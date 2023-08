Les espoirs de l’Ukraine d’une victoire contre-offensive maximale semblent lointains

Commentez cette histoire Commentaire

Tout le monde s'attendait à ce que la contre-offensive de l'Ukraine contre les positions russes soit dure. Mais peut-être pas aussi dur qu'il l'a été. Après plus de deux mois de guerre d'usure sur une vaste ligne de front s'étendant de l'est au sud du pays, les forces de Kiev n'ont pas encore forgé de percée majeure. Tout en imposant un lourd tribut aux envahisseurs russes, ils ont subi des pertes importantes et se sont retrouvés enlisés par un fourré de champs de mines, de tranchées et d'autres fortifications russes. Leurs gains n'ont été que progressifs, quels que soient les milliards de dollars d'aide occidentale investis dans la préparation des efforts de l'Ukraine pour récupérer le territoire perdu.

Les difficultés, ont rapporté mes collègues à la fin de la semaine dernière, ont conduit la communauté du renseignement américain à conclure que la contre-offensive ukrainienne n’atteindra pas au moins l’un de ses objectifs clés – atteindre la ville clé du sud-est de Melitopol. C’est « une découverte qui, si elle s’avérait correcte, signifierait que Kiev n’atteindrait pas son objectif principal de couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée dans la poussée de cette année », ont écrit mes collègues John Hudson et Alex Horton.

Melitopol, qui chevauche deux autoroutes clés et une ligne de chemin de fer, est considérée comme la porte d’entrée de la Crimée. La reconquérir paralyserait la capacité de la Russie à renforcer la péninsule et porterait un coup démoralisant, créant une myriade de maux de tête stratégiques pour le Kremlin et ouvrant la porte à l’Ukraine pour pousser plus loin vers la Crimée, que Moscou a annexée illégalement en 2014.

Les responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky, ont insisté sur le fait que leurs troupes récupéreraient chaque pouce de terre ukrainienne perdu au profit de la Russie, y compris la Crimée. En public, les politiciens et diplomates occidentaux ont adopté la vision, réitérant que leurs gouvernements soutiendraient l’Ukraine dans sa défense aussi longtemps qu’il le faudra. En privé, les conversations sont plus sombres et plus sceptiques, de nombreux responsables étant sombres quant aux perspectives de l’Ukraine d’expulser les envahisseurs russes.

Un regard sur le montant des dépenses américaines pour alimenter la défense de l’Ukraine

La nouvelle évaluation du renseignement américain reflète un consensus moins prononcé mais émergent. Vendredi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a tenté de minimiser son importance. « Au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup d’analyses sur la façon dont cette guerre se déroulerait venant de beaucoup de quartiers », a-t-il déclaré aux journalistes à Camp David avant un sommet convoqué par les États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon. « Et nous avons vu de nombreux changements dans ces analyses au fil du temps à mesure que les conditions dynamiques du champ de bataille changent. »

Mais les responsables américains et leurs homologues européens sont de plus en plus circonspects quant à ce qu’ils espèrent que la contre-offensive de l’Ukraine pourra accomplir. « J’avais dit il y a quelques mois que cette offensive allait être longue, sanglante, lente », a déclaré le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, au Post. semaine. « Et c’est exactement ce que c’est : long, sanglant et lent, et c’est un combat très, très difficile. »

« Pour engager nos forces de réserve, nous devons nous assurer que les voies sont dégagées », a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, à ma collègue Susannah George. « Nous préférons aller plus lentement et nous assurer que nous préservons la vie de nos troupes. »

Une analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre publiée après le rapport de mes collègues a déclaré qu ‘ »il est prématuré de faire des évaluations sur le succès global des opérations de contre-offensive ukrainiennes en cours se déroulant selon plusieurs axes de progression vers plusieurs objectifs apparents différents ».

Loin des lignes de front, la guerre s’intensifie également. Alors que l’Ukraine a intensifié les attaques de drones sur le territoire russe, la Russie poursuit sa campagne aveugle de frappes de missiles sur les zones civiles ukrainiennes. Samedi, une attaque russe sur une place publique de la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays, a tué au moins sept personnes, dont un enfant. Zelensky, qui était en voyage en Europe du Nord à la recherche d’une assistance militaire supplémentaire, a juré de « réagir concrètement ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a répondu aux informations sur la contre-offensive de l’Ukraine le 18 août. (Vidéo : The Washington Post)

La réalité de ce combat difficile a conduit à des aveux inhabituellement crus. Un haut responsable de l’OTAN, Stian Jenssen, a déclenché un tollé ukrainien après avoir été cité lors d’un événement public en Norvège suggérant qu’il pourrait voir un scénario où l’Ukraine deviendrait membre de l’alliance militaire occidentale si elle acceptait certaines concessions territoriales à la Russie.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dont Jenssen est le chef de cabinet, a dû revenir sur les propos de son subordonné. « Ce sont les Ukrainiens, et seuls les Ukrainiens, qui peuvent décider quand les conditions sont réunies pour les négociations, et qui peuvent décider à la table des négociations quelle est une solution acceptable », a-t-il déclaré, faisant écho à la rhétorique que les responsables occidentaux ont régulièrement mise en avant. lorsqu’il est confronté à des questions sur la fin de partie en Ukraine.

Mais les concessions ukrainiennes semblent être quelque chose que beaucoup de pays occidentaux sont prêts à accepter. Le rôle des États-Unis dans le soutien à l’Ukraine deviendra probablement plus polarisant chez eux à mesure que la guerre se prolonge et que les élections de 2024 se rapprochent. Certains sondages montrent désormais qu’une majorité d’électeurs américains, en particulier les républicains, sont sceptiques quant à une aide supplémentaire à Kiev. Cela est repris par certains de ceux qui se disputent le poste de candidat républicain à la présidentielle.

« Notre objectif ne doit pas être de [Russian President Vladimir] Poutine à perdre. Notre objectif devrait être que l’Amérique gagne », a déclaré jeudi à CNN Vivek Ramaswamy, un cheval noir surprise dans la course, suggérant que l’investissement américain dans la lutte pour la survie de l’Ukraine rapprochait la Russie et la Chine.

« Je gelerais les lignes de contrôle actuelles, et cela laisserait des parties de la région du Donbass à la Russie », a déclaré Ramaswamy. « Je m’engagerais également à ce que l’OTAN n’admette pas l’Ukraine à l’OTAN. »

Les services de renseignement américains affirment que l’Ukraine ne parviendra pas à atteindre l’objectif clé de l’offensive

Une telle proposition explique pourquoi l’administration Biden pense que Poutine est investi dans la lutte contre cette guerre jusqu’aux élections de 2024. « Poutine sait que le principal candidat républicain à la présidence l’année prochaine, l’ancien président Donald Trump, mettrait fin au soutien américain à l’Ukraine, et qu’il y en a d’autres comme lui en Europe », a écrit Tom Malinowski, ancien membre du Congrès démocrate et diplomate américain. « Une guerre éternelle favorise Poutine, pas l’Ukraine. »

Dans son éditorial, Malinowski a suggéré que la meilleure solution pragmatique pour la fin de partie ukrainienne consisterait à soutenir la contre-offensive de Kiev jusqu’à un certain point l’année prochaine avant le grand sommet de l’OTAN à Washington. Là, l’alliance militaire occidentale s’engagerait à étendre les protections de l’adhésion et du traité à l’Ukraine sur le territoire qu’elle contrôle. Cela marquerait une concession implicite de territoire à la Russie, mais rendrait réel un cauchemar stratégique pour Poutine de convertir une nation dont il a longtemps rejeté la souveraineté en un autre membre fort de l’OTAN à ses frontières.

Parler de fin de partie dans la guerre, cependant, reste fantaisiste. Jusqu’à présent, aucun engagement russe à des négociations de bonne foi ne s’est concrétisé. « Personne n’envisage ou ne discute sérieusement d’une fin diplomatique à la guerre : une notion qui ressemble à de nombreux Russes de haut niveau comme une menace personnelle, compte tenu de tous les crimes de guerre que leur pays a commis et de la responsabilité que toute l’élite porte désormais pour le carnage en Ukraine », a écrit Tatiana Stanovaya dans Foreign Affairs, faisant référence à l’opinion consensuelle au sein de l’élite du Kremlin.

« La paix pour l’Ukraine doit à un moment donné impliquer des négociations avec la Russie », a écrit la chercheuse de Brookings Constanze Stelzenmüller dans un essai récent. « Mais compte tenu de l’attitude implacable du Kremlin, la charge de la preuve de la crédibilité de ses offres de négociation serait extrêmement élevée. Un armistice basé sur un gel du statu quo sous la forme d’une poursuite de l’occupation russe de la Crimée et du Donbass récompenserait l’agression de Poutine et ne ferait que suspendre les hostilités.

Pour éviter « le risque que la fin de la guerre ne devienne un interrègne entre les guerres », a-t-elle conclu, « seules les garanties les plus solides – un chemin clair, constructif et, espérons-le, court vers l’adhésion à l’OTAN et à l’UE – peuvent satisfaire les intérêts de sécurité de l’Ukraine, et en effet celles de l’alliance occidentale.