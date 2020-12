GLENDALE, Arizona – Le quart-arrière de troisième corde CJ Beathard a réussi trois touchés et le demi offensif Jeff Wilson Jr.est devenu le premier joueur à se précipiter pour 100 verges ou plus contre l’Arizona cette saison alors que les 49ers se tenaient pour une victoire de 20-12 contre les cardinaux samedi au State Farm Stadium.

Beathard a complété 13 des 22 passes pour 182 verges, dont deux buts marqués à l’arrière Kyle Juszczyk et un à Wilson, qui s’est précipité pour un sommet en carrière de 183 verges.

Les Cardinals ont été hantés par une attaque qui n’a jamais pu trouver un rythme cohérent, une forte de plus de pénalités pré-snap, et une défense qui a permis beaucoup trop de jeux contre un adversaire supposé inférieur.

En conséquence, ils devront attendre au moins une autre semaine pour connaître leur sort en séries éliminatoires. Une victoire contre les 49ers samedi, couplée à une défaite ou à une égalité des Bears dimanche contre les Jaguars, aurait assuré les Cardinals de leur premier déplacement en séries éliminatoires en cinq saisons.

Maintenant, les Cardinals (8-7) doivent battre les Rams la semaine prochaine lors de la finale de la saison régulière au SoFi Stadium et espérer que les Bears (7-7) perdront ou égaleront contre les Jaguars et perdront ou égaleront la semaine prochaine à domicile contre les Emballeurs.

Arizona a eu une chance d’égaliser le score après avoir pris un retard de 14-6 lorsque le Kenyan Drake a franchi la ligne de but pour un touché d’un mètre. Lors de l’essai à deux points, cependant, Kyler Murray a lancé une passe à DeAndre Hopkins dans la zone des buts trop basse et hors cible.

Après que les Cardinals n’aient pas réussi à se convertir au quatrième essai pour la première fois en cinq essais, les 49ers ont pris le relais sur les essais et Wilson a rapidement arraché une course de 34 verges avant que Beathard ne trouve Juszczyk sur un touché d’un mètre. Robbie Gould a raté le point supplémentaire, mais cela n’a pas d’importance à la fin.

Murray a conduit les Cardinals sur le terrain avec une chance de plus pour égaliser, mais sa passe dans la zone des buts à Christian Kirk a été interceptée par le demi de coin Ahkello Witherspoon pour sceller pratiquement la victoire des 49ers (6-9).

Les Cardinals avaient l’air d’être partis aux courses pour ouvrir le match, conduisant rapidement jusqu’à la ligne de 9 verges des 49ers. La passe de Murray à Christian Kirk dans la zone des buts était élevée et incomplète au troisième essai, cependant, et l’Arizona a dû se contenter d’un panier de 27 verges de Mike Nugent.

Après que chaque équipe se soit disputée trois fois, les 49ers ont répondu avec un entraînement de 7 matchs et 74 verges mis en évidence par une grosse prise de 24 verges et dirigée par l’ailier serré George Kittle, de retour hors de la réserve blessé à la suite d’une fracture du pied. Cinq jeux plus tard, Beathard a lancé une courte passe à Wilson, qui a coupé à sa droite et a traversé une poignée de défenseurs des Cardinals pour un touché de 21 verges.

Plus tard, l’Arizona a converti sa deuxième quatrième position mais a connu un autre arrêt lorsque la passe de Murray dans la zone des buts à Hopkins a été interrompue par le demi de coin Jason Verrett. Hopkins a été blessé sur le jeu et Nugent est entré pour un panier de 43 verges pour réduire le déficit à 7-6 avec 35 secondes à faire en première demie.

Haason Reddick a forcé un fumble de Beathard sur la possession qui a suivi, mais les Cardinals n’ont pas eu assez de temps pour mettre le ballon à portée des buts pour que Nugent tente un troisième coup de pied.

Une tentative ratée de 41 verges par le botteur des 49ers Robbie Gould, son premier de l’intérieur de 50 verges en 31 essais, a donné un peu d’espoir aux Cardinals au début de la seconde période. Mais l’attaque de l’Arizona a eu trois jeux consécutifs pour un nombre de verges négatif et San Francisco a eu un autre entraînement de 7 matchs avec plus de 70 verges, celui-ci plafonné sur une passe de 9 verges de Beathard à l’arrière Kyle Juszczyk.

Les 49ers avaient maintenant une avance de 14-6 et pour aggraver les choses, l’ailier serré des Cardinals Dan Arnold a perdu un échappé lors du premier jeu de l’équipe de la possession suivante.

Tournant: après avoir réduit le déficit à 14-12, la défense des Cardinals a réussi à forcer un trois-et-dehors, mais l’offensive n’a pas pu livrer sa fin lors du quatrième quart-temps décisif.

Une passe incomplète, une pénalité pour faux départ sur le plaqueur gauche DJ Humphries et deux passes complétées pour 12 verges ont abouti à un quatrième et un 2 sur la ligne de 35 = verges des Cardinals. Kingsbury y est allé et la passe de Murray à Hopkins était incomplète. Les 49ers ont marqué deux jeux plus tard.

Joueur vedette: Wilson a fait la différence en attaque, mais le secondeur du milieu Fred Warner était la vedette de la défense et son jeu – 14 plaqués, une énorme passe battue et un harcèlement constant – a contribué à frustrer les Cardinals tout l’après-midi.

Il a également été l’une des raisons pour lesquelles les Cardinals ont eu des problèmes avec les faux départs.

Blessures clés: Le secondeur extérieur Haason Reddick, qui soignait déjà une douleur à l’épaule, a quitté le match au premier quart avec une blessure aux ischio-jambiers, mais a pu revenir au deuxième quart. Le porteur de ballon Chase Edmonds a quitté le match au deuxième quart avec une blessure à la hanche et n’est pas revenu. À la fin de la première mi-temps, Hopkins est parti pour les vestiaires avec une gêne à la poitrine ou à l’abdomen après un gros contact dans la zone des buts sur une passe incomplète. Il est revenu au début de la seconde période. Arnold a quitté le match à la fin du troisième quart et a été examiné pour une commotion cérébrale, mais a pu revenir.

Suivant: Les Cardinals clôturent la saison régulière dimanche contre les Rams de Los Angeles au Sofi Stadium. Le coup d’envoi est fixé à 14 h 25. Les Rams ont battu les Cardinals 38-28 le 6 décembre et ont remporté les sept dernières rencontres.