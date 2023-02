Les espoirs du PSG en Ligue des champions reposent sur Kylian Mbappe

PARIS – Tout d’abord, les points négatifs : le Paris Saint-Germain a perdu son troisième match consécutif mardi soir, une défaite 1-0 en Ligue des champions contre le Bayern Munich. La séquence perdante est une rareté; cela ne s’est produit que deux fois depuis que les Qataris ont repris le club il y a 11 ans. Ils ont maintenant déjà été battus cinq fois en 11 matchs en 2023, soit plus que sur toute l’année 2022 (quatre défaites).

Un autre point négatif est que l’équipe de Christophe Galtier a été complètement dominée en première mi-temps, lorsque les Allemands avaient beaucoup de ballon, même si les géants de la Bundesliga manquaient également d’idées dans leur formation 3-1-6 en possession du ballon. En revanche, le PSG, dans son plat 4-4-2 avec Neymar et Lionel Messi seuls devant (pas un bon plan), n’avait aucune idée du tout.

Avec un seul tir bloqué dans les 45 premières minutes (une première depuis 2015), la défensive des hôtes était peut-être disciplinée, mais la tactique était également embarrassante pour un club si habitué à attaquer et à marquer des tas de buts.

Finalement, le PSG a concédé après une erreur de Gianluigi Donnarumma dans le but et un mauvais marquage de Nuno Mendes, qui était toujours le meilleur joueur du PSG dans le match. Leurs efforts ne sont pas à remettre en cause mais, en possession, le manque de plan, de cohésion et de flair, était frappant. Le PSG a joué pour ne pas perdre, ce n’est pas acceptable. L’entraîneur Galtier a été déjoué par son homologue Julian Nagelsmann, ce qui n’est pas une surprise, mais l’entraîneur du Bayern a également souligné les limites tactiques du Français. C’était le premier match à élimination directe de Galtier en Ligue des champions et ça se voyait.

Il y avait une équipe, en rouge, contre une somme d’individus, en bleu. Mardi, le PSG aurait pu en finir avec certains des pouvoirs de Luffy, le héros de le manga One Piece affiché par les ultras du PSG avant le début du jeu ; ils auraient aussi probablement pu en finir avec un peu de magie de Cupidon en cette Saint-Valentin et peut-être aussi une potion magique d’Astérix, le héros comique gaulois qui tabasse les Romains avec son compagnon Obélix.





Ce dont Paris avait le plus besoin, cependant, c’était de Kylian Mbappe en pleine forme dès le départ. Car lorsque le prodige né à Paris est entré en jeu, juste avant l’heure de jeu et juste après le but de Kingsley Coman (qui n’a pas fêté par respect pour son ancien club et son équipe d’enfance), la donne a radicalement changé.

C’est là que les points positifs ressortent pour les Français. Comme prévu, le PSG est bien plus fort avec Mbappé. Il a tellement apporté au jeu avec ses courses et son rythme. Il s’est vu refuser un but pour un petit hors-jeu de Mendes et, avec lui causant des problèmes à la défense du Bayern, le PSG a créé un certain danger et aurait dû égaliser le score tardivement. Aurait-il été mérité ? Peut-être peut-être pas. Mais cela montre qu’avec Mbappé, tout est possible lors du match retour à Munich le 8 mars.

Nous pouvons nous attendre à peu près au même scénario dans trois semaines. Le Bayern aura plus de ballon, mais le PSG croira qu’il peut renverser la vapeur si Mbappe est en pleine forme. Quand il est entré en jeu mardi, on pouvait sentir la peur dans les rangs du Bayern autant que l’espoir dans les yeux de ses coéquipiers et l’énergie supplémentaire des supporters partout dans le stade. Mbappe détient la clé de cette égalité et il savoure le défi.

Il n’a peut-être joué que 33 minutes mardi, mais Kylian Mbappe a prouvé pourquoi il est le véritable faiseur de différence parmi les stars du Paris Saint-Germain. Marc Atkins/Getty Images

Car il y a encore de bonnes chances pour que le PSG passe. Malgré une première heure terrible, on sentait au Parc des Princes que le Bayern avait laissé filer le PSG mardi soir. Que les champions de Bundesliga auraient déjà pu enterrer cette égalité avec un peu plus d’urgence et d’ambition. Les hôtes étaient là pour la prise et pourtant les Allemands n’ont presque pas gagné le match. Comme l’a dit Mbappe après le match : “Il y a de la place pour se qualifier.”

Il y a beaucoup de choses à régler d’abord, à commencer par la forme de Neymar et Messi, et trois semaines, c’est peu de temps pour le faire, mais ce n’est pas impossible.

Sur ce que nous avons vu dans les 20 dernières minutes du match aller, Mbappe a raison. Le Bayern pourrait s’améliorer à l’Allianz Arena mais Paris y sera aussi meilleur. Une seule fois, le PSG s’est qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions après avoir perdu le match aller. Et c’était contre un club allemand, le Borussia Dortmund en 2020. Les Parisiens espèrent une récidive trois ans plus tard.