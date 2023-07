Les espoirs des célibataires britanniques anéantis à Wimbledon avec la défaite de Katie Boulter

Je dernier joueur britannique a quitté le bâtiment. Éteignez les lumières (court central). Après le Bonfire of the Brits de vendredi soir – où Andy Murray, Cameron Norrie et Liam Broady ont été éliminés de Wimbledon dans un accident de voiture de deux heures – il y a eu d’autres mauvaises nouvelles pour les fans locaux samedi soir. Katie Boulter, le dernier espoir restant, a été dépassée par la formidable tête de série numéro trois Elena Rybakina, 6-1 6-1. Il y a eu des performances audacieuses et des moments de grand drame, mais l’essentiel est que la Grande-Bretagne n’aura pas de joueurs en simple lors de la deuxième semaine de Wimbledon pour la première fois depuis 2018.

Il y avait eu – aussi étrange que cela puisse paraître maintenant – des espoirs prudents d’un bouleversement à l’approche du match Boulter-Rybakina. Boulter, la joueuse de 26 ans de Leicester, était arrivée sur le court en disant qu’elle n’avait « rien à perdre… Je vais faire un swing et foncer ». Et elle a été fidèle à sa parole.

Mais la dure réalité était que Rybakina, championne de Wimbledon l’an dernier, était une classe différente de Boulter, qui est classée 89e au monde. Les deux joueurs ont des styles très similaires : un gros service, un instinct toujours agressif ; les deux aiment clairement jouer sur l’herbe. Mais Rybakina fait tout juste un peu mieux. Pas beaucoup, mais à ce niveau, cela peut rendre un match à sens unique. « Elle était implacable », a déclaré Boulter par la suite. « Elle était juste une bien meilleure joueuse. »

« Je jouais vraiment bien », a déclaré Rybakina. « Et j’étais vraiment concentré depuis le début. » On lui a demandé si elle considérait la foule locale comme un facteur : « Je savais à quoi m’attendre. Bien sûr, je savais que ce serait difficile. Mais j’ai entendu du soutien. C’était une très bonne ambiance même si plus de soutien était pour Katie.

Pour être honnête, il n’est pas si facile de transformer Rybakina en un ennemi vraiment satisfaisant. Le Kazakh est une présence calme et discrète sur le court. L’été dernier, elle a été critiquée pour ne pas avoir célébré sa victoire à Wimbledon d’une manière convenablement délirante. C’est revenu cette semaine: « Je suis une personne calme », ​​a-t-elle répondu, « je dirais que c’est juste ma personnalité. »

Samedi, la foule du court central est parfois devenue assez bruyante, mais on pouvait difficilement la décrire comme un chaudron. À un moment donné, après que Rybakina ait raté un rangement très rare et facile, un fan de Boulter a crié: « Son revers est nul! » Et il a été rapidement fait taire par tout le monde autour de lui.

L’affrontement a reçu la première place en tant que match final sur le court central – le traditionnel Murray, créneau de l’heure du thé – mais a commencé beaucoup plus tard que prévu. Rybakina a servi le premier ballon à 20h55. Les joueurs avaient deux heures pour faire le travail avant que le célèbre couvre-feu de 23 heures de Wimbledon n’entre en vigueur, moment auquel, vraisemblablement, les balles de tennis se transformeraient en petites citrouilles ou quelque chose du genre.

Mais Rybakina savoure clairement une date limite. Elle a remporté son premier jeu de service en une minute et le premier set en 25 minutes. Le match s’est terminé avant 22 heures. Il y a eu beaucoup de murmures cette semaine au sujet de la condition physique de Rybakina et de sa perte de puissance depuis qu’elle a attrapé un virus respiratoire à Roland-Garros en mai. Sur cette preuve, elle revient à son meilleur niveau. Et voir que son meilleur était assez bon pour gagner Wimbledon l’année dernière, c’est une forme de mauvais augure.

Boulter a refusé d’être découragé par la défaite. « J’ai adoré chaque minute », a-t-elle déclaré. « Évidemment, aujourd’hui n’était pas ma journée, mais cela fait partie de ce sport et finalement je dois me reprendre et regarder les points positifs. Je suis sûr que ça va être une soirée difficile, mais je vais m’asseoir ici demain matin et vous dire que je suis au sommet de ma carrière. J’ai eu des semaines sérieusement positives. Je viens de sortir de cinq longues semaines sans blessures, sans problèmes.

Il y a certainement beaucoup à admirer dans l’attitude de Boulter. Cette semaine à Wimbledon, elle a non seulement dû assumer les espoirs d’une nation trop exigeante, mais elle a également dû faire face à une manifestation Just Stop Oil lors de son match du premier tour et à de nombreuses questions passionnées sur sa relation avec la joueuse australienne. Alex de Minaure. Elle a tout géré avec une décence inébranlable – elle a même aidé à nettoyer les confettis et les pièces de puzzle déposés sur le terrain par le manifestant.

À l’intérieur du court central, c’était aussi le jour où Wimbledon célébrait les champions et les légendes du monde du sport. Billie Jean King était là, tout comme Gary Lineker et une troupe de Lionnes, dont Beth Mead et Leah Williamson. Mais, émotionnellement, l’ovation la plus sincère a été réservée à l’introduction de Sue Barker. Une fois que les fidèles de Wimbledon vous ont pris dans leur cœur, ils ne l’oublient pas. C’est quelque chose que Boulter peut s’attendre à apprécier dans les années à venir.