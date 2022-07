Les espoirs du Premier ministre Liz Truss et Rishi Sunak s’affronteront dans un débat télévisé en direct la semaine prochaine – animé par The Sun

LIZ Truss et Rishi Sunak s’affronteront lors d’un débat télévisé en direct la semaine prochaine organisé par The Sun.

Le prochain Premier ministre s’adressera directement à un public en direct de nos lecteurs dans un incontournable de la télé.

Les deux candidats auront une heure pour prouver pourquoi ils seraient les meilleurs pour remplacer l’évincé Boris Johnson 1 crédit

The Sun’s Showdown: The Fight for No10 sera diffusé en direct sur notre site Web et sur TalkTV à 18 heures le mardi soir.

Le ministre des Affaires étrangères et l’ex-chancelier auront une heure pour prouver pourquoi ils seraient les meilleurs pour remplacer l’évincé Boris Johnson.

Les membres du public interrogeront directement Mme Truss et M. Sunak sur une série de questions, allant de la façon de lutter contre la compression du coût de la vie à la livraison du Brexit et au renforcement des défenses britanniques dans un monde dangereux.

Hier soir, Mme Truss a déclaré: «J’ai hâte de donner mon argumentaire directement aux lecteurs de Sun sur la façon dont je vais réduire leurs impôts, réduire la pression sur leurs factures alimentaires et énergétiques et nous mener à la victoire sur le parti travailliste aux prochaines élections. ”

M. Sunak a déclaré: «Au cours des deux dernières années, j’ai montré que je suis du côté des lecteurs de Sun, en réduisant les taxes sur la bière, les taxes sur le carburant et les impôts pour les travailleurs et pour ceux qui bénéficient du crédit universel.

“Je suis ravi de les rencontrer et de leur parler de ce que je vais leur apporter en tant que Premier ministre, notamment battre Keir Starmer aux prochaines élections.”

Hier, la paire a croisé le fer lors de la deuxième journée complète de campagne en tant que deux derniers candidats pour faire face à un vote de 160 000 membres conservateurs.

Mme Truss est la favorite en fuite après avoir promis des réductions d’impôt alléchantes au moment où elle entre au n ° 10.

Son partisan du Cabinet, Kwasi Kwarteng, a fustigé M. Sunak pour avoir augmenté le fardeau fiscal au plus haut depuis la guerre en tant que chancelier.

Le secrétaire aux affaires a déclaré: “Aucun pays dans l’histoire du monde n’a jamais développé son économie en augmentant simplement les impôts.”

Mais les alliés de M. Sunak ont ​​insisté sur le fait que Mme Truss faisait des promesses qu’elle ne serait pas en mesure de tenir.

Le député conservateur Rob Halfon a déclaré: «Il est responsable et ne fait pas de promesses qu’il ne peut pas tenir.

“Nous devons réduire l’inflation et réduire la dette, puis nous pourrons réduire le coût de la vie et réduire les impôts à l’avenir.

« Vous ne pouvez pas simplement avoir des réductions d’impôt non financées parce que vous devez faire face à la dette.

“Nous devons dépenser de l’argent pour les services publics, que ce soit le NHS, l’éducation et de nombreux autres domaines de la vie publique et si nous voulons à nouveau avoir un service d’éducation approprié qui doit être correctement doté en ressources.”

M. Sunak mène aujourd’hui sa campagne à Grantham, lieu de naissance de Margaret Thatcher et foyer spirituel du thatchérisme.

Il annoncera qu’il mettra le NHS sur un “pied de guerre” en tant que Premier ministre pour vaincre les arriérés gémissant qui sèment la misère.

Il prévoit une équipe de crack basée sur le groupe de travail Covid jabs.

Il s’engage aujourd’hui à réduire les temps d’attente d’ici la fin de l’année et à éliminer complètement les attentes de 12 mois d’ici septembre 2024.

Près de sept millions de Britanniques font la queue pour les opérations, le dépistage du cancer et les consultations.

M. Sunak avertira que le système de santé grinçant est «la plus grande urgence de service public» à laquelle la Grande-Bretagne est confrontée.

Il dira: «La réponse héroïque de la Grande-Bretagne à Covid prouve que là où la volonté politique existe pour vraiment s’attaquer à un problème, lorsque nous traitons quelque chose comme une urgence, nous pouvons rassembler tout le monde et gagner la bataille.

«Je vais donc tirer le meilleur parti de notre expérience de Covid et établir au centre de mon gouvernement un groupe de travail sur les arriérés pour soutenir la direction du NHS pour trier et traiter les patients plus rapidement.»

M. Sunak dit qu’il donnera un coup de pied au NHS Trusts en leur faisant contacter toute personne attendant plus de 18 semaines pour un traitement dans les 100 jours.

Il promet également de créer 200 centres de diagnostic communautaires d’ici 2024 et de réduire les formalités administratives empêchant les médecins et les infirmières d’autres pays de boucher le trou noir de la dotation.

Il dira : « Déjà, beaucoup de gens utilisent de l’argent qu’ils ne peuvent pas vraiment se permettre d’aller dans le privé.

“C’est de la privatisation par la porte dérobée et c’est mal. Les gens ne devraient pas avoir à faire un choix avec un pistolet sur la tempe.”

Hier soir, Liz Truss était sous pression après qu’un économiste dont elle se vantait l’ait soutenue, affirmant que les taux d’intérêt devraient passer à 7 %, contre 1,25 auparavant. Cela ajouterait 450 £ par mois à une hypothèque moyenne.

Le professeur Patrick Minford a déclaré que malgré les craintes suscitées par les prêts hypothécaires, des taux d’intérêt plus élevés étaient “une bonne chose” car ils protègent l’épargne et tuent les “entreprises zombies”.

