Le gouvernement néerlandais a annoncé lundi qu’il mettrait en œuvre les restrictions les plus strictes jusqu’à présent pendant les vacances, jusqu’au 19 janvier. «Nous réalisons à quel point cette décision est radicale», a déclaré le Premier ministre Mark Rutte lors d’une allocution en soirée au pays. « Ce fut une année de chagrin et de deuil pour beaucoup. »

De nombreux professionnels de la santé dans le monde ont salué les restrictions et les fermetures. « Les vacances sont un moment de détente et de fête », a déclaré vendredi Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé, mais « peuvent se transformer en deuil très rapidement ».

Le plan de vacances en Grande-Bretagne – qui rehausse les gens former une « cloche de Noël » d’amis et de membres de la famille avec lesquels ils veulent socialiser entre le 23 et le 27 décembre – reste en place. Mais certains politiciens et experts affirment que cela entraîne des coûts élevés.