Aubameyang a tiré Arsenal vers la victoire avec deux buts précieux – mais a raté un tour du chapeau parce qu’il avait besoin d’une pause toilette.

Aubameyang a été remplacé deux minutes après son deuxième but et Mikel Arteta a admis que le capitaine d’Arsenal devait faire un tiret pour le vestiaire.

« Ouais, il a dû entrer, donc nous avons dû le changer », a déclaré Arteta qui a ensuite souri en disant que son vainqueur du match devait avoir un « problème d’estomac ».

Mais ce fut une soirée importante pour Aubameyang qui a raté un gardien de première mi-temps et a eu du mal à marquer des buts cette saison avant de frapper deux fois après la pause.

Le patron des artilleurs, Arteta, a déclaré: «Je pensais [Pierre-Emerick Aubameyang] a eu deux ou trois très grosses occasions en première mi-temps qu’il n’a pas marquées.

« Mais ces buts aujourd’hui lui donneront une bonne confiance, donc c’est bon pour l’équipe.

«C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière, il a toujours continué et a marqué de gros buts quand il en avait besoin et c’est ce qu’il a fait pour nous ce soir.

« Je suis vraiment content. Collectivement et individuellement, c’était vraiment fort. Dans l’ensemble, l’équipe avait l’air confiante, solide et très claire sur ce que nous devions faire. Je suis très content de la feuille blanche et des buts. »