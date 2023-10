Les espoirs des éliminatoires de football universitaire n ° 17 de Caroline du Nord se sont évaporés en l’espace de deux semaines.

UNC a commencé la saison 6-0 et s’est hissé au 10e rang du Top 25 de l’Associated Press. Mais maintenant, les Tar Heels ont une fiche de 6-2 après des défaites consécutives en tant que favoris importants. La semaine dernière, l’UNC a perdu 31-27 contre Virginia à domicile en tant que favori de 24 points. Cette semaine, l’UNC s’est rendu à Atlanta pour affronter Georgia Tech en tant que favori à 12 points et s’est rapidement énervé, 46-42.

Pour aggraver les choses, UNC a mené presque tout le match.

Les Tar Heels ont pris une avance de 21-7 en première mi-temps, puis ont détenu un avantage de 35-24 au troisième quart et de 42-32 au quatrième quart. Mais la défense n’a tout simplement pas pu tenir le coup face à une équipe de Georgia Tech qui a perdu 15 points contre le Boston College la semaine dernière.

Les Yellow Jackets ont marqué les 14 derniers points du match, transformant ce déficit de 10 points en un avantage de 46-42 avec 4:28 à jouer. La défense de l’UNC n’a pas fourni beaucoup de résistance alors que Dontae Smith de GT a réussi un touché de 70 verges pour réduire l’avance à 42-39 avec 10:40 à jouer.

Lors de l’entraînement suivant, Noah Burnette de l’UNC a raté un panier de 39 verges pour préparer le terrain pour l’entraînement gagnant de Georgia Tech. Haynes King, le transfert de Texas A&M, a mené les Yellow Jackets sur 79 verges en seulement six jeux et a donné l’avantage à son équipe lorsqu’il a trouvé Brett Seither pour un score de cinq verges.

Le jeu clé de l’entraînement a été une course de 52 verges par King, qui a lancé pour 287 verges et quatre touchés pour accompagner ses 90 verges au sol. Smith a lancé 178 verges tandis qu’Eric Singleton a capté huit passes pour 117 verges et Seither et Malik Rutherford ont chacun capté deux touchés.

Il y avait beaucoup de production à faire pour les Yellow Jackets contre la défense poreuse de l’UNC. La défense a été un problème majeur pour l’UNC pendant le mandat de Mack Brown, et cette nuit n’a pas été différente puisque les Tar Heels ont cédé un énorme 635 verges offensives, dont 348 verges au sol.

Et contrairement à la défense de l’UNC, l’équipe de Georgia Tech a réussi à jouer au bon moment pour sceller la victoire. Après que GT ait pris les devants avec 4:28 à jouer, le quart-arrière de l’UNC Drake Maye a trouvé le receveur Tez Walker pour un gain de 36 verges sur le territoire de Georgia Tech, mais Walker a tâtonné après avoir été percé par Ahmari Harvey. KJ Wallace a récupéré le fumble pour rendre le ballon à l’offensive GT. À partir de là, les Yellow Jackets ont manqué de temps pour mettre fin à la surprise.

Le quart-arrière de Georgia Tech, Haynes King (10), a ouvert la voie lors d’une grande victoire surprise contre la Caroline du Nord, le samedi 28 octobre 2023, à Atlanta. (Photo AP/John Bzemore)

La Caroline du Nord sur le point de s’effondrer pour une deuxième saison consécutive ?

Pour la plupart des équipes, accumuler 42 points et 577 verges en attaque devrait suffire pour gagner. Drake Maye a lancé pour 310 verges, s’est précipité pour 58 et a réussi trois touchés au total pour l’UNC. Omarion Hampton a totalisé 153 verges et deux scores. Mais ces efforts ont été vains en raison du dernier raté de la défense de Gene Chizik.

La Caroline du Nord a maintenant perdu contre Georgia Tech pendant trois saisons consécutives. Les Tar Heels ont été classés à chaque fois. En 2022, les Tar Heels avaient une fiche de 9-1 lorsqu’une défaite contre les Yellow Jackets a déclenché leur effondrement en fin de saison. Cette année, il semble que l’effondrement de l’UNC commence un peu plus tôt que prévu.

Avec cette défaite, les espoirs de l’UNC de revenir dans le match pour le titre de l’ACC ont pris un coup assez important. Les Tar Heels ont désormais une fiche de 3-2 en conférence. Tout le monde dans l’ACC regarde l’état de Floride invaincu, mais maintenant Louisville et Virginia Tech sont les seules équipes de l’ACC à avoir perdu une conférence.

Les Tar Heels accueilleront Campbell, une équipe du FCS, la semaine prochaine. Peut-être que ce jeu peut servir de réinitialisation avant la dernière séquence qui inclut Duke, Clemson et NC State.