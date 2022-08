Les espoirs du leader britannique font un dernier effort dans un contexte de crise des coûts

Les deux candidats en lice pour devenir le prochain Premier ministre britannique faisaient leur dernier effort pour gagner les membres du Parti conservateur mercredi, concluant un été de campagne avant l’annonce de la direction lundi.

Cette décision – prise par seulement environ 180 000 électeurs du parti, et non par l’ensemble de l’électorat du pays – ne pouvait pas arriver assez tôt.

La Grande-Bretagne est sans gouvernail depuis des semaines alors qu’elle subit une crise du coût de la vie qui s’aggrave, la pire à avoir frappé le pays depuis des décennies. Depuis que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa démission imminente le 7 juillet, une cascade de grèves ouvrières a perturbé les ports, les trains et de multiples secteurs industriels alors que les coûts de l’énergie et de la nourriture montent en flèche et que les syndicats exigent de meilleurs salaires.

Les ménages font face à une augmentation de 80 % de leurs factures énergétiques provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix devraient encore grimper dans les mois à venir et l’économie britannique se dirige vers une récession potentiellement longue.

Le gouvernement conservateur a fait face à des appels à l’action de plus en plus urgents pour soulager la douleur, mais les responsables ont insisté sur le fait qu’aucune nouvelle politique ne sera décidée tant qu’un nouveau Premier ministre ne sera pas en place mardi.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que cet été, le Parti conservateur avait regardé “vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur” à un moment où des millions de Britanniques étaient plongés dans l’incertitude et les difficultés financières.

“Il y a un sentiment dans le pays que les dernières semaines ont été, à certains égards, une perte de temps”, a-t-il déclaré. “Je pense que le pays veut juste que le gouvernement continue et qu’il leur dise ce qu’il va faire pour les aider à traverser ce qui ressemble à un automne et un hiver vraiment très difficiles.”

Les deux finalistes du leadership, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, ont été largement critiqués pour avoir proposé très peu de politiques concrètes pour aider les ménages et les entreprises qui ont du mal à se procurer l’essentiel.

Truss, le favori, a parlé de réductions d’impôts telles que la réduction des taxes de vente et envisagerait davantage d’aide financière ciblant les ménages les plus vulnérables. Mais ses partisans ont déclaré qu’elle ne finaliserait pas ses plans pour faire face à la spirale des coûts avant de devenir la dirigeante – une position qui semble sourde alors que des organisations caritatives, des petites entreprises et même des chefs d’établissement demandent de l’aide et disent qu’ils risquent la fermeture à moins qu’il n’y ait d’importants l’aide gouvernementale.

Ni Truss ni Sunak n’ont voulu présenter de plans détaillés, en partie parce qu’ils hésitent à promettre quoi que ce soit qu’ils ne pourraient pas livrer alors que les perspectives économiques continuent de se détériorer, a déclaré Bale.

L’idéologie conservatrice – et la manière dont le nouveau chef est choisi – joue également un rôle dans la manière dont les candidats ont réagi à la crise.

“Les membres du Parti conservateur ne veulent probablement pas entendre parler de devoir augmenter l’aide de l’État aux ménages, car ils pensent que l’État devrait en faire le moins possible”, a ajouté Bale.

Truss et Sunak, qui ont tous deux déclaré leur admiration pour Margaret Thatcher et son économie de petit gouvernement, ne font pas campagne pour le soutien du grand public britannique. Au lieu de cela, ils cherchent à gagner les membres du Parti conservateur.

Seuls environ 180 000 membres du parti auront un vote pour choisir le chef du parti, et cette personne deviendra automatiquement le prochain Premier ministre britannique.

Pendant ce temps, des grèves ou des scrutins pour des actions revendicatives sont annoncés presque quotidiennement au milieu des demandes croissantes d’augmentations de salaire pour suivre le rythme de l’inflation. Les conducteurs de train, les travailleurs des postes et des ports, les éboueurs et les avocats ont organisé des débrayages ces dernières semaines, et les syndicats représentant les enseignants, les infirmières et autres envisagent une action similaire.

Un premier groupe de 11 candidats conservateurs a mis son chapeau sur le ring après le départ de Johnson en juillet, alors que son gouvernement était englouti par des scandales éthiques. Les révélations de soirées enfreignant le verrouillage de la pandémie à Downing Street, le bureau et la résidence de Johnson, ont érodé son autorité pendant des mois, et les législateurs conservateurs ont finalement forcé Johnson à démissionner pour sa nomination d’un politicien accusé d’inconduite sexuelle.

Johnson a cherché à donner une note optimiste mercredi, soulignant les aspects positifs de son mandat – tels que le faible taux de chômage et les investissements dans le rail et le haut débit – et en évitant les questions sur la crise du coût de la vie dont son successeur héritera.

Le Royaume-Uni a la «force financière pour surmonter» les «pressions» du coût de la vie, a-t-il déclaré aux journalistes. Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne avait été brisée dans les derniers jours de son mandat, il a répondu: « Absolument pas. Ce pays a un avenir incroyable et a tout pour lui.

La campagne finale se déroulait plus tard mercredi à Londres, et le gagnant sera annoncé lundi. Johnson et son successeur se rendront ensuite en Écosse pour voir la reine Elizabeth II mardi – l’un pour présenter officiellement sa démission et l’autre pour être invité à former un gouvernement.

Les réunions de la reine avec les premiers ministres ont traditionnellement lieu au palais de Buckingham à Londres. Mais la monarque de 96 ans a souffert de problèmes de mobilité ces derniers mois, et les arrangements sont donc déplacés pour la première fois vers les Highlands écossais, où elle passe traditionnellement ses étés.

Danica Kirka à Londres a contribué à ce rapport.

