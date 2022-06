Les espoirs du championnat des voyageurs de Rory McIlroy frappés par un quadruple bogey choquant alors que Xander Schauffele mène | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous examinons ce qui n’a pas fonctionné pour Rory McIlroy au 12e trou alors qu’il abandonnait son avance au championnat des voyageurs avec un quadruple bogey

Rory McIlroy a glissé dans le classement du Travelers Championship après un quadruple bogey choquant au 12e trou lors de son deuxième tour.

McIlroy était le co-leader après les 18 premiers trous et a continué à donner le ton après cinq oiselets dans son premier neuf au TPC River Highlands.

Cependant, son score a pris un gros coup au 12e par quatre avec une séquence incroyable de coups qui ont vu McIlroy voler à gauche du tee, puis aller loin à droite lors de sa prochaine tentative, avant de dépasser le green avec un jeton du bunker. Il a finalement fait un putt court sur son huitième coup.

Un double bogey au 15e trou a ajouté aux malheurs de McIlroy et il a terminé six coups derrière le leader Xander Schauffele, qui a un avantage de cinq coups sur 14 sous le par.

Schauffele a frappé un deuxième tour consécutif de 63 pour mener d’un groupe de cinq hommes sur neuf sous la normale composé du champion en titre Harris English, Kevin Kisner, Cam Davis, Nick Hardy et Patrick Cantlay.

Réfléchissant à ce qui n’a pas fonctionné pendant son tour, McIlroy a déclaré: “C’est parfois du golf … c’est en quelque sorte sorti de nulle part.

“Je n’ai pas fait un gros numéro comme ça ou quelques gros chiffres comme ça depuis longtemps. Quand vous frappez un coup de départ comme le 12, le premier, le deuxième est assez difficile, et vous vous protégez en quelque sorte contre celui de gauche et je l’ai raté à droite.

“Ce n’était qu’un de ceux-là. Je me suis mis dans une excellente position dans ce tournoi, puis seulement trois mauvais swings m’ont en quelque sorte coûté six coups. J’ai tout ce travail pour essayer de le maquiller pendant le week-end. À au moins j’ai le temps de le faire.”

McIlroy a également réussi sept oiselets lors de sa partie et dit qu’il y a encore “tant d’oiselets sur le terrain de golf” alors qu’il cherche à récupérer et à défier Schauffele.

“J’ai juste besoin de reprendre le départ que j’ai pris aujourd’hui. Il reste beaucoup de temps et je sais qu’il y a tellement de birdies sur le terrain de golf pour moi. C’est juste une question de ne pas forcer le question, restez patient, et si je continue à jouer au golf que je sais pouvoir jouer, j’espère que je me rapprocherai un peu de cette avance.”

Schauffele, dont la dernière victoire en tournoi individuel sur le PGA Tour remonte à 2019, a déclaré : “Nous avons encore 36 trous, et je dois rester agressif.

“C’est un parcours qui donne quelques birdies, et si vous êtes en tête du peloton et que vous vous sentez à l’aise, les gens vont vous traquer.

“C’est définitivement quelque chose qu’Austin [Kaiser, caddie] et je parlerai et je m’en tiendrai à ce que nous avons fait. Visiblement, ça marche très bien. S’en tenir au processus est toujours une bonne chose.”

Cantlay a tiré un 60 au TPC River Highlands en tant qu’amateur en 2011.

Lorsqu’on lui a demandé quel score il s’attend à être suffisant pour gagner le tournoi ce week-end, il a répondu: “Je pense que les adolescents historiquement élevés sont généralement assez bons ici. Je pense que le parcours va se raffermir un peu.

“Vous savez, je pense que si personne ne s’enfuit… même quand DJ [Dustin Johnson] s’est enfui cette année-là, il était peut-être adolescent, haut de gamme. Vous entrez dans l’adolescence ici, vous avez une chance.”

Le co-leader du premier tour, JT Poston, a suivi son 62 avec un 70 pour se replier.