Les espoirs de Starmer de devenir Premier ministre se renforcent après avoir remporté une élection partielle clé

Les espoirs de Keir Starmer de remporter les clés de Downing Street l’année prochaine ont été renforcés après avoir remporté les élections partielles de Rutherglen et Hamilton West.

Les travaillistes étaient convaincus qu’ils prendraient le siège écossais du SNP après que l’ancien député en disgrâce de la région ait enfreint les lois de verrouillage pour voyager de Londres à Glasgow avec Covid.

Mais la victoire a été considérée comme une étape cruciale pour prouver que le parti était sur la bonne voie pour remporter la victoire l’année prochaine et éviter des questions difficiles lors de la conférence du parti qui s’ouvre ce week-end.

Au final, le candidat du parti, Michael Shanks, a remporté 17 845 voix, sur un total de 30 531 voix exprimées. Le résultat montre un basculement de 20,4 pour cent vers le Parti travailliste par rapport au SNP.

S’exprimant après l’annonce, M. Shanks a déclaré : « C’est véritablement l’honneur de ma vie d’être élu pour servir les habitants de Rutherglen et de Hamilton West. »

Il a ensuite remercié son équipe, ses collègues candidats et tous ceux qui ont voté pour lui.

Le député travailliste a déclaré que sa campagne offrait un « nouveau départ », rompant avec les divisions entre le SNP et les gouvernements conservateurs.

« Les gens ont besoin de changement de la part de gouvernements qui ont trop souvent été distraits… Les gens écoutent une fois de plus le parti travailliste écossais », a-t-il déclaré, ajoutant : « Le changement est possible ».

Sur un électorat de 82 104 personnes, environ 37,19 pour cent ont voté lors de l’élection partielle, malgré les craintes antérieures selon lesquelles des problèmes d’identification des électeurs et de mauvaises conditions météorologiques pourraient affecter la participation.

Les travaillistes faisaient campagne depuis des mois pour ce siège et les attentes étaient élevées.

Dans un article sur X, le leader travailliste écossais Anas Sarwar a écrit : « Quel résultat ! Félicitations au nouveau député travailliste. @MGShanks.

« Il sera un grand serviteur de sa communauté. À tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise – la famille travailliste et les familles de Rutherglen et Hamilton W – merci !

« Nous apporterons le changement dont notre pays a tant besoin. »

M. Sarwar avait précédemment déclaré à BBC Scotland News que l’élection était « un moment sismique » et qu’il espérait que le résultat serait un « tremplin » vers les prochaines élections.

« À tous ceux qui ont voté pour nous dans cette circonscription, merci. Nous ne vous décevrons pas », a-t-il déclaré, ajoutant : « Ce n’est pas la fin. Ce n’est que le début de la reconstruction de quelque chose de spécial pour notre pays et du changement dont l’Écosse a besoin.

Le leader travailliste écossais a ajouté plus tard que le résultat global avait envoyé un message très clair : les gens en ont « assez de deux gouvernements fatigués, défaillants et incompétents ».

« Ils ont désespérément besoin d’un nouveau départ, ils ont désespérément besoin d’un changement. L’Écosse ouvrira la voie en mettant en place un gouvernement travailliste à l’échelle du Royaume-Uni ».

Les espoirs des travaillistes ont été renforcés lorsque l’ancienne dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a été arrêtée et interrogée dans le cadre d’une enquête policière sur les finances de son parti.

Ils avaient occupé ce siège en 2010, mais celui-ci est passé au SNP en 2015 suite à une vague de soutien au parti à la suite du référendum sur l’indépendance.

Mais il y a eu une indignation généralisée lorsque Margaret Ferrier a enfreint les réglementations strictes de Covid en voyageant de Westminster en Écosse après avoir été testée positive pour le virus.

Elle a été expulsée du SNP, qui lui a demandé de démissionner de son siège.

Elle a résisté mais a finalement été évincée lorsqu’une soi-disant pétition de « rappel » a été soutenue par ses électeurs.

Avant le vote, Anas Sarwar, chef du parti en Écosse, a déclaré que le résultat avait le potentiel de devenir « une rampe de lancement » pour la campagne électorale du Labour à Westminster.

L’un des principaux sondeurs britanniques, John Curtice, a déclaré que le Parti travailliste atteindrait « le travail accompli » s’il transformait l’avance de 10 points du SNP en 2019 en une avance de 10 points du Parti travailliste.

« Si cela devait être bien plus que cela, alors ce serait potentiellement un résultat assez spectaculaire, et nous nous demanderions si le parti travailliste peut réellement rivaliser avec le SNP pour devenir le plus grand parti d’Écosse », a-t-il ajouté. .

Les travaillistes espèrent remporter entre 15 et 20 sièges en Écosse lors des prochaines élections, contre un seul actuellement.