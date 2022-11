Les espoirs de la Russie d’un glissement de terrain républicain pour blesser l’Ukraine s’évanouissent rapidement

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou (au centre) rencontrent des soldats lors d’une visite dans un centre d’entraînement militaire du district militaire occidental pour les réservistes mobilisés, à l’extérieur de la ville de Riazan, le 20 octobre 2022. Mikhaïl Klimentiev | AFP | Getty Images

Alors que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis arrivent et indiquent une course beaucoup plus serrée que prévu entre les républicains et les démocrates alors qu’ils se disputent le contrôle du Congrès, le vote est surveillé de près en Ukraine et en Russie, les deux évaluant l’impact de l’élection. la guerre et la géopolitique. Bien qu’il n’ait pas commenté publiquement, Moscou est perçu comme favorable à une victoire des républicains à mi-mandat dans l’espoir qu’un changement de pouvoir important pourrait entraîner un changement dans la politique étrangère des États-Unis envers l’Ukraine – et pourrait approfondir les grondements de mécontentement parmi les républicains. sur le soutien financier massif que les États-Unis accordent à Kyiv pour combattre la Russie. Neuf mois après le début du conflit en cours et l’administration Biden a maintenant engagé plus de 18,9 milliards de dollars en aide à la sécurité à l’Ukraine, selon les derniers chiffres du ministère de la Défense. Cependant, certains signes indiquent que le soutien bipartisan à une aide aussi immense et continue pourrait s’estomper, d’éminents républicains commençant à se demander combien de temps les largesses des États-Unis peuvent se poursuivre, en particulier dans un contexte d’inflation, de récession potentielle et d’augmentation du coût de la vie. D’une part, l’éminent républicain Kevin McCarthy a déclaré dans une interview en octobre il n’y aurait pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine si les républicains obtenaient la majorité à la Chambre des représentants à mi-mandat.

Changement de pouvoir… et soutien de l’Ukraine ?

La Russie pourrait bien espérer qu’un changement de pouvoir après les élections de mi-mandat pourrait annoncer une attitude plus froide envers l’Ukraine. Mais les analystes disent que Moscou pourrait être déçu à moins que l’ancien dirigeant Donald Trump ne puisse revenir au pouvoir, après avoir signalé qu’il pourrait annoncer la semaine prochaine un plan pour se présenter à nouveau à la présidence en 2024. “Il n’y a pas de pression à la baisse significative sur le soutien militaire américain à l’Ukraine jusqu’à la fin de 2023”, a déclaré Ian Bremmer, fondateur et chef du cabinet de conseil Eurasia Group, dans des commentaires par courrier électronique cette semaine. “En outre, la plupart des républicains restent fermement attachés au soutien de l’Ukraine, malgré l’annonce par le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de” pas de chèque en blanc “pour les Ukrainiens sous une Chambre dirigée par les républicains. La position du Congrès du GOP, au moins à court terme, sera” la Les États-Unis donnent une aide militaire, les Européens donnent une aide financière’, ce qui change peu sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine écoute pendant que le président américain de l’époque, Donald Trump, s’exprime lors d’une conférence de presse à Helsinki, en Finlande, en 2019. Brendan Smialowski | AFP | Getty Images

La plus grande question vient de Trump annonçant sa course présidentielle, a déclaré Bremmer, ajoutant qu’il s’attendait à une telle annonce de manière imminente. Cela, a-t-il ajouté, s’accompagnera probablement du blâme de Biden pour la guerre avec une opposition populiste aux milliards de dollars des contribuables dépensés pour l’Ukraine, une position qui « prendra de l’ampleur avec les partisans de MAGA au Congrès et sapera l’alignement à plus long terme des États-Unis avec alliés de l’OTAN”, a-t-il noté. Les États-Unis ont cherché à calmer les nerfs à Kyiv au sujet d’un changement d’attitude de Washington envers le pays avec Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, indiquant clairement “que l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine est inébranlable” lorsqu’elle a rencontré président de l’Ukraine mardi.

La mauvaise réputation de Moscou

Moscou s’est forgé une réputation douteuse en ce qui concerne les processus démocratiques américains, reconnu pour s’être ingéré dans l’élection de 2016 et soupçonné de continuer à semer la zizanie politique et dans le pays. La Russie n’a pas fait grand-chose pour dissiper les doutes sur son implication dans une série d’activités néfastes ces dernières années, allant de prétendues cyberattaques à des campagnes de désinformation visant à influencer les électeurs et les élections américaines. Le proche confident de Poutine, Yevgeny Prigozhin, un oligarque de plus en plus puissant qui dirige un groupe militaire privé soutenu par l’État combattant en Ukraine, connu sous le nom de Groupe Wagner – ainsi que plusieurs entreprises impliquées dans l’ingérence électorale américaine de 2016 – a ouvertement fait allusion à l’ingérence dans les élections américaines de mi-mandat cette la semaine. “Nous nous sommes ingérés [in U.S. elections], nous interférons et nous continuerons d’interférer. Soigneusement, avec précision, chirurgicalement et à notre manière, comme nous savons le faire”, a déclaré Prigozhin dans des commentaires. publié par le service de presse de son entreprise de restauration Concord sur l’équivalent russe de Facebook, VKontakte.

Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires russe et proche allié de Vladimir Poutine. Il a récemment admis avoir créé le groupe Wagner, une société militaire privée combattant en Ukraine, en 2014. Mikhaïl Svetlov | Getty Images

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré lundi que l’administration Biden n’était pas surprise par l’aveu de Prigozhin, déclarant lors d’un briefing que “ses aveux audacieux, s’il y en a, ne semblent être qu’une manifestation de l’impunité dont jouissent les escrocs et les copains sous le président Poutine et le Kremlin.” Prigozhin n’a pas précisé si l’ingérence électorale visait à propulser les candidats républicains au pouvoir, mais il a été constaté que la Russie s’était ingérée dans les élections américaines de 2016 afin de saper la campagne d’Hillary Clinton tout en renforçant celle de Trump, sous la présidence de qui les relations entre les États-Unis et La Russie a dégelé. Pour sa part, le Kremlin a déclaré mercredi que les élections de mi-mandat n’amélioreraient pas les “mauvaises” relations entre Moscou et Washington et a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie se mêlerait du vote. “Ces élections ne peuvent rien changer d’essentiel. Les relations sont toujours et resteront mauvaises”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon Reuters.

Cabinet d’accompagnement bipartite, pour l’instant

Les analystes ont tendance à convenir que ce que nous pourrions voir potentiellement est une réduction du soutien financier, mais en aucun cas un retrait complet de l’aide – pour l’instant du moins. “Nous considérons qu’il est tout à fait improbable mais pas totalement impossible que le nouveau Congrès américain puisse réduire le soutien militaire et financier américain à l’Ukraine au fil du temps”, a déclaré mercredi l’économiste en chef de la Berenberg Bank Holger Schmieding dans une note. “Si tel est le cas, cela pourrait avoir un impact sur la situation sur le champ de bataille, prolonger la guerre, nuire à la capacité de l’Ukraine à faire face aux coûts de la guerre et déclencher une nouvelle vague de réfugiés dans l’UE.” Pour l’instant, cependant, le temps — et l’establishment politique américain — semblent être du côté de l’Ukraine. “Jusqu’à présent, un solide consensus bipartite a étayé le soutien américain à l’Ukraine”, a noté Schmieding, ajoutant que malgré quelques grognes récentes en marge des deux partis politiques américains, la Berenberg Bank s’attend à ce que ce consensus se maintienne, “au moins aussi longtemps que aucun populiste “America First” à la Trump n’occupe la Maison Blanche.” “Le signal potentiel qu’un virage américain pourrait envoyer à la Chine concernant l’engagement américain à défendre une démocratie assiégée (l’Ukraine – ou Taïwan ?) contre l’agression devrait être un argument de poids pour maintenir le cap. Pourtant, nous devons surveiller le risque extrême, ” il a dit. Timothy Ash, stratège souverain senior des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, a déclaré qu’il était dans l’intérêt des États-Unis de continuer à soutenir l’Ukraine, étant donné qu’elle érode le régime de Poutine. “La guerre en Ukraine doit fournir aux États-Unis la meilleure chance de changer de régime en Russie, d’éliminer Poutine. Il est affaibli militairement, économiquement, diplomatiquement. Et oui, les États-Unis aimeraient absolument voir Poutine chassé du pouvoir – le calcul sera le prochain dirigeant russe ne peut pas être aussi mauvais que Poutine.”

L’Europe veille

Les analystes ont noté que la situation militaire sur le terrain en Ukraine pourrait bien déterminer dans quelle mesure et pendant combien de temps le soutien américain à l’Ukraine se poursuivra, Kyiv s’efforçant de montrer à ses alliés qu’elle peut et va gagner la guerre, tant que L’aide militaire occidentale continue d’affluer vers elle. “A en juger par les conversations avec des experts militaires, le temps est actuellement du côté des forces armées ukrainiennes”, a noté Schmieding.

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors de sa conférence de presse au Rus Sanatorium, le 31 octobre 2022, à Sotchi, en Russie. Contributeur | Getty Images