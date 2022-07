Les espoirs de l’USMNT DeAndre Yedlin et Jesus Ferreira nommés dans l’équipe du match des étoiles de la MLS 2022

Les espoirs de l’équipe nationale masculine américaine DeAndre Yedlin, Jesus Ferreira, Walker Zimmerman, Jordan Morris, Paul Arriola, Aaron Long et Sean Johnson, ainsi que les lauréats en titre de la MLS Valentin Castellanos et Carles Gil, font partie des 26 joueurs nommés mardi pour la MLS All 2022 -Jeu d’étoiles.

Pour la deuxième année consécutive, le MLS All-Star Game mettra en vedette une bataille contre l’élite mexicaine de la Liga MX, cette fois à l’Allianz Field du Minnesota United FC le 10 août.

Le défenseur de l’USMNT et de l’Inter Miami CF, Yedlin, disputera son troisième match des étoiles, après être revenu en MLS avant cette saison après un passage de sept ans à travers l’Europe.

Le défenseur central du Nashville SC et de l’USMNT, Zimmerman, revient également au All-Star Game pour la troisième fois. Il est le seul joueur de l’histoire de la ligue à avoir remporté les honneurs du défenseur de l’année de la MLS au cours de saisons consécutives.

L’attaquant du FC Dallas Ferreira a marqué quatre buts pour l’USMNT lors d’une victoire 5-0 contre la Grenade le mois dernier dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. A 21 ans, il est le premier joueur désigné local de l’histoire du FC Dallas.

La liste comprend également Andre Blake (Philadelphia Union), Dayne St. Clair (Minnesota United FC), Julian Araujo (LA Galaxy), Alexander Callens (New York City FC), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastian Driussi (Austin FC) , Aaron Long (New York Red Bulls), Kamal Miller (CF Montréal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphia Union), Hany Mukhtar (Nashville SC), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United FC ), Ilie Sanchez (LAFC), Paul Arriola (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (DC United), Raul Ruidiaz (Seattle Sounders FC) Carlos Vela (LAFC) Javier Hernandez (LA Galaxy), Jordan Morris (Seattle Sounders FC).

Les étoiles de la Liga MX incluent Julio Furch (Atlas), André-Pierre Gignac (Tigres), Jordan Carrillo (Santos Laguna), Heriberto Jurado (Necaxa), Luis Chavez (Pachuca), Angel Mena (Leon), Julian Quinones (Atlas ), Aldo Rocha (Atlas), Kevin Alvarez (Pachuca), Diego Barbosa (Atlas), Hugo Nervo (Atlas), William Tesillo (Leon), Oscar Ustari (Pachuca) et Camilo Vargas (Atlas).

Le stade de 19 600 places a été précédemment révélé comme le lieu de l’exposition interligue en octobre dernier, ainsi que la nouvelle que Adrian Heath du Minnesota United serait l’entraîneur de la liste des étoiles de la MLS.

Le match des étoiles 2022 (coup d’envoi prévu à 20 h 30 HE) sera diffusé en direct sur ESPN aux États-Unis en anglais, ainsi que sur ESPN au Mexique et en Amérique latine en espagnol.

Lors de la première rencontre du match des étoiles entre la MLS et la Liga MX en août dernier, la MLS a remporté une courte victoire grâce aux tirs au but au stade Banc of California de LAFC.

Après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire, la MLS a remporté une victoire 3-2 en fusillade grâce à un but sur penalty du FC Dallas de l’époque et de l’actuel attaquant de l’équipe nationale masculine américaine Ricardo Pepi.

Depuis l’annonce d’un partenariat en 2018, la Liga MX et la MLS ont travaillé ensemble non seulement dans le cadre du All-Star Game, mais également dans le cadre de collaborations telles que la Campeones Cup et la Leagues Cup.