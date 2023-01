Les espoirs de titre russe ont pris fin à l’Open d’Australie

Karen Khachanov a perdu contre Stefanos Tsitsipas en demi-finale à Melbourne

L’espoir restant de la Russie de remporter le titre masculin à l’Open d’Australie a pris fin lorsque Karen Khachanov a subi une défaite dans une bataille en quatre sets contre son rival grec Stefanos Tsitsipas lors de leur demi-finale vendredi.

Khachanov a été devancé dans le premier set sur un bris d’égalité et a perdu le deuxième set 4-6 alors que Tsitsipas prenait le contrôle du concours à la Rod Laver Arena. Le Grec s’est également retrouvé à rompre et à servir pour le match dans le troisième set, avant que Khachanov ne menace de revenir en reprenant le break de service et en remportant un tie-break après avoir sauvé deux balles de match.

Mais la troisième tête de série, Tsitsipas, s’est de nouveau imposée dans le quatrième set avec une pause précoce, scellant la victoire 7-6 (7-2) 6-4 6-7 (6-8) 6-3 dans un match de trois heures et 21 minutes.

Pour Khachanov, 18e tête de série, le résultat signifie une déception consécutive en demi-finale du Grand Chelem après avoir perdu au même stade de l’US Open en septembre.

Malgré la défaite, le joueur de 26 ans peut néanmoins réfléchir à une autre solide course lors d’un tournoi majeur, Khachanov devenant seulement le dixième joueur actif du circuit ATP à avoir atteint au moins les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem.

La performance de Khachanov l’aidera également à revenir vers le top dix mondial, après avoir atteint la huitième position en carrière au classement ATP en 2019.

Tsitsipas, quant à lui, a prolongé son record face à face contre Khachanov à 6-0, mais plus important encore, il est dans une deuxième finale du Grand Chelem de sa carrière.

© Cameron Spencer / Getty Images



Novak Djokovic, l’homme qui a battu Tsitsipas en cinq sets lors de sa première apparition dans une finale du Grand Chelem à Roland-Garros en 2021, attend le joueur de 24 ans lors de la pièce maîtresse de dimanche à Melbourne.

Djokovic, neuf fois champion de l’Open d’Australie, sera très apprécié pour progresser lorsqu’il affrontera l’Américain Tommy Paul, non classé, lors de la deuxième demi-finale masculine plus tard vendredi.

Si la quatrième tête de série Djokovic et Tsitsipas se rencontraient en finale, ce serait également une bataille directe entre les deux pour la place de numéro un mondial.

