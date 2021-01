Les espoirs de réélection de Netanyahu dépendent de la campagne de vaccination

JERUSALEM (AP) – Pour le Premier ministre obsédé par les médias Benjamin Netanyahu, le vaccin contre le coronavirus est arrivé juste à temps.

À l’approche des élections de mars, Netanyahu a placé sa campagne de vaccination de premier plan au monde au centre de sa campagne de réélection – lançant un blitz médiatique agressif le dépeignant comme menant presque à lui seul le pays hors de la pandémie. Il semble parier qu’un effort de vaccination réussi peut persuader les électeurs d’oublier son procès pour corruption et les dommages économiques causés par la crise des coronavirus.

Netanyahu, comme son bon ami Donald Trump et d’autres dirigeants mondiaux, essaie fréquemment d’utiliser les médias sociaux et des conférences de presse étroitement contrôlées pour contourner les médias traditionnels – et l’examen minutieux qui en a découlé. Si cette stratégie a souvent bien servi Netanyahu, son obsession de contrôler le message menace également de se retourner contre lui.

Elle est au cœur d’une affaire de corruption dans laquelle il est accusé d’avoir accordé des faveurs à de puissantes personnalités médiatiques en échange d’une couverture positive de lui et de sa famille. Un acte d’accusation élargi publié cette semaine faisait état de 150 incidents montrant un contrôle détaillé qu’il aurait tenté d’exercer sur les médias. Cela comprenait la pression sur un site d’actualités pour qu’il abandonne la couverture critique sur une robe en dentelle portée par sa femme et le fait de pousser le site à publier des photos de son acteur de rencontre Leonardo DiCaprio.

Les tactiques de Netanyahu ont également contribué à un soulèvement naissant dans son propre parti. Deux éminents transfuges l’ont accusé d’avoir créé un «culte de la personnalité» dans leurs discours de démission.

Depuis qu’il est devenu le premier Israélien à être vacciné il y a deux semaines lors d’un événement festif retransmis en direct à la télévision nationale, le bureau de Netanyahu a diffusé un flux constant de déclarations, de tweets et de vidéos montrant le Premier ministre vantant les vertus du vaccin et revendiquant le crédit pour le rendre accessible au grand public.

«J’ai apporté les vaccins et vous les administrez», a-t-il récemment déclaré aux agents de santé d’une clinique d’une ville arabe du nord d’Israël, alors qu’il implorait les habitants de se faire vacciner. «Le monde entier est étonné par Israël. Ils écrivent qu’Israël est une merveille.

À bien des égards, Israël a jusqu’à présent réalisé une réalisation significative. En un peu plus de deux semaines, le pays a donné à près de 1,4 million de personnes le vaccin Pfizer / BioNtech, soit environ 15% de sa population. Il s’agit du niveau le plus élevé au monde par habitant, selon «Our World in Data», un site de recherche open source qui compare les statistiques officielles du gouvernement. Israël a pour objectif de vacciner la plupart de la population d’ici la fin du mois de mars – juste aux alentours du moment des élections.

Netanyahu a rendu la campagne profondément personnelle. Il s’est félicité du premier envoi de vaccins à l’aéroport. Il s’est fait vacciner à la télévision nationale et s’est assuré d’être dans les cliniques de santé pour accueillir les 500 000e et 1 millionième personnes à vacciner – les deux événements étant diffusés en direct sur YouTube.

Netanyahu se vante de ses relations avec les directeurs généraux de Pfizer et Moderna, ce qui implique que ses relations ont aidé à acquérir des millions de doses de vaccins difficiles à obtenir. «Je leur parle tout le temps», a-t-il récemment plaisanté.

Netanyahu s’est fait connaître dans les années 1990 en grande partie grâce à sa maîtrise des médias. Il est à l’aise devant la caméra et capable de parler avec des sons clairs en anglais à la fois hébreu et américain. Malgré ses compétences de communicateur, il a eu une relation difficile avec les médias israéliens.

Ressemblant beaucoup à Trump, il accuse les médias d’avoir un parti pris libéral et de mener une «chasse aux sorcières» contre lui. Il a adopté les médias sociaux et se vante de contourner les médias traditionnels pour diffuser ses messages. Lorsqu’il invite des journalistes à ses conférences de presse, il répond rarement aux questions.

La semaine dernière, Netanyahu a accueilli l’espion américain condamné Jonathan Pollard en Israël, clôturant une saga de 35 ans. «Quel moment», a déclaré Netanyahu sur le tarmac de l’aéroport au milieu de la nuit. Seul aucun média n’a été invité à assister à ce moment. Le bureau de Netanyahu a par la suite publié des photos et des vidéos sur smartphone prises par un assistant.

Les documents distribués par son parti politique, le Likoud, vont encore plus loin. En novembre, il a publié une vidéo de Netanyahu se faisant couper les cheveux et se rendant dans un magasin de légumes – un message indiquant qu’il faisait sa part pour aider les entreprises en difficulté touchées par la crise économique du pays.

«Nous vous remercions pour les 24 heures que vous donnez chaque jour au peuple d’Israël», lui a dit le coiffeur. «Premier ministre n ° 1!» cria un partisan en sortant de la supérette.

Gideon Saar, un fidèle de Netanyahu, s’est séparé du Likud le mois dernier pour former son propre parti, accusant Netanyahu de transformer le Likud en un outil de survie personnelle alors qu’il passait son procès.

Zeev Elkin, un confident de longue date de Netanyahu, a ensuite rejoint la Sarre. « Monsieur. Monsieur le Premier ministre, vous avez détruit le Likoud et créé une atmosphère de culte de la personnalité, de flagornerie, de peur d’exprimer des critiques et d’un tribunal byzantin », a-t-il déclaré.

Le nouveau parti de la Sarre, courtisant d’autres électeurs de droite désenchantés par le régime de Netanyahu, est devenu une force redoutable. Les sondages d’opinion prévoient que le parti de la Sarre termine deuxième, derrière le Likud, mais à la tête d’un mélange de partis anti-Netanyahu qui, ensemble, pourraient mettre fin au règne de 12 ans de Netanyahu.

Netanyahu accuse ses rivaux d’être motivés par un peu plus que des raisins acides et partageant une animosité à son égard. Il dit qu’ils se concentrent sur la petite politique alors qu’il mène «une opération de vaccination géante» qui fera d’Israël le premier pays à sortir de la crise des coronavirus.

On ne sait toujours pas si Israël se procurera suffisamment de vaccins pour maintenir le rythme effréné des vaccinations. On ne sait pas non plus si le message de Netanyahu résonnera auprès des légions d’électeurs qui ont perdu leur emploi – en particulier avec le pays dans son troisième verrouillage alors qu’il fait face à une nouvelle épidémie.

Pendant ce temps, le procès pour corruption de Netanyahu, qui devrait reprendre dans les semaines à venir, se profile. Il a été accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin. Les accusations les plus graves affirment qu’il a promu des réglementations lucratives qui ont profité à la société de télécommunications Bezeq en échange d’une couverture favorable à son sujet sur le site d’information populaire Walla de la société.

«Il veut être aimé des médias, mais il déteste les médias en même temps», a déclaré Tehilla Shwartz Altshuller, chercheur principal à l’Israel Democracy Institute.