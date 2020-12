Un accord commercial sur le Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne semblait peser sur la balance vendredi, après que les dirigeants des deux côtés de la Manche aient donné une sombre évaluation des progrès des négociations de dernière minute.

Le Premier ministre Boris Johnson et la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont donné à leurs négociateurs jusqu’à dimanche avant qu’une décision ne soit prise sur l’opportunité de continuer à parler ou d’abandonner.

L’humeur s’est détériorée après que von der Leyen ait déclaré aux dirigeants de l’UE lors d’un sommet marathon de Bruxelles qu’il y avait « de faibles attentes » et que « la probabilité d’un non-accord est plus élevée que celle d’un accord ».

L’Irlande et l’Allemagne ont essayé de remonter le moral, convenant qu’un pacte était « difficile mais toujours possible ».

Mais Johnson a dit qu’il semblait « très, très probable » que la Grande-Bretagne finisse par traiter avec son plus grand partenaire commercial aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à partir de la nouvelle année.

« S’il y a une grande offre, un grand changement dans ce qu’ils (l’UE) disent, alors je dois dire que je ne l’ai pas encore vu », a-t-il déclaré aux journalistes à Blyth, dans le nord-est de l’Angleterre.

Les commentaires n’ont rien fait pour inspirer confiance en la livre sterling, qui a prolongé ses pertes sur les marchés des devises, en recul de plus d’un pour cent par rapport au dollar.

« Les traders tournent le dos à la livre car le langage utilisé est désormais plus sérieux et les craintes d’un no-deal se sont considérablement accrues », a déclaré à l’AFP David Madden, analyste de CMC Markets.

Le négociateur en chef britannique David Frost et son homologue européen, Michel Barnier, tentent de conclure un accord d’ici dimanche, avec seulement trois semaines avant la fin d’une période de transition après le départ de la Grande-Bretagne du bloc en janvier.

– Un retournement de dernière minute? –

Quoi qu’il arrive, la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE, ce qui entraînera la réintroduction des contrôles aux frontières pour la première fois depuis des décennies.

Cela a déjà soulevé la perspective d’un trafic lourd obstruant les routes menant aux ports maritimes du sud et du sud-est de l’Angleterre, la bureaucratie allongeant les délais d’attente pour les importations et les exportations.

L’histoire continue

Les embouteillages au port à conteneurs de Felixstowe, dans l’est de l’Angleterre et ailleurs, ont déjà fait craindre d’autres à venir et des retards dans les livraisons aux magasins, aux entreprises et à l’industrie.

Mais le porte-parole de Johnson a déclaré qu’ils étaient principalement causés par un « pic mondial » de la demande de biens de consommation et par l’effet de l’épidémie de coronavirus sur les modes d’expédition et la capacité des conteneurs.

Les négociations commerciales sur le Brexit ont été bloquées sur l’étendue de l’accès de l’UE aux zones de pêche britanniques et les règles régissant une concurrence loyale.

Un responsable de l’UE a refusé d’exclure un «revirement» de dernière minute pour un accord, même après que le bloc ait publié un plan d’urgence «sans accord» dans ce qui était considéré comme un coup de semonce pour la Grande-Bretagne.

Johnson a de nouveau déclaré que la pêche et les soi-disant règles du jeu équitables étaient des questions clés, en particulier une « clause à cliquet » qui obligerait la Grande-Bretagne à se conformer à toute future législation européenne.

Von der Leyen a déclaré lors d’une conférence de presse après le sommet que les règles « d’équivalence » proposées ne seraient pas obligatoires et que la Grande-Bretagne pourrait agir comme elle l’entend.

« Nous adapterions simplement les conditions d’accès à notre marché en conséquence », a-t-elle ajouté. Le porte-parole de Johnson a déclaré que cela laisserait toujours la Grande-Bretagne liée aux décisions prises à Bruxelles.

En cas de Brexit sans accord, la Royal Navy est prête à déployer quatre patrouilleurs armés en «dernier recours» pour protéger les eaux de pêche britanniques, a rapporté le Times.

– ‘Conditions australiennes’ –

Johnson a remporté une élection anticipée il y a un an samedi avec la promesse d’un accord Brexit «prêt pour le four» qui sortirait des années d’impasse politique depuis que la Grande-Bretagne a voté en 2016 pour quitter l’UE.

Mais il a subi des pressions pour tenir sa promesse, y compris de la part de villes ouvrières comme Blyth, qui ont été gagnées par ses conservateurs au pouvoir après avoir voté pour le Brexit.

L’évaluation de Johnson selon laquelle la Grande-Bretagne «prospérerait puissamment» sur les règles de l’OMC avec l’UE – ce qu’il appelle les «conditions australiennes» – n’a pas été universellement bien accueillie.

Les tarifs douaniers et les quotas feraient grimper le coût des affaires qui serait répercuté sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés dans une économie déjà sous le choc de la pandémie de coronavirus.

Dans l’ensemble, l’UE est le plus grand partenaire commercial de la Grande-Bretagne. L’Australie, en comparaison, est le 19e partenaire commercial de l’UE.

L’ancien Premier ministre du pays, Malcolm Turnbull, a averti Johnson jeudi: « Faites attention à ce que vous souhaitez.

« La relation de l’Australie avec l’UE n’est pas une relation d’un point de vue commercial que je pense que la Grande-Bretagne souhaiterait, franchement », a-t-il déclaré.

bur-del-phz-am / spm