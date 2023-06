Les espoirs de Voice Kids sont plus talentueux que les adultes, déclare Ronan Keating avant la nouvelle série

Selon Will.i.am et Ronan Keating, les jeunes pop stars britanniques en herbe ont déjà une longueur d’avance sur les chanteurs adultes.

Les entraîneurs des Voice Kids estiment que les participants à la nouvelle série, âgés de sept à 14 ans, sont plus professionnels et polyvalents que de nombreux adultes de l’industrie.

TVI

The Voice Kids est de retour avec les coachs Ronan Keating, Danny Jones, will.i.am et Pixie Lott[/caption] TVI

Emma Willis, 47 ans, présente la série principale depuis neuf ans et le spin-off pour enfants depuis 2017[/caption]

Leurs performances ont laissé Will et Ronan, qui sont assis sur les célèbres chaises tournantes de l’émission aux côtés de la chanteuse Pixie Lott et de Danny Jones de McFly, convaincus que l’avenir de la musique pop est entre de bonnes mains.

Le rappeur des Black Eyed Peas, Will.i.am, 48 ans, a révélé : « Un membre de mon équipe a écrit cette chanson, et je lui ai dit : ‘Pas question.’ C’était comme, wow!

«Elle est déjà tellement avancée dans l’écriture de chansons.

« Il y a des adultes que je connais qui ne sont pas aussi bons en écriture.

« J’ai été époustouflé par leur niveau de talent cette année et leurs compétences. »

Danny, 37 ans, est d’accord : « Ils vont de mieux en mieux.

« La façon dont ils apprennent et assimilent les informations est tout simplement incroyable.

« Ils s’en vont, travaillent dessus et reviennent, et je me dis ‘Je n’ai rien à dire – c’est incroyable. »

Le chanteur principal Danny est devenu célèbre à l’âge de 17 ans, tandis que Pixie a signé son premier contrat d’enregistrement à 16 ans – les deux ont donc l’expérience de la célébrité à un jeune âge.

Comparant son expérience aux enfants du concours de talents ITV1, qui revient sur nos écrans ce week-end, Danny, 37 ans, a admis : « J’aurais été tellement bouleversé à l’époque.

« Mais j’aurais aimé cette expérience quand j’étais enfant.

« Ils sont sur cette scène et ce sont de si petits humains – quand d’autre peuvent-ils faire ça? »

Pixie, 32 ans, a déclaré : « Il n’y avait pas de Voice Kids quand j’étais plus jeune.

« Mais s’il y en avait eu, j’aurais certainement auditionné pour ça. J’ai été à leur place et je sais ce que c’est.

« Je vais toujours aux auditions maintenant, mais pour un jeune, sortir, faire ce que vous aimez et vouloir vivre votre rêve est vraiment incroyable à voir. »

Le chanteur de Boyzone, Ronan, 46 ans, s’est senti ému en regardant l’audition des espoirs.

Le père de trois enfants a déclaré: «J’ai des enfants du même âge que certains des talents qui se sont tenus sur scène, et les voir avec une telle confiance et une telle capacité à cet âge est fascinant.

« Je suis toujours honnête, mais parfois c’est difficile car ces enfants ne font que commencer leur voyage.

« Vous voulez garder le rêve vivant et leur donner la bonne critique de la manière la plus positive. »

Comme la version adulte de l’émission, le panel est assis dos à la scène pendant les auditions et ne peut voir les interprètes que s’ils appuient sur leur bouton pour avoir une chance de les encadrer.

Les meilleurs jeunes chanteurs britanniques participeront à trois épisodes spéciaux dans l’espoir de gagner un voyage de sept nuits à Universal Orlando Resort en Floride.

Emma Willis, 47 ans, qui a présenté la série principale pendant neuf ans et le spin-off pour enfants depuis 2017, a déclaré: «Je pense que les enfants prennent vraiment mieux le non que les adultes.

« Mais il y a beaucoup plus de choses à faire pour les adultes. »

L’animatrice de télévision – maman d’Isabelle, 13 ans, d’Ace, 11 ans et de Trixie, sept ans – a ajouté: «Je suis très émue envers les enfants parce qu’ils sont tellement mignons.

« Vous les consentez et ils prennent tout si bien. »

Même maintenant, Emma admire les jeunes courageux.

Elle a révélé: « Il y a des moments où j’ai été stressée et inquiète de monter sur scène.

« Je pense si [at an early age] J’avais eu un aperçu de ce que ces enfants font, cela ne m’intimiderait pas autant en vieillissant.

The Voice Kids revient sur ITV1 et ITVX ce samedi à 19h30.

TVI

Les concurrents s’affronteront sur trois épisodes spéciaux dans l’espoir de gagner un voyage de sept nuits en Floride (photo: la candidate Tiara Leigh)[/caption] TVI

Danny Jones dit qu’il est tenu éveillé la nuit par la responsabilité de gérer les rêves des jeunes (photo: concurrent Stanislav Kurdybakha)[/caption]

DANNY JONES

MÊME s’il est dans la série depuis 2017, la star de McFly, Danny Jones, est tenue éveillée la nuit par la responsabilité de gérer les rêves des jeunes.

Il a dit: « Honnêtement, j’en perds le sommeil. Je demande à ma famille,

« Je leur montre des vidéos, je filme les répétitions et je ne sais jamais quoi faire car ils sont tous si bons et tous si jeunes.

« Je suis toujours à la poursuite d’un sentiment. Dans la musique que je fais, nous essayons de chasser un sentiment, que ce soit de l’énergie ou de l’émotion.

« La chair de poule ne ment pas, donc ce n’est pas seulement une question de goût ou ce que vous aimez ou ce que vous n’aimez pas.

« Si c’est bon et que ça vous émeut, alors ils devraient avoir leur tour. »

RONAN KEATING

La légende de BOYZONE, Ronan Keating, est de retour pour son deuxième mandat en tant que juge, mais il n’est toujours pas habitué au choc de voir le chanteur derrière chaque voix.

Il a déclaré: «Quand je suis assis là et que j’imagine à quoi je pense que cette personne ressemble, je suis toujours surpris.

«Vous tournez votre chaise et ils ne regardent jamais comment ils sonnent. C’est incroyable. »

«Je fais des critiques constructives pour les aider à être meilleurs.

« C’est notre devoir en tant qu’entraîneurs – de leur donner confiance et tous les bons outils.

« C’est un excellent cours intensif de performance. »

PIXIE LOT

AYANT encadré trois des cinq gagnants de The Voice Kids, Pixie Lott est sous pression cette année.

Elle a révélé: « Team Pixie cette année sont toutes des filles.

« C’est tellement gratifiant, et pour eux de relever le défi quand ils en avaient besoin, c’était incroyable. »

Parlant de ce qui la pousse à choisir un chanteur, Pixie a déclaré: «Je voudrais dire que je sais ce qui pousse le bouton, mais c’est toujours différent à chaque fois.

«Parfois, ce sera juste le ton et ils n’ont rien à faire de fou.

« Vous pouvez juste ressentir quelque chose là-bas et ils chantent avec le cœur – je pense que cela vous attire toujours. »

WILLIAM

Le rappeur lauréat d’un GRAMMY WILL.I.AM estime que, pour les jeunes talents de la série, le simple fait d’apparaître dans la série équivaut à décrocher un prix majeur.

La star des Black Eyed Peas a déclaré: « Je veux embrasser toutes les mamans et tous les papas et leur dire félicitations.

« Je pense que c’est comme gagner un Grammy, un Emmy ou un Bafta.

« The Voice Kids me donne l’impression d’être à Noël – il apporte de l’énergie, de la joie et beaucoup de bonheur. »

« Je recherche l’intrépidité et la joie – c’est tout ce dont vous avez besoin. Je me retourne s’ils ont juste l’air mignon.

« Leurs voix font fondre mon cœur tout le temps. Ils sont si jeunes, j’aimerais leur donner à tous une chance.

TVI

Ronan Keating dit que le spectacle est un excellent cours intensif de performance (photo: candidat Niamh Noade)[/caption] TVI

Pixie Lott dit que son équipe est composée uniquement de filles cette année (photo: la candidate Alexandra Perez Ramos)[/caption]