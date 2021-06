Les espoirs du Portugal pour l’Euro 2020 freinés par Bruno Fernandes jouant dans l’ombre de Cristiano Ronaldo

Ce fut un Euro 2020 frustrant pour Bruno Fernandes jusqu’à présent. A l’évidence de ses performances contre la Hongrie et l’Allemagne, et avec un décideur du Groupe F contre la France mercredi (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis), la version portugaise du milieu de terrain est l’ombre de celui qui est une figure si dominante à Manchester United.

Presque dès son arrivée à Old Trafford en provenance du Sporting Lisbonne il y a 18 mois, Fernandes a été l’homme de prédilection de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, la force créative féroce qui a éclipsé Paul Pogba comme le faiseur de différence dans le côté.

Rien qu’en Premier League la saison dernière, il a marqué 18 buts et produit 12 passes décisives. En une saison et demie à United, il a marqué 26 buts en 51 matchs de Premier League et amassé 19 passes décisives. Tout simplement, il est au cœur de tout et United est devenu incroyablement dépendant de sa capacité constante à contribuer match par match.

Mais c’est une autre histoire avec le Portugal. Il y a une grande raison à cela : Cristiano Ronaldo. Tout est construit autour de l’attaquant et capitaine talismanique, qui a déjà marqué trois buts en deux matchs à l’Euro 2020. Il a dépassé Michel Platini pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe masculin, et n’est plus qu’à deux doigts d’égaler. Le record international masculin de tous les temps d’Ali Daei avec 109 buts.

Fernandes doit accepter la deuxième facturation avec l’équipe nationale et canaliser ses efforts pour soutenir Ronaldo, tout comme des individus tout aussi talentueux Bernardo Silva, Joao Félix et Diogo Jota doit faire pour l’équipe de Fernando Santos.

Le joueur de 26 ans n’est en aucun cas le premier joueur de haut niveau à devoir vérifier ses instincts naturels pour que Ronaldo s’épanouisse. A Manchester United, Wayne Rooney a souvent été déployé au large par Sir Alex Ferguson et a demandé de couvrir le côté défensif du jeu de Ronaldo pour lui permettre de se concentrer uniquement sur son brief offensif. Rooney l’a fait sans se plaindre – à l’époque, en tout cas – et Fernandes doit faire de même avec le Portugal.

Mais passer de l’homme principal au niveau du club à un rôle de soutien pour le Portugal sera difficile pour Fernandes, et sa contribution jusqu’à présent cet été le reflète. Il a enregistré 153 minutes sur le terrain lors de la première victoire 3-0 du Portugal contre la Hongrie et de la défaite 4-2 de samedi contre l’Allemagne et a été à peine perceptible dans les deux matchs. Ses statistiques indiquent également qu’un joueur a du mal à se frayer un chemin dans le tournoi, Fernandes n’ayant marqué ni aidé aucun des sept buts de son pays jusqu’à présent. Il n’a également réussi que deux tirs, tous deux contre la Hongrie à Budapest.

Si le Portugal veut faire une course profonde à l’Euro 2020, ils auront besoin de Bruno Fernandes pour quitter son rôle de soutien pour Cristiano Ronaldo. Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images

Classement officiel des joueurs de l’UEFA, la zone de performance FedEx, trace la forme de chaque joueur et les note sur leurs performances. Après que chaque équipe ait disputé deux matches, Ronaldo occupait la deuxième place avec 32 994 points, derrière l’Italien Manuel Locatelli, qui ouvre la voie avec 38 134 points. Fernandes, si souvent en tête des statistiques de performance de la Premier League, est loin à la 254e position après avoir gagné seulement 4 537 points à ce jour. Rien que pour le Portugal, il est le 13e joueur le plus percutant.

Pour United, Fernandes prend la majorité des coups francs et des penaltys, donc son importance avec le Portugal diminue en raison de la responsabilité de Ronaldo de prendre ces coups de pied arrêtés clés. Lorsque le Portugal a écopé d’un penalty contre la Hongrie, il n’y aurait jamais eu qu’un seul joueur qui tirait au but, et ce n’était pas Fernandes. Ronaldo a intensifié et marqué pour souligner son statut de centre de gravité de l’équipe.

Groupe F GP W ré L DG STP France 2 1 1 0 +1 4 Allemagne 2 1 0 1 +1 3 le Portugal 2 1 0 1 +1 3 Hongrie 2 0 1 1 -3 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Bien qu’il soit relégué à un statut inférieur au Portugal qu’à United, Fernandes ne montre aucun signe de bouderie à propos de son rôle. Il a l’air frustré de ne pas être en mesure d’affecter les matchs comme il s’y attendrait habituellement, mais l’histrionique qui agite les bras qui accompagne souvent ses performances pour United, lorsque des passes mal placées de ses coéquipiers le mettent clairement en colère, ne sont pas présentes avec le Portugal. Peut-être sait-il que seul Ronaldo peut s’en tirer avec des explosions de mécontentement aussi visibles ou peut-être que Fernandes se concentre uniquement sur le fait que sa contribution est suffisamment bonne pour éviter de déclencher l’agacement de son coéquipier vedette.

Ayant été le joueur le plus important sur le terrain du club au cours des quatre dernières saisons peut-être avec United et le Sporting, Fernandes doit maintenant relever le défi de jouer dans une équipe où quelqu’un d’autre détient ce statut de n ° 1.

Fernandes a le rôle de Ronaldo pour United, mais il ne l’aura jamais pour le Portugal alors que l’attaquant de la Juventus continue de représenter son pays. Mais même s’il a des attentes différentes envers lui avec l’équipe nationale, Fernandes doit faire plus si le Portugal veut défendre avec succès son titre.

La défaite de samedi contre l’Allemagne a mis le Portugal en danger de manquer la qualification s’il perd contre la France à Budapest. Trois points pourraient finalement s’avérer suffisants pour se faufiler parmi les quatre équipes classées troisièmes, mais miser là-dessus serait une stratégie risquée.

Une victoire ou un match nul contre les champions du monde remettra les Portugais sur la bonne voie, et ils ont besoin que Fernandes exerce enfin son influence à l’Euro 2020 pour les aider à y parvenir.