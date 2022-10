Les espoirs du GOP se tournent vers Pence pour élargir l’appel avant les élections

NEW YORK (AP) – Selon l’évaluation de Donald Trump, Mike Pence “s’est suicidé politiquement” le 6 janvier 2021.

En refusant de suivre la poussée inconstitutionnelle du président de l’époque pour annuler les résultats des élections de 2020, Pence est devenu une cible principale de la colère de Trump et un paria dans de nombreux cercles républicains.

Mais les dernières semaines des élections de mi-mandat extrêmement compétitives de cette année suggèrent que la fortune de l’ancien vice-président a changé alors qu’il jette les bases de sa propre campagne potentielle de 2024 à la Maison Blanche. L’homme qui a été hué l’année dernière lors d’une conférence conservatrice est maintenant un tirage au sort très demandé pour les candidats républicains, y compris certains qui ont passé leurs primaires à courtiser de manière obsessionnelle l’approbation de Trump, en partie en répétant ses mensonges électoraux.

Pence a parcouru le pays, organisé des événements et collecté des millions pour les candidats et les groupes républicains, notamment en signant des sollicitations de financement pour les comités du parti.

Pour certaines campagnes dans des courses serrées, Pence est considéré comme une sorte d’agent neutralisant qui peut aider à élargir leur attrait au-delà de la base de soutien de Trump. C’est le cas en Arizona, avec une course critique au Sénat cette année et où la campagne présidentielle de 2024 sera très disputée. La semaine dernière, Pence a approuvé le candidat au Sénat Blake Masters, qui a eu du mal à pivoter de la primaire et à convaincre les modérés dans un État où un tiers des électeurs sont des indépendants inscrits.

“Il prend un peu l’avantage sur Masters avec beaucoup d’électeurs”, a déclaré le stratège vétéran du GOP Scott Reed. “Vous savez que Masters est nouveau dans ce domaine, candidat pour la première fois, a dit des bêtises qu’il regrette probablement pendant la campagne. Mais maintenant, il s’agit d’électeurs indécis dans le comté de Maricopa. Il n’y a pas beaucoup plus de science derrière cela.

Les approbations peuvent sembler choquantes étant donné que Pence a passé une grande partie de l’année dernière à repousser les mensonges électoraux de Trump, ce qui a stimulé la foule violente qui est descendue au Capitole le 6 janvier alors que Pence tentait de présider la certification officielle du Congrès de Joe Biden. victoire électorale. Pence et les membres de sa famille ont dû être mis en sécurité et détenus pendant des heures dans un quai de chargement souterrain alors que les maraudeurs parcouraient les couloirs du bâtiment. Certains émeutiers ont scandé “Hang Mike Pence!” et érigé une potence de fortune à l’extérieur.

Pence a accepté d’approuver Masters même si Masters, lors de la primaire, a nié sans fondement les résultats des élections de 2020. Masters a enregistré une vidéo dans laquelle il a déclaré qu’il pensait que Trump avait gagné et a affirmé sur son site Web que “si nous avions eu des élections libres et équitables, le président Trump serait assis dans le bureau ovale aujourd’hui”. Trump a approuvé Masters en juin, déclarant dans un communiqué: “Blake sait que le” crime du siècle “a eu lieu, il l’exposera et aussi, ne le laissera plus jamais arriver.”

Pence n’en a fait aucune mention à Phoenix mardi.

«Ce que je suis venu ici en Arizona pour dire, c’est que non seulement Blake Masters est le bon choix pour le Sénat des États-Unis, mais que les habitants de l’Arizona méritent de savoir que Blake Masters peut faire la différence entre une majorité démocrate au Sénat et une majorité républicaine au Sénat. Sénat », a déclaré Pence.

L’ancien vice-président, ainsi que Masters et le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, n’ont répondu qu’à trois questions, dont deux provenant de sites Web conservateurs. Lorsqu’un journaliste de télévision a tenté de demander à Masters si Pence avait raison d’aller de l’avant avec la certification de la victoire de Biden, le candidat a été rapidement coupé par un porte-parole de Masters.

Masters n’est pas le seul négationniste électoral que Pence a approuvé ou aidé.

Deux jours après l’événement Masters, Pence était en Géorgie en tête d’affiche d’une collecte de fonds pour Burt Jones, le candidat au poste de lieutenant-gouverneur. Jones a non seulement accepté les affirmations de Trump concernant une fraude électorale généralisée et a appelé à une enquête à l’échelle de l’État sur la course de 2020, mais il a également signé pour être l’un des faux électeurs suppléants de son État – un stratagème faisant actuellement l’objet d’une enquête criminelle.

Le mois dernier, Pence était dans le New Hampshire pour le candidat au Sénat Don Bolduc, un général à la retraite de l’armée qui a également passé sa campagne principale à dire aux électeurs que la course avait été volée à Trump.

Marc Short, un conseiller de longue date de Pence, a refusé de fixer une ligne rouge pour les candidats que Pence approuverait et n’approuverait pas.

“Il s’agit davantage de s’assurer qu’il est un joueur d’équipe là où il doit être”, a déclaré Short. “Je pense que beaucoup de ces candidats cherchent à solidifier le parti derrière eux, Pence peut être utile.”

Il n’y a aucune preuve d’une fraude ou d’une manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020, soulignées par des audits répétés, des affaires judiciaires et les conclusions du propre ministère de la Justice de Trump. Pourtant, le soutien aux fausses affirmations électorales est profondément ancré parmi les candidats du GOP cette année.

L’approbation de Masters est notamment intervenue quelques jours après un débat au cours duquel il a fait la une des journaux pour avoir semblé s’être détourné de ses revendications électorales truquées les plus scandaleuses. Masters a plutôt blâmé la perte de Trump sur la « grande technologie », les « grands médias » et le FBI, et sous des interrogatoires répétés, a reconnu qu’il n’avait pas vu de preuve que le décompte des voix ou les résultats avaient été manipulés, comme l’a affirmé Trump. (Après la visite de Pence, Masters a déclaré à Fox News qu’il maintenait ce qu’il avait dit sur son site Web désormais modifié, ajoutant: “Je pense que si tout le monde suivait la loi, le président Trump serait dans le bureau ovale.”)

Short a déclaré que Pence était heureux de soutenir les candidats qui avaient dépassé 2020, comme l’ancien vice-président a exhorté le parti à le faire.

“Si les gens ont en quelque sorte reconnu une position erronée auparavant, il veut certainement le récompenser”, a déclaré Short. “Je pense qu’il veut avant tout aider les conservateurs, mais si les gens qui ont été élus adoptent maintenant une nouvelle position sur les événements du 6 janvier”, a déclaré Short, “alors c’est positif.”

Jones et Bolduc ont également tenté de prendre leurs distances par rapport à leurs déclarations précédentes.

Dans des entretiens, Jones a tenté de minimiser la fausse liste électorale comme un «mouvement procédural», tout en notant que les électeurs mentionnent rarement la course de 2020.

“Écoutez, il a toujours dit qu’il ne croyait pas que les élections de 2020 avaient été truquées. Il a dit que Joe Biden est président », a déclaré le porte-parole de la campagne de Jones, Stephen Lawson, qui a noté que Pence et Jones avaient une relation de longue date et, comme Masters, partageaient l’ancien personnel de Pence.

“Pour nous, c’était en quelque sorte une évidence car le vice-président est toujours très apprécié en Géorgie, très bien reçu. Et nous sommes dans cette dernière ligne droite où tout républicain venant collecter des fonds, un soutien, est une valeur ajoutée », a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est certainement un clin d’œil aux républicains modérés plus traditionnels. Je pense que c’est une évaluation juste », a-t-il déclaré.

Bolduc a affirmé tout au long de la course primaire que l’élection de 2020 avait été volée. Au cours d’un débat, il a proclamé que “Trump a remporté les élections, et bon sang, je reste là” et a ajouté : “Je ne change pas de cheval, bébé”.

Mais juste après la primaire du GOP – et un jour après avoir comparu avec Pence – il a dit à Fox News qu’il était temps de passer à autre chose. « Vous savez, nous vivons et apprenons, n’est-ce pas ? Et j’ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et j’ai passé les deux dernières semaines à parler aux Granite Staters de tous les partis dans tout l’État. Et je suis arrivé à la conclusion, et je veux être définitif là-dessus: l’élection n’a pas été volée », a déclaré Bolduc. Il a décrit Biden comme « le président légitime de ce pays ».

(Plus tôt ce mois-ci, Bolduc a de nouveau changé sa position, disant qu’il n’était pas sûr de ce qui s’est passé avec l’élection. “Je ne peux pas dire qu’il a été volé ou non. Je n’ai pas assez d’informations.”)

Reed, le stratège du parti, a déclaré qu’il comprenait la justification des avenants de Pence.

« C’est un grand gars qui fait la fête. Et cela ne me surprend pas qu’il se bouscule aussi fort pour des gens qui ne sont peut-être pas 100% Pencers », a-t-il déclaré. “En faisant ce genre d’événements”, a-t-il ajouté, “ils vont le regarder de nouveau s’il décide de se présenter.”

L’avenir politique de Pence est une question ouverte. Trump, dont on s’attend à ce qu’il se présente à nouveau, reste très populaire auprès des électeurs primaires républicains et serait presque certainement l’un des premiers favoris pour la nomination de 2024. Pence a déclaré que sa propre décision de se présenter ne serait pas influencée par Trump, bien que les alliés expriment souvent leur scepticisme quant au fait que Trump finira par se retrouver sur le scrutin.

Au-delà de ses mentions, Pence a passé son temps depuis qu’il a quitté ses fonctions à effectuer un exercice d’équilibre minutieux. Il a pris ses distances avec les déclarations les plus corrosives de Trump tout en faisant la promotion de ce qu’il appelle l’agenda Trump-Pence. Pence, comme des générations de candidats potentiels, a utilisé les primaires comme une opportunité pour forger de nouvelles relations et établir de la bonne volonté, et continue de s’aligner sur les causes conservatrices. Ses voyages comprennent souvent des visites d’universités et des discours devant des groupes anti-avortement.

D’autres candidats potentiels de 2024 ont fait campagne pour la cause républicaine, notamment le sénateur du Texas Ted Cuz, qui participe à une tournée en bus « Take Back America » d’un mois dans 17 États. Trump a organisé des rassemblements et a finalement commencé à dépenser une petite partie de sa vaste fortune politique pour aider ses candidats favoris.

«Je pense que lui et tous ces gars sont là-bas pour vraiment aider les républicains à reconquérir la Chambre et à reconquérir le Sénat. C’est un effort auquel tout le monde doit contribuer », a déclaré David McIntosh, président de l’influent Club for Growth, qui a rejoint Pence lors de plusieurs événements.

McIntosh, qui a été en désaccord avec Trump ces derniers mois, a déclaré qu’il pensait que l’électorat “passait” de 2020 “à ce qui est sur le bulletin de vote cette élection”. Il a déclaré que des candidats tels que Masters “veulent montrer qu’ils ont le soutien de tous les types de républicains, de tous ceux qui sont là-bas, il y a donc un thème d’unité”.

“J’ai toujours été d’avis”, a-t-il ajouté, “que des leaders comme ça s’aident en aidant.”

Mais être suffisamment populaire pour que les candidats veuillent faire campagne avec vous est très différent d’être suffisamment populaire pour être compétitif dans une primaire présidentielle, et en ce moment, Pence vote régulièrement à un chiffre, bien en dessous de Trump et du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

“Par ici, les gens parlent de DeSantis et de Trump”, a déclaré le stratège du GOP de Géorgie Brian Robinson, ajoutant que l’attention est largement concentrée sur les mi-parcours du 8 novembre.

Le groupe politique de Pence a récemment organisé une retraite dans l’Utah à Montage Deer Valley à laquelle ont assisté des donateurs du GOP tels que Matthew J. Bruderman, un investisseur new-yorkais qui a salué les efforts de Pence pendant l’année électorale.

“Il a été extrêmement efficace et mérite d’être félicité pour avoir continué à aider à élire des personnes qui, selon lui, contribueront à faire avancer les principes conservateurs”, a déclaré Bruderman par e-mail, ajoutant qu’il “le soutiendrait ou tout conservateur fiscal de courage et de caractère qui remporterait l’investiture” dans 2024.

Art Pope, un autre donateur qui a assisté à la retraite, a déclaré qu’il « aimerait personnellement voir le vice-président Pence se présenter en 2024 ».

“Oui, il y a des frictions et il y a des divisions” dans le GOP, a-t-il dit, mais le parti s’unit derrière ses candidats maintenant que les primaires sont terminées.

“Le vice-président Pence profite à la fois de cette unité et aide à diriger cette unification”, a-t-il déclaré.

L’écrivain de l’Associated Press Jonathan J. Cooper à Phoenix a contribué à ce rapport.

Jill Colvin, l’Associated Press