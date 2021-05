Les espoirs de titre de Séville frappés par une victoire tardive pour l’Athletic Bilbao

Les chances de Séville de remporter la Liga pourraient être terminées après avoir subi une défaite déchirante face à l’Athletic Bilbao lundi, avec Inaki Williams marquant un vainqueur à la 90e minute au Ramon Sanchez Pizjuan.

Le premier but de Williams depuis février a permis à l’Athletic de s’imposer 1-0 et de laisser Séville à six points du leader de l’Atletico Madrid, avec quatre matchs à jouer.

Le premier de Séville sera contre le Real Madrid dimanche à Valdebebas, la deuxième partie d’un week-end potentiellement charnière dans la course au titre, après que Barcelone a affronté l’Atletico samedi.

L’Atletico a deux points d’avance sur le Real Madrid et le Barca après avoir battu Elche samedi, avant que le Real Madrid ne vienne à bout d’Osasuna et Barcelone devançait Valence dimanche soir.

Séville avait été l’équipe en forme au sommet, après avoir remporté cinq matchs d’affilée, mais leurs chances de réviser les trois premiers semblent maintenant minces.

Ils devront sûrement battre le Real Madrid le week-end prochain pour raviver leurs espoirs, avant de terminer la saison à domicile à Valence, à Villarreal et à domicile à Alaves.

Williams a tenu son sang-froid au moment crucial, envoyé clairement après que Oihan Sancet se soit arraché à la pause avant de glisser à gauche vers son coéquipier.

Avec Fernando de Séville tiré, Williams a eu le temps de choisir sa place, ouvrant son pied droit et soulevant le ballon dans le coin droit.

La victoire élève l’Athletic Bilbao à la neuvième place, à six points du Real Betis, septième.

