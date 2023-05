Les espoirs de titre d’Arsenal écrasés après la défaite de Brighton et Hove Albion

Les braises vacillantes du rêve de titre de Premier League d’Arsenal se sont pratiquement éteintes alors qu’ils ont subi une raclée à domicile 3-0 par Brighton et Hove Albion, poursuivant l’Europe, dimanche.

Avec la victoire implacable de Manchester City à Everton lors du coup d’envoi précédent pour gagner quatre points d’avance, les leaders de longue date de la ligue, Arsenal, savaient que seule une victoire suffirait.

Mais ils ont produit une démonstration laborieuse contre le club astucieux de la côte sud et ont été dominés après la pause alors que Julio Enciso, Deniz Undav et Pervis Estupinan ont tous marqué pour l’équipe de Roberto De Zerbi qui est passée à la sixième place.

L’ancien attaquant d’Arsenal à Brighton, Leandro Trossard, a frappé la barre transversale en première mi-temps, mais Arsenal a semblé dégonflé après qu’Enciso ait frappé à la 51e minute et découragé quand Undav a lancé Aaron Ramsdale à la 86e minute.

Estupinan a complété la misère d’Arsenal dans les arrêts de jeu pour le plus grand plaisir des fans de Brighton qui pourraient bientôt assister à la première incursion du club dans la compétition européenne.

Une cinquième défaite en championnat de la saison a laissé Arsenal avec 81 points avec deux matchs à jouer contre 85 pour City avec trois à jouer et la victoire de l’équipe de Pep Guardiola dimanche prochain contre Chelsea conclurait le cinquième titre de City en six saisons.

Ils pourraient le sécuriser avant cela si Arsenal perd contre Nottingham Forest samedi.

Brighton a 58 points avec quatre matchs à jouer.

Il y avait un soupçon de résignation dans l’air parmi les fans d’Arsenal alors qu’ils se dirigeaient vers l’Emirates Stadium après avoir entendu parler de la victoire précédente de Manchester City à Everton – une 11e victoire consécutive en championnat pour City.

Et il y avait une léthargie à propos du jeu d’Arsenal alors que Brighton donnait le tempo avec son jeu de passes mesuré.

Arsenal n’a pas été aidé en perdant l’attaquant Gabriel Martinelli sur blessure au milieu de la première mi-temps après avoir échoué à se débarrasser des effets d’un tacle lourd de Moises Caicedo.

Le Brésilien a été remplacé par Trossard et il a été le plus proche de sortir de l’impasse avant la mi-temps avec un tir qui a coupé la barre transversale.

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a tiré juste à côté et Bukayo Saka a fait de même dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais Brighton a pris possession du ballon et a toujours été une menace, Enciso ayant deux fois une vision claire du but.

Les supporters locaux ont tenté de galvaniser leur équipe, mais l’ambiance s’est effondrée six minutes après la pause alors que Brighton attaquait sur la gauche et après que son centre initial ait été bloqué, Estupinan a levé un ballon dans la zone pour qu’Enciso se dirige.

Arsenal n’a jamais semblé convaincant alors qu’ils tentaient de répondre et se tiraient une balle dans le pied lorsque Ramsdale a passé le ballon à Trossard et que son film a rebondi vers le but et Undav avait tout le temps du monde pour faire un lob dans le filet.

Avec Arsenal en lambeaux, Estupinan a ensuite mis la cerise sur le gâteau de Brighton, pilotant un rebond après que Ramsdale eut paré le tir puissant d’Undav.